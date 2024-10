Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Monza 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:51

90'+4' Triplice fischio di Piccinini. L'Atalanta batte 2-0 il Monza grazie alle reti di Samardzic e Zappacosta.22:37

90'+3' Valoti entra in ritardo su Ederson e viene ammonito da Piccinini.22:36

90'+2' OCCASIONE ATALANTA! Zaniolo sfida da solo tutta la difesa del Monza, poi serve l'accorrente Kossounou, bravo a centrare la porta col destro basso ma sfortunato nel trovare la gran parata di Turati a negargli la gioia del 3-0.22:36

90' Quattro minuti di recupero.22:33

90' Sostituzione Atalanta: esce Mateo Retegui, entra Kouakou Kossounou.22:33

88' GOL! ATALANTA-Monza 2-0! Rete di Zappacosta. Samardzic apre a sinistra per Zappacosta che rientra sul destro e fulmina Turati dalla distanza. Gran gol dell'esterno nerazzurro che chiude il match.



88' Si aprono gli spazi per le ripartenze degli uomini di Gasperini col Monza tutto sbilanciato a caccia del pari.22:31

87' Samardzic calcia sul primo palo dalla bandierina, Retegui ci arriva in allungo ma non riesce a girarla nello specchio da posizione impossibile.22:31

86' Sostituzione Monza: esce Danilo D'Ambrosio, entra Omari Forson.22:29

85' SAMARDZIC! Ripartenza quasi perfetta dell'Atalanta, chiusa dalla sterzata di Samardzic che poi centra la porta con l'esterno sinistro ma trova Marì a salvare i suoi sulla linea di porta!22:29

84' CARNESECCHI! Kyriakopoulos calcia direttamente in porta col mancino ma il portiere nerazzurro ci arriva con la punta delle dita!22:27

83' Fallo di De Roon su Caprari al limite della propria area di rigore. Punizione per il Monza nei pressi dello spigolo dell'area avversaria.22:27

83' Maldini fa correre la palla in verticale per Pereira, chiuso da Kolasinac e Zappacosta che guadagnano anche rimessa laterale facendo rimpallare la palla sull'avversario.22:26

82' Caldirola entra in ritardo su Retegui e viene ammonito dal direttore di gara.22:25

81' Monza che ci sta mettendo tanto impegno ma sembra mancare un po' di precisione agli uomini di Nesta in questo finale.22:24

78' Altra fiammata di Zaniolo che cerca Retegui in area, anticipato da Marì.22:21

78' Punizione per l'Atalanta dal limite, Samardzic calcia direttamente in porta ma trova la respinta della difesa ospite.22:21

77' Ammonito Maldini dopo un fallo su Kolasinac.22:20

76' OCCASIONE ATALANTA! Maldini perde palla al limite della propria area, Kolasinac calcia col sinistro a botta sicura ma trova una risposta stellare di Turati a dirgli di no!22:22

74' Recupero perfetto di Kyriakopoulos che ferma Cuadrado in tackle all'interno della propria area. Il colombiano sarebbe stato a tu per tu con Turati.22:17

73' Sostituzione Monza: esce anche Matteo Pessina, al suo posto entra Mattia Valoti.22:16

73' Sostituzione Monza: fuori anche Samuele Vignato, dentro Gianluca Caprari.22:16

73' Sostituzione Monza: esce Dany Mota, entra Daniel Maldini.22:16

72' Zaniolo, entrato molto bene in partita, apre a sinistra per Zappacosta, poi non riesce a controllare la palla di ritorno in area da parte del compagno.22:15

70' GOL! ATALANTA-Monza 1-0! Rete di Samardzic. Zaniolo pesca Retegui col rasoterra in area, l'ex Genoa serve Samardzic alle proprie spalle che batte Turati col mancino dopo un controllo perfetto nello stretto.



