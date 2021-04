LIVE SASSUOLO - ROMA 1-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dal MAPEI Stadium tutto pronto per Sassuolo-Roma, ventinovesima giornata di Serie A.12:49

I neroverdi, imbattuti da tre gare casalinghe, affrontano i giallorossi, reduci da due pesanti ko contro Parma e Napoli e vogliosi di non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions.12:53

3-4-2-1 per la Roma: Pau Lopez - Karsdorp, Cristante, Mancini - Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola - Perez, El Shaarawy - Borja Majoral. A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Reynolds, Calafiori, Veretout, Pedro, Pastore, Dzeko.15:07

Out i nazionali italiani, De Zerbi si affida al trio Boga-Traore-Djuricic alle spalle di Raspadori, Lopez al fianco di Obiang in mediana.14:27

Paulo Fonseca dopo Cristante adatta anche Karsdorp nella difesa a tre, Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce. In attacco, Borja Majoral preferito a Dzeko con Perez ed El Shaarawy a supporto.14:30

OCCASIONE SASSUOLO! Filtrante di Raspadori per Djuricic, Pau Lopez riesce a chiudergli lo specchio.15:04

Djuricic lungo linea per Boga, scattato in fuorigioco.15:07

El Shaarawy centra dalla sinistra, piattone di Perez, sporcato in angolo da Marlon.15:11

12'

PALO SASSUOLO! Raspadori in verticale per Maxime Lopez che entra in area e incrocia il destro, Pau Lopez è battuto, il legno lo salva.15:14