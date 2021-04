LIVE BENEVENTO - PARMA 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Fondamentale scontro salvezza tra Benevento e Parma con entrambe le squadre che possono dare una svolta alla loro classifica in caso di vittoria. I padroni di casa allontanerebbero in maniera quasi definitiva la zona calda, mentre gli emiliani con i tre punti riaccenderebbero le speranze.12:06

Un solo precedente tra Benevento e Parma tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Si tratta della partita di andata terminata per 0-0. Risultato che ad oggi, vista la classifica, risulterebbe più utile ai padroni di casa, gli ospiti hanno invece un solo risultato a disposizione per potersi rilanciare e sperare ancora nella salvezza..12:12

Inzaghi conferma Gaich in avanti a fare coppia con Lapadula. Montipò in porta e difesa a tre con Tuia, Glik e Barba. A centrocampo giocano Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita ed Improta. Panchina per Viola, Insigne e Iago Falque.14:41

D'Aversa conferma Pellè come punta, dopo lo spettacolare gol siglato nell'ultima giornata, accanto a lui agiranno Gervinho e Man. Kucka con Brugman ed Hernani a metà campo. In difesa, oltre a Sepe tra i pali, giocano Conti, Osorio, Bani e Gagliolo.14:43

GOL! BENEVENTO - Parma 1-0! Rete di Glik. Lancio in area, Barba stacca di testa servendo un assist per Glik che a porta praticamente vuota da pochi passi insacca. Guarda la scheda del giocatore Kamil Glik 15:28

Parma spento in avanti e poco incisivo, i suoi uomini chiave non sembrano riuscire ad accendersi.15:34

Punizione per il Parma, Hernani prova a calciare direttamente in porta ma manda alto sopra la traversa.15:48

Uno scialbo primo tempo che al momento vede i padroni di casa in avanti grazie ad un tap in di Glik. Benevento vicino al raddoppio in chiusura con Lapadula, mentre Parma quasi nullo in avanti e che avrà bisogno di effettuare qualche modifica al modulo di gioco se vuole provare a rientrare in partita.15:49