69' Samardzic prova il cross col sinistro dalla destra, troppo alto per tutti.22:12

67' Gasperini si è già giocato quattro carte importanti, Nesta per ora si è limitato all'inserimento di Djuric per Maric a fine primo tempo.22:12

66' Sostituzione Atalanta: fuori Charles De Ketelaere, dentro Nicolò Zaniolo.22:09

65' De Ketelaere va via a D'Ambrosio in area poi crossa basso e teso in area piccola, Turati fa buona guardia respingendo la palla, poi Bianco guadagna un fallo che fa respirare i brianzoli.22:08

64' De Roon rimane a terra dopo un contrasto sulla trequarti offensiva, Piccinini lascia corre tra le proteste dell'olandese che poi si rialza.22:07

63' Destro di Samardzic dal limite, Caldirola si oppone respingendolo.22:06

61' Baricentro molto alto per il Monza che sta provando a pressare l'Atalanta a tutto campo.22:04

60' Arriva anche la conferma da parte del VAR. Non è gol per il Monza.22:03

59' GOL ANNULLATO! Vignato rientra sul destro dal limite, la palla finisce alle spalle di Carnesecchi dopo un colpo di testa non riuscito di Djuric ma Piccinini annulla per una precedente spinta di D'Ambrosio su Ederson.22:09

57' Sostituzione Atalanta: esce anche Raoul Bellanova, al suo posto dentro Juan Cuadrado.22:00

57' Sostituzione Atalanta: fuori Matteo Ruggeri, dentro Davide Zappacosta.22:00

56' Dany Mota nasconde il pallone a Kolasinac che è costretto al fallo per evitare guai alla propria squadra. Piccinini ammonisce il difensore nerazzurro.21:59

56' Atalanta che fa girare continuamente la palla da destra a sinistra e viceversa, senza però trovare sbocchi in verticale.21:59

54' Giallo per Djimsiti dopo un intervento in ritardo su Bianco nel cerchio di centrocampo.21:57

52' Slalom di Samardzic al limite dell'area brianzola, poi il serbo va a terra dopo un contrasto con Caldirola con Piccinini che indica chiaramente il pallone. Muore sul nascere qualsiasi protesta nerazzurra.21:57

51' De Ketelaere finta il sinistro dal limite e serve Retegui in area ma l'ex Genoa non è perfetto nel controllo e viene chiuso da D'Ambrosio.21:54

50' Triangolo sulla destra tra Pereira e Mota, la palla di ritorno per l'esterno biancorosso è però troppo lunga e Ruggeri la fa scorrere a fondo campo.21:53

49' Ennesimo duello in area monzese tra Retegui e Marì, lo vince ancora una volta il difensore biancorosso che tiene fisicamente l'avversario e lascia scorrere la palla a fondo campo.21:52

47' OCCASIONE MONZA! Destro sul palo lungo di Pereira, gran parata di Carnesecchi che si distende alla propria destra e toglie la palla dall'angolino basso.21:50

46' Si ricomincia!21:49

45' Sostituzione Atalanta: esce Ademola Lookman, entra Lazar Samardzic.21:49

45' Sostituzione Monza: fuori Mirko Maric, dentro Milan Djuric.21:48

Si attendono le mosse dei due tecnici con Gasperini che ha tante carte da giocarsi per cercare il guizzo decisivo, tra Cuadrado, Pasalic, Samardzic e Zaniolo non manca di certo la qualità sulla panchina nerazzurra. Nesta potrebbe rispondere con Djuric per dare maggiore peso al proprio attacco, così come con Maldini e Caprari per dare più verve alla propria trequarti.21:48

Primo tempo senza emozioni con l'Atalanta che ha tenuto maggiormente il possesso palla e il Monza che ha però chiuso tutte le linee di passaggio. Emblematici i duelli tra D'Ambrosio, Marì e Caldirola con Retegui, tutti vinti dai difensori brianzoli, perfetto finora nel complicare la vita al capocannoniere del campionato. Sono state sette le conclusioni dei bergamaschi, tutte però respinte o lontane dallo specchio di Turati. Un tiro in porta invece per il Monza con Bianco che ha impegnato Carnesecchi dalla lunga distanza.21:48

45'+2' Fine primo tempo. Nessuna rete per ora al Gewiss Stadium.21:33

45'+1' Dany Mota lotta con Hien al limite dell'area atalantina, lo svedese però tiene nel duello tutto fisico e finisce per subire fallo.21:32

45' Due minuti di recupero.21:30

45' Dany Mota porta palla sulla trequarti offensiva ma viene spinto fuori dal campo da Kolasinac. Nessun fallo anche qui e rimessa laterale per l'Atalanta.21:30

44' Retegui e Caldirola si allacciano al limite dell'area brianzola e vanno a terra, Piccinini lascia correre.21:29

