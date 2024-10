Dal Penzo è tutto, grazie per aver seguito con noi Venezia-Udinese! Arrivederci e alla prossima di Serie A!20:31

90'+7' Fine partita! Venezia-Udinese 3-2! Doppietta di Pohjanpalo, reti di Nicolussi Caviglia, Lovric e Iker Bravo.20:27

90'+6' Ammonito per proteste Gaetano Pio Oristanio.20:32

90'+5' Sempre per proteste, giallo anche a Jesper Kewe Karlström.20:28

90'+5' Ammonito Jaka Bijol, in ritardo su Oristanio.20:25

90'+1' Thauvin cerca la traiettoria lunga: l'Udinese ora ha fretta e non molla in questo finale di partita.20:20

90' Cominciano ora quattro minuti di recupero.20:19

86' GOOOOOOOOOLLLL!!! VENEZIA-Udinese 3-2! L'ha ribaltata la squadra di Di Francesco! Rigore realizzato dal capitano Pohjanpalo che spiazza Okoye!



86' Calcio di rigore per il Venezia! La prende con il braccio Kabasele! 20:15

85' On field review! Massa va a rivedere l'azione al monitor. 20:14

84' Check del VAR! Possibile fallo di mano in area di rigore di Kabasele!20:13

83' Finale infuocato al Penzo! Ancora in attacco il Venezia, tiro di Duncan chiuso da Kabasele. I padroni di casa protestano per un fallo di mano del giocatore dell'Udinese!20:13

82' CHE OCCASIONE PER L'UDINESE! Cross lungo sul secondo palo, la difesa del Venezia si perde Kabasele che a un passo dalla porta si allunga ma non riesce a calciare! 20:12

80' Finisce la partita di Giorgio Altare, al suo posto Marin Šverko.20:10

79' Entrato molto bene il numero 10 dell'Udinese che si lascia indietro due avversari e poi rimedia un calcio di punizione. 20:09

78' Torna anche Thauvin, che rientra dall'infortunio. Lascia il campo Sandi Lovrić.20:08

78' Cambio in attacco, Lorenzo Lucca lascia il posto a Keinan Vincent Joseph Davis.20:07

77' Si rialza Lorenzo Lucca. Riparte il gioco. 20:07

76' A terra Lorenzo Lucca, Massa ferma il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante.20:06

74' Da una parte all'altra del campo, tiro di Lorenzo Lucca da posizione defilata, Stankovic non si fa sorprendere sul suo palo.20:04

74' Entra anche Gytkjær per Gianluca Cristiano Busio.20:03

73' Cambio per il Venezia: fuori Hans Nicolussi Caviglia per Magnus Kofod Andersen.20:03

72' VENEZIA VICINO AL TERZO GOL! Palla in area di Ellertsson verso Pohjanpalo che in scivolata non arriva di pochissimo!!20:03

70' Giallo a Ridgeciano Delano Leandro Haps per un fallo su Lucca.20:04

66' Palla verticale di Duncan per Busio, arriva Ehizibue che manda in calcio d'angolo. 19:57

64' Ci prova ora l'Udinese con un colpo di testa di Bijol. Palla alta sopra la traversa.19:54

63' Esce anche Lautaro Daniel Giannetti per Oier Zarraga Egaña.19:53

63' Altri due cambi per l'Udinese: fuori Hassane Kamara per Jordan Bhekithemba Zemura.19:53

60' Ancora Venezia, conclusione di Pohjanpalo centrale, facile per Okoye. Respira un attimo il portiere dell'Udinese dopo gli ultimi minuti intensi. 19:50

59' Busio!!!! La mette nell'angolino con il destro il giocatore del Venezia, Okoye in tuffo la manda in calcio d'angolo! 19:49

58' Insiste il Venezia, pressione alta dei padroni di casa che cercano di mettere in difficoltà gli avversari. 19:48

56' GOOOOOOOOLLL! VENEZIA-Udinese 2-2! Direttamente dal calcio di punizione, Hans Nicolussi Caviglia!!



