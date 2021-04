LIVE CAGLIARI - VERONA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Sardegna Arena

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori14:25

Benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Hellas Verona, match valido per la 29° giornata di Serie A.14:25

Entrambe le squadre vengono da sue sconfitte, anche se di carattere diverso. Il Cagliari ha perso uno scontro diretto per la salvezza contro lo Spezia, il Verona è stato battuto dall'Atalanta, una squadra oggettivamente che ha mezzi superiori e compete per obiettivi diversi. Il periodo non è comunque dei migliori, i sardi non vincono da tre partite, con due sconfitte e un pareggio, così come l'Hellas che però le ha perse tutte e tre.15:02

Vediamo le formazioni ufficiali. Il Cagliari scende in campo con il 3-5-2: Cragno - Rugani, Godin, Klavan - Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis - Joao Pedro, Cerri. A disposizione: Aresti, Vicario, Asamoah, Calabresi, Carboni, Walukiewicz, Deiola, Marin, Pereiro, PAvoletti, Simeone. 15:02

L'Hellas Verona si schiera con un 3-4-2-1 così composto: Silvestri - Ceccherini, Lovato, Dimarco - Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic - Barak, Zaccagni - Lasagna. A disposizione: Berardi, Pandur, Magnani, Amione, Udogie, Ruegg, Bessa, Sturaro, Ilic, Salcedo, Colley. 15:02

Semplici fa due soli cambi rispetto alla sconfitta con lo Spezia, con Nandez che dalla fascia si sposta in mezzo al campo per fare spazio a Zappa. Davanti con Joao Pedro c'è Cerri, Pavoletti e Simeone in panchina. Nell'Hellas Dimarco si abbassa nel terzetto difensivo e sulle fasce ci sono Lazovic e Faraoni. Davantiu cofermato Lasagna anche perché le alternative sono poche, con Kalinic ancora fuori.15:02

Dirige il match il signor Daniele Doveri di Roma 1, coadiuvato da Costanzo e Tolfo. Il quarto ufficiale è Marini, al VAR c'è Nasca con Lo Cicero.15:02

FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dal Cagliari. 15:02

3' Primi minuti molto intensi dal punto di vista fisico. Squadre molto aggressive.15:07

5' Cartellino giallo per Matteo Lovato. 15:07

7' Partita molto bloccata fin qui, giocatori un po' contratti.15:09

11' VELOSO VICINO AL GOL! Punzione dal limite, il portoghese trova l'angolo giusto, ma Cragno ci arriva!15:13

13' Il Cagliari cerca di appoggiarsi molto su Cerri in impostazione, spesso Cragno tenta il rilancio lungo.15:16

17' Nessuna occasione fin qui, le squadre non riescono a trovare gli spazi giusti.15:20

19' SILVESTRI DICE DI NO A JOAO PEDRO! Nainggolan serve il brasiliano che col destro cerca di incrociare, ma Silvestri devia in corner con la punta delle dita!15:22

23' OCCASIONE HELLAS! Lasagna gira di prima intenzione un pallone rasoterra dalla sinistra, che finisce di poco alto sopra la traversa! Si era coordinato benissimo.15:26

24' Ammonito Ragnar Klavan, duro su Zaccagni.14:27

26' Ceccherini accompagna bene l'azione, dribbling e cross in mezzo: Rugani devia in corner.15:28

28' Bella azione del Verona, poi però in area i giocatori sono troppo indecisi sul da farsi e il tiro di Tameze viene murato.15:32

32' Il Cagliari ha troppa fretta di verticalizzare e spesso i difensori del Verona riescono a prendere posizione sugli avversari.15:35

37' OCCASIONE CLAMOROSA PER IL CAGLIARI! Palla bassa dalla destra, Cerri sul primo palo lascia scorrere, Ceccherini cerca di allontanare ma la palla rimane buona per Lykogiannis, che spara alle stelle!15:40

40' L'Hellas cerca lo schema su punizione, ma non riesce e Zaccagni perde palla sulla trequarti.15:43

45' Un minuto di recupero.15:48

45'+1' FINE DEL PRIMO TEMPO! Cagliari-Hellas Verona 0-0.15:48

Partita molto bloccata, le due squadre si sono annullate a vicenda, chiudendo bene gli spazi e mettendo in campo grande aggressività e agonismo. C'è stata qualche occasione isolata, ma poche azioni degne di nota. Prima Miguel Veloso va vicino al gol con una delle sue punizioni, poi il Cagliari risponde con un diagonale di Joao Pedro, su cui Silvestri arriva con la punta delle dita. La chance più clamorosa capita sui piedi di Lykogiannis, che però non è lucido nel cuore dell'area e spara sopra la traversa. 15:48

Nel secondo tempo le due formazioni dovranno cercare di aumentare i giri del possesso, dovranno cercare maggiore fluidità. Il piano partita del Cagliari di appoggiarsi su Cerri fin qui non ha funzionato, con l'attaccante che è stato spesso anticipato e superato anche nel duello fisico da Lovato. Le alternative in attacco ci sono per Semplici, che ha sia Cerri sia Pavoletti pronti a subentrare. L'Hellas non sta girando come al solito sulle fasce con Faraoni e Lazovic, vedremo che cosa inventerà Juric.15:58

46' SI RIPARTE!16:04

50' Corner battuto arretrato per il destro da fuori di Lazovic, che però non inquadra la porta.16:09

53' Cross pericoloso di Nandez in area, per un soffio Joao Pedro non ci arriva!16:12

54' GOL! Cagliari-HELLAS VERONA 0-1! RETE DI ANTONIN BARAK! Il centrocampista riceve al limite e col sinistro la mette nell'angolino basso!



54' Sostituzione nell'Hellas: fuori Tameze, dentro Stefano Sturaro.16:18

57' Adesso il Verona sembra aver recuperato un po' di brillantezza fisica.16:17

61' DOPPIA CHANCE PER IL CAGLIARI! Silvestri para su Lykogiannis da posizione ravvicinata ma defilata, poi la palla arriva a Cerri nel cuore dell'area ma spara addosso a un difensore!16:21

61' Fuori poi Lykogiannis, dentro Kwadwo Asamoah.15:23

61' Esce anche Cerri ed entra Giovanni Simeone.15:23

61' Tre sostituzioni nel Cagliari: fuori Klavan, dentro Gastón Pereiro.16:22

65' PALO DI SIMEONE! Filtrante incredibile di Asamoah dalla trequarti per l'attaccante, che tutto solo davanti a Silvestri colpisce il palo!16:24