42' Gran destro di Bianco dai 30 metri, Carnesecchi risponde in qualche modo ma non si fa beffare dalla conclusione dell'avversario.21:37

41' De Ketelaere taglia in area col mancino, Hien fa velo abbassandosi ma Lookman non arriva in tempo per concludere a rete sul secondo palo. Rimessa dal fondo per il Monza.21:27

41' De Roon tocca corto per Retegui, il suo destro teso viene però deviato dalla difesa ospite.21:26

40' Punizione per l'Atalanta. Pessina sgambetta Ederson in posizione centrale a una ventina di metri dalla porta di Turati.21:25

39' Monza che, da qualche minuto, non riesce più a passare la metà campo avversaria a causa dei tanti errori di palleggio.21:24

37' Lookman prova una conclusione senza ritmo dalla distanza, palla lontanissima dalla porta di Turati.21:22

36' Bianco a terra a centrocampo dopo un pestone di De Roon non sanzionato da Piccinini. I biancorossi mettono fuori la palla per verificare le condizioni del centrocampista che poi si rialza senza bisogno di alcuna cura.21:22

33' Altro assist in area per Retegui, D'Ambrosio ci mette una pezza enorme togliendogli la palla con un intervento pulito da dietro.21:19

33' Palla in area per Retegui, anticipato ancora una volta dalla difesa ospite.21:18

32' Tacco di Dany Mota in area atalantina, Bianco rimane però fermo e la palla finisce tra le braccia di Carnesecchi.21:17

32' Retropassaggio un po' rischioso di D'Ambrosio per Turati, il portiere biancorosso non trema però sulla pressione di Lookman rinviando lontanissimo col destro.21:17

30' De Roon sgambetta Pessina a centrocampo, Piccinini lascia correre per un attimo ma poi fischia fallo al giocatore atalantino, che poi si scusa con l'ex compagno.21:15

29' Grande inserimento di Pessina che sbaglia però poi il filtrante per Vignato, Dijmsiti ci mette il piedone e salva tutto.21:14

28' Bellanova arriva alla conclusione in velocità, il suo sinistro viene però contrato dalla difesa ospite. Un po' egoista in questa occasione l'ex Toro che avrebbe potuto provare il servizio per Lookman in area.21:13

26' Si riparte con ancora l'Atalanta a premere sulla trequarti avversaria, senza trovare però sbocchi. Grande lavoro difensivo degli uomini di Nesta che in questa fase stanno giocando chiaramente con una difesa a cinque.21:12

25' Gioco fermo. C'è Dany Mota a terra coi sanitari biancorossi costretti a entrare sul terreno di gioco per sincerarsi delle sue condizioni.21:10

24' Marcatura strettissima di D'Ambrosio su Retegui, l'ex Inter trattiene leggermente l'avversario impedendogli di raccogliere l'invito rasoterra di Kolasinac.21:09

22' Palla invitante per De Roon che prova il destro dal limite dopo la respinta corta della difesa biancorossa ma colpisce malissimo mandando la palla oltre la linea di fondocampo, lontanissima dalla porta di Turati.21:07

22' Non riesce lo schema corto dell'Atalanta che però guadagna ancora corner grazie alla respinta di Dany Mota.21:07

21' Calcio d'angolo per l'Atalanta con qualche protesta da parte di Caldirola, convinto che l'ultimo tocco fosse di De Ketelaere.21:06

21' Duello tutto fisico al limite dell'area monzese tra Marì e Retegui, lo vince lo spagnolo che strappa il pallone all'avversario e fa respirare i suoi per qualche secondo.21:06

19' De Roon a terra dolorante dopo un contatto aereo con Maric. L'olandese sembra aver subito un colpo involontario al volto da parte dell'avversario ma non sembra essere nulla di grave.21:04

18' Lungo possesso palla della squadra di Gasperini, chiuso dal cross dalla sinistra di Ruggeri che non trova compagni in area.21:03

16' Hien trattiene Dany Mota in ripartenza, Piccinini lo grazia richiamandolo solo verbalmente tra le proteste dei giocatori monzesi.21:01

16' Lookman apre a destra per De Ketelaere, il belga si procura lo spazio per il sinistro da dentro l'area ma la sua conclusione viene murata dalla difesa biancorossa.21:01