55' Runjaic costretto ai cambi, fuori Iker Bravo Solanilla per Christian Kabasele.19:44

54' Calcio di punizione proprio dal limite dell'area per il Venezia. 19:44

53' Cartellino Rosso per Souleymane Isaak Touré!! Espulso il giocatore dell'Udinese per aver fermato Oristanio, involato verso la porta.19:43

52' Uno-due tra Iker Bravo e Lorenzo Lucca. Dribbling dello spagnolo che salta l'uomo e serve il compagno. Lucca poi scarica proprio per il numero 21 che incrocia sul palo lontano, intercetta Svoboda.19:42

49' Ancora Venezia! Ancora Duncan! Questa volta il tuo tiro finisce alto!19:39

48' OCCASIONE VENEZIA! Il neo-entrato si fa subito notare: dribbling di Oristanio che poi scarica per Duncan in area. La conclusione dell'ex Fiorentina finisce di pochissimo al lato della porta!19:39

47' Subito aggressiva l'Udinese, conclusione incrociata di Payero, la palla termina di poco a lato! 19:37

46' Finisce anche la partita di John Yeboah Zamora, al suo posto Gaetano Pio Oristanio.19:37

46' Doppio cambio per il Venezia: fuori Antonio Candela per Francesco Filippo Zampano.19:36

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Venezia-Udinese!19:35

Venezia che sul finale dei primi 45 minuti è cresciuto rispetto all'inizio quando era in notevole difficoltà nel momento delle due reti dei bianconeri. In panchina c'è Oristanio pronto a subentrare mentre per l'Udinese potrebbe già essere il momento di Kabasele, vista l'ammonizione di Giannetti.19:25

Intensità, ritmo e velocità. La squadra di Runjaic è arrivata al Penzo con l'atteggiamento giusto e la volontà di portare a casa un altro successo in questa stagione. Sblocca il match Lovric dopo una bella azione in contropiede dei bianconeri, poi Iker Bravo firma il raddoppio e il suo primo gol in Serie A. Un'ingenuità di Giannetti regala sul finale del primo tempo un calcio di rigore per il Venezia: rigore conquistato e realizzato da Pohjanpalo. 19:23

45'+1' Fine primo tempo! Venezia-Udinese 1-2, alle reti di Lovic e Iker Bravo ha risposto Pohjanpalo.19:19

45'+1' Schema da calcio di punizione, Kamara serve Payero che calcia sul primo palo. Pallone respinto dagli avversari.19:19

45' Un minuto di recupero al Penzo.19:17

44' Cross di Kamara morbido, girata in area di Iker Bravo che termina al lato della porta. 19:16

41' GOOOOOOOOOLL! VENEZIA-Udinese 1-2! Pohjanpalo incrocia forte all'angolo dal dischetto.



40' Si prende anche il cartellino giallo Lautaro Daniel Giannetti.19:12

39' Calcio di rigore per il Venezia! In ritardo Giannetti su Pohjanpalo, a un metro dalla porta pronto a calciare.19:12

37' Imbucata di Payero per Lovric, in uscita Stankovic.19:09

33' Conclusione di Lucca da fuori area, palla alta.19:04

30' Ancora in avanti l'Udinese, Lorenzo Lucca arriva fino alla fine del campo dove Haps gli impedisce il tiro e recupera il pallone. 19:02

27' In difficoltà il Venezia. Gran parata di Stankovic su una conclusione di Lorenzo Lucca.18:59

25' GOOOOLLL!!! Venezia-UDINESE 0-2! Rete di Iker Bravo! Primo gol in Serie A dello spagnolo! Rinvio di Stankovic intercettato da Lovric, il centrocampista serve il compagno ex Leverkusen che da fuori area calcia con il destro segnando la rete del raddoppio.



