Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lazio-Fiorentina e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:49

Match fisico e intenso quello tra Lazio e Fiorentina, con i viola che nel primo tempo vanno due volte vicini al vantaggio, entrambe con Beltran. Il centravanti argentino prima si vede annullare un gran gol dopo un dribbling su Provedel per un controllo con il braccio e poi colpisce un palo di testa su cross di Duncan. Nella ripresa, invece, è la Lazio ad andare vicina al gol con Felipe Anderson e Luis Alberto, ma Terracciano si oppone alla grande in tutte e due le occasioni. Il gol della partita per la squadra di Sarri arriva, però, al 95', quando il subentrato Immobile realizza un calcio di rigore assegnato da Marcenaro per un fallo di mano di Milenkovic.22:49

Tre punti fondamentali per la Lazio, che scavalca Roma e Bologna, salendo al settimo posto in classifica, a un punto di distanza proprio dalla Fiorentina e a tre dall'Atalanta quarta. Seconda sconfitta consecutiva senza segnare in campionato, invece, per la squadra di Italiano, che resta a quota 17 punti.22:45

90'+6' FISCHIO FINALE: LAZIO-FIORENTINA 1-0. Decide Immobile su rigore con l'ultimo pallone della partita.22:38

90'+5' GOL! LAZIO-Fiorentina 1-0! Rete di Ciro Immobile! Il capitano della Lazio incrocia la conclusione e spiazza Terracciano.



90'+4' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Colpo di testa di Vecino e tocco con il braccio di Milenkovic. Marcenaro non ha dubbi e assegna il penalty.22:36

90'+3' Pedro crossa in area, Martinez Quarta allontana.22:35

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:32

89' OCCASIONE PER MAXIME LOPEZ! L'ex Sassuolo ruba palla a Cataldi al limite dell'area, controlla e calcia rasoterra. Provedel si distende e blocca.22:31

87' Conclusione dal limite schiacciata da parte di Barak, che non trova la porta.22:29

85' Corner a uscire di Mandragora e conclusione al volo di Nzola, bloccata in due tempi da Provedel.22:27

83' VECINO DA FUORI! Conclusione a incrociare da fuori dell'ex della partita, che termina a un metro dal palo alla destra di Terracciano.22:25

82' Errore di misura di Martinez Quarta, che sbaglia il passaggio per Ikoné e regala un fallo laterale alla Lazio.22:24

79' Quinta sostituzione per la Fiorentina. Richiamato in panchina Cristiano Biraghi, minuti per Luca Ranieri.22:21

78' Quinta sostituzione per la Lazio. Valentín Castellanos lascia spazio a Ciro Immobile.22:20

77' Quarta sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Mattia Zaccagni, al suo posto Pedro.22:19

74' Sta per iniziare l'ultimo quarto d'ora di partita all'Olimpico. Il risultato non si sblocca.22:16

71' Quarta sostituzione per la Fiorentina. Esce Arthur, entra Maxime Lopez.22:13

70' DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER FELIPE ANDERSON! Kamada imbuca in profondità per il brasiliano, che in campo aperto rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo. Il pallone viene respinto e finisce ancora nella zona di Felipe Anderson, che ci riprova al volo, senza trovare la porta.22:13

67' Terza sostituzione per la Lazio. Fuori Mattéo Guendouzi, dentro Daichi Kamada.22:10

67' Seconda sostituzione per la Lazio. Richiamato in panchina Luis Alberto, minuti per Matías Vecino.22:09

66' AMMONITO Mattia Zaccagni per un intervento duro su Arthur.22:08

66' TERRACCIANO ANCORA DECISIVO! Felipe Anderson fa passare un pallone dalla destra per Luis Alberto, che conclude a botta sicura di prima intenzione da posizione ravvicinata, ma viene fermato dal riflesso del portiere della Fiorentina.22:08

65' Azione insistita della Fiorentina, che si conclude con un tiro-cross impreciso di Nico Gonzalez, il quale non trova né la porta né compagni sul secondo palo.22:07

63' Prima sostituzione per la Lazio. Nicolò Rovella lascia spazio a Danilo Cataldi.22:04

62' Terza sostituzione per la Fiorentina. Finisce la partita di Giacomo Bonaventura, al suo posto Antonín Barák.22:04

62' Seconda sostituzione per la Fiorentina. Esce Lucas Beltrán, entra M'Bala Nzola.22:03

60' AMMONITO Maurizio Sarri per proteste.22:02

58' CHE PARATA DI TERRACCIANO! Felipe Anderson riceve in area, si gira e calcia di prima intenzione da distanza ravvicinata, ma viene fermato dalla grande risposta del portiere viola.22:01