13' Gli uomini di Nesta non stanno del tutto rinunciando a fare la propria partita, c'è però poco spazio nel campo atalantino e il possesso palla dei brianzoli si sviluppa costantemente nella propria metà campo.20:59

10' Vignato tocca di prima sulla destra per Dany Mota, il portoghese però non riesce a tenerla in campo. Sfuma così un tre contro tre molto pericoloso per la difesa atalantina.20:56

9' Preme ancora l'Atalanta che sta dando tanto per sbloccare il match il prima possibile.20:54

8' Grande anticipo in area piccola di D'Ambrosio su Retegui, l'ex Inter ci arriva di testa un soffio prima del capocannoniere di questo campionato su cross dalla destra di Bellanova.20:54

7' Atalanta in pressione a ridosso dell'area monzese, Bellanova prova l'incursione dalla destra e viene chiuso in corner. Piccinini e l'assistente però non vedono il tocco di Caldirola e fanno ripartire il gioco con una rimessa dal fondo per il Monza.20:53

5' Destro di Retegui dal limite, lento e centrale con Turati che blocca la palla senza affanno.20:50

3' Prova a fare gioco l'Atalanta ma Lookman controlla male nei pressi della linea laterale e regala una rimessa al Monza.20:49

2' Rimane a terra Lookman che si tocca la caviglia sinistra, brivido per la tifoseria nerazzurra ma il nigeriano sembra in grado di proseguire.20:48

Subito Atalanta alla ricerca del varco giusto in area di rigore, D'Ambrosio fa però buona guardia e Vignato completa l'opera guadagnando un fallo dopo il recupero del compagno.20:47

Si comincia!20:45

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Piccinini.20:45

Sono quattro i precedenti in Serie A tra Atalanta e Monza, tutti vinti dai bergamaschi che, al Gewiss Stadium, hanno sempre rifilato almeno tre gol di scarto ai biancorossi. Nella passata stagione finì infatti 3-0 mentre in quella 2022/23 fu 5-2.20:40

Cambia tanto invece Nesta dopo il pareggio interno col Venezia. Senza lo squalificato Bondo e con Maldini ancora non al 100%, il tecnico dei brianzoli schiera Mota e Vignato alle spalle di Maric, con Caprari e Djuric in panchina. A centrocampo c'è Bianco con Pessina, sugli esterni invece sempre Pereira e Kyriakopoulos. Due cambi anche in difesa con D'Ambrosio per Izzo e Caldirola per Carboni, confermato invece Marì, così come Turati tra i pali.20:38

Gasperini sceglie la continuità rispetto al 6-1 sul Verona dell'ultimo turno. L'unico cambio è infatti sulla fascia destra dove Bellanova trova una maglia da titolare al posto di Zappacosta. Per il resto, come detto, tutto confermato con Djimsiti, Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi, De Roon ed Ederson coppia centrale in mezzo al campo e Ruggeri a occupare la fascia sinistra. In avanti Lookman e De Ketelaere agiranno a supporto di Retegui.20:36

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: 3-4-2-1 anche per i biancorossi. Turati - D'Ambrosio, Marì, Caldirola - Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos - Mota, Vignato - Maric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Izzo, Caprari, Djuric, Maldini, Forson, Valoti, A. Carboni, Postiglione, Ciurria.20:34

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-2-1 per i padroni di casa. Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Lookman - Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Zappacosta.20:33

Dirige il match Piccinini con Capaldo e D'Ascanio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Giua mentre in sala VAR ci sono Paterna e Camplone.20:27

Il Gewiss Stadium apre i battenti per un derby lombardo particolarmente atteso. L'Atalanta cerca infatti di chiudere stasera un mese di ottobre privo di sconfitte in tutte le competizioni, il Monza va a caccia invece del quarto risultato utile consecutivo per continuare la propria risalita in classifica. I bergamaschi hanno il miglior attacco assoluto della Serie A con 24 reti realizzate, di cui ben 13 nelle ultime tre gare di campionato. Il Monza vanta invece la seconda miglior difesa in trasferta, sono infatti solo quattro le reti subite lontano dall'U-Power Stadium, meglio dei brianzoli solo il Napoli capolista che. Si attende dunque una gara combattuta, il cui fischio d'inizio è fissato alle 20.45.20:28

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Monza, gara valida per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2024/25.20:21