21' Chech over, non è fallo! Valida la rete di Lovric!18:55

21' Check del VAR per l'episodio su Busio che ha poi portato alla rete del vantaggio.18:54

20' Proteste da parte dei giocatori del Venezia: il contropiede era nato proprio da un fallo ai danni di Busio.18:54

19' Assist di Iker Bravo Solanilla.18:53

19' GOOOOLLLL!!! Venezia-UDINESE 0-1! Rete di Lovric! Ripartenza in contropiede di Payero bravo ad aprire per Iker Bravo. L'ex Bayer Leverkusen riesce a infilarsi tra due, poi si allarga un po' troppo il pallone ma lì c'è Lovric che con il piattone la mette dove Stankovic non può arrivare.



17' Giallo per Martín Ismael Payero.18:49

16' Rimane alto il Venezia. Pressione da parte dei padroni di casa.18:48

13' Pasticcio dell'Udinese! Rimessa di Okoye per Karlstrom, quest'ultimo non riesce a indirizzare bene la traiettoria nella quale si inserisce Yeboah. La conclusione del giocatore del Venezia termina tra le braccia di Okoye.18:45

11' Ammonito Nicolussi Caviglia, fallo su Touré.18:43

8' Tunnel di Lovric e conclusione sul primo palo dove c'è Stankovic. Non si fa sorprendere il portiere del Venezia.18:40

7' Intervento pericoloso di Haps su Payero. L'arbitro richiama verbalmente il giocatore del Venezia senza ammonizione. 18:39

6' Si fa vedere il Venezia, prima con un tiro di Nicolussi Caviglia, respinto da Giannetti, poi con Ducan. Attenti in fase difensiva i giocatori dell'Udinese.18:38

4' Tentativo di testa di Lorenzo Lucca che però colpisce gli avversari. Fallo in attacco, si riparte da Stankovic.18:36

3' Subito un calcio d'angolo per l'Udinese, a conquistarlo Kamara dopo un duello con Candela. 18:35

2' Bel ritmo in questo inizio di partita con entrambe le squadre molto rapide.18:33

1' Si parte! Comincia Venezia-Udinese! Fischia l'arbitro Davide Massa!18:32

Iker Bravo al fianco di Lorenzo Lucca. Questa è la scelta di Runjaic per la sfida contro il Venezia, inizialmente in panchina Davis e Brenner. Nel 3-5-2 out Kabasele, al suo posto Giannetti insieme a Touré e Bijol. Solite corsie gestite da Kamara e Ehizibue con al centro Lovric, Karlstrom e Payero. In porta Okoye. Rientra dall'infortunio Thauvin, inizialmente in panchina. 18:14

Nel 3-4-2-1 Eusebio Di Francesco sceglie Yeboah che insieme a Busio, saranno alle spalle di Pohjanpalo. Al contrario di Monza, torna Altare in difesa, con lui Haps e Svoboda. In mezzo al campo Duncan e Nicolussi Caviglia con ai loro lati Candela ed Ellertsson sulla sinistra. 18:17

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Touré, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara - Bravo, Lucca. All. Runjaic.18:04

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic - Altare, Svoboda, Haps - Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson - Busio, Yeboah -Pohjanpalo. All. Di Francesco.18:03

Diverse le ambizioni dell'Udinese che vuole un altro successo per rimanere in zona Europa. I bianconeri stanno andando oltre le aspettative in questo inizio di campionato, sconfitti solamente da Milan, Inter e Roma. Una serie di vittorie (5) garantiscono alla squadra di Runjaic 16 punti in 9 match, come Fiorentina, Atalanta e Lazio.18:03

Una sola vittoria e sei sconfitte pesano nel rendimento del Venezia, ultimo in classifica fermo a quota 5 punti in 9 partite. Pesa soprattutto il mancato successo nell'ultima partita nonostante il buon atteggiamento in campo e nonostante l'esser riusciti ad andare in vantaggio per ben due volte. La vittoria del Lecce di ieri obbliga ulteriormente gli arancioneroverdi a provare a strappare tre punti per poter uscire dalla zona bassa della classifica.18:00

Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Penzo, tutto è pronto per Venezia-Udinese, match valido per la 10ª giornata di Serie B.18:00