55' AMMONITO Giacomo Bonaventura per proteste.21:57

54' Errore clamoroso a tu per tu con Terracciano da parte di Castellanos, ma Marcenaro ferma tutto per fuorigioco di Zaccagni, autore dell'assist per il centravanti biancoceleste.21:57

53' Conclusione al volo da fuori area di Parisi: tiro debole e centrale, facile per Provedel.21:55

52' Ritmo più basso in questo avvio di ripresa.21:54

49' Giropalla difensivo della Lazio disturbato dal pressing costante della Fiorentina.21:51

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio-Fiorentina.21:48

46' Prima sostituzione per la Fiorentina. Fuori Alfred Duncan, dentro Rolando Mandragora.21:47

È già pronto un cambio per la Fiorentina dopo l'intervallo: entrerà Mandragora.21:46

Primo tempo intenso ma avaro di occasioni all'Olimpico, dove le azioni più importanti del match si concentrano tra il 12' e il 17'. Ad andare per prima vicina al vantaggio è la Lazio, con Luis Alberto che calcia sull'esterno della rete da distanza ravvicinata. Al 14' Marcenaro annulla il gol dell'1-0 alla Fiorentina per un tocco di braccio di Beltran, che era stato poi bravo a saltare Provedel e depositare in rete. Due minuti più tardi è protagonista ancora l'attaccante argentino, con un colpo di testa che finisce sul palo.21:45

45'+2' AMMONITO anche Jonathan Ikoné.21:33

45'+2' AMMONITO Nicolò Rovella per un battibecco con Ikoné a tempo scaduto.21:33

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-FIORENTINA 0-0. Nessun gol nel primo tempo del posticipo dell'undicesima giornata.21:32

45' Concesso un minuto di recupero.21:31

43' Partita intensa e ricca di contatti fisici all'Olimpico.21:28

40' AMMONITO Alfred Duncan, intervenuto in ritardo su Guendouzi.21:26

37' Grande uscita bassa di Provedel, che anticipa Nico Gonzalez, servito nello spazio da Ikoné.21:23

37' Altro richiamo verbale di Marcenaro, stavolta nei confronti di Romagnoli, che ha allontanato il pallone in segno di protesta contro una decisione del direttore di gara.21:22

34' Verticalizzazione sbagliata da Patric, che sbaglia la misura del passaggio per Zaccagni.21:20

31' AMMONITO Manuel Lazzari per un intervento con il braccio alto ai danni di Nico Gonzalez.21:17

29' Terracciano sbaglia il rinvio e regala palla a Guendouzi, che allarga per Zaccagni. Il numero 20 rientra sul destro e calcia a giro, ma non inquadra la porta.21:15

26' Richiamo verbale di Marcenaro nei confronti di Beltran.21:12

23' Altra potenziale occasione sprecata dalla Lazio, con Felipe Anderson che entra in area dalla destra e cerca uno scarico all'indietro, senza trovare compagni.21:09

20' Ora è la Lazio a fare possesso palla alla ricerca di spazi.21:06

17' PALO DI BELTRAN! Duncan crossa sul secondo palo per il numero 9 viola, che prende il tempo ai difensori della Lazio, ma di testa colpisce il legno.21:03

14' GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Bonaventura verticalizza per Beltran, che si infila tra i due centrali, salta Provedel e deposita in porta. Dopo il check del VAR, però, Marcenaro annulla per un tocco di braccio del centravanti argentino.21:01

12' GRANDE OCCASIONE PER LUIS ALBERTO! Castellanos si muove in profondità, rientra e cerca l'assist per il numero 10, che si butta sul pallone vagante in area e calcia forte di prima intenzione da distanza ravvicinata, mandando il pallone sull'esterno della rete.20:58

11' Prima conclusione verso la porta del match: Bonaventura si libera al limite e calcia con il sinistro sul secondo palo. Provedel si distende e blocca.20:57

8' Errore di Nico Gonzalez, che nel tentativo di tenere in campo il pallone lo regala a Guendouzi. L'ex Marsiglia prende il fondo e crossa basso all'indietro, ma non trova nessuno pronto a spingere in porta.20:54

6' Cross impreciso di Zaccagni, che non trova compagni nell'area avversaria.20:52

4' È la Fiorentina a tenere più il pallone in questo inizio di partita. La Lazio pressa alto per impedire alla squadra di Italiano di trovare i suoi trequartisti.20:50

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Fiorentina.20:46

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marcenaro darà il via al match.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con un 4-2-3-1: Terracciano; Parisi, Milkenovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikonè; Beltran. A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Mina, Pierozzi, Infantino, Lopez, Mandragora, Amatucci, Barak, Sottil, Kouame, Nzola, Brekalo.20:42

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro.20:41

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 10^ giornata di Serie A.20:38