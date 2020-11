LIVE GENOA - PARMA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:17

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Genoa e Parma, ultimo incontro valido per la nona giornata di Serie A.20:17

Punti salvezza preziosissimi in palio al Marassi: il Genoa ospita il Parma, è penultima contro quartultima. La squadra di Maran viene dall'entusiasmo post vittoria nel derby di Coppa Italia grazie alla doppietta di Scamacca, dopo la tesissima sconfitta contro l'Udinese di domenica scorsa. Il Parma in Serie A non vince dalla terza giornata e cerca riscatto.20:28

Il Genoa si schiera con la seguente formazione (3-5-2): Paleari - Bani, Zapata, Goldaniga - Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini - Scamacca, Shomurodov. A disposizione: Behrami, Zajc, Pandev, Radovanovic, Destro, Pjaca, Zima, Masiello, Rovella, Parigini, Czyborra. All. Maran.20:32

Il Parma si schiera con la seguente formazione (4-3-1-2): Sepe - Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo - Kucka, Scozzarella, Kurtic - Karamoh, Gervinho - Cornelius. A disposizione: Iacoponi, Grassi, Brugman, Laurini, Hernani, Valenti, Ricci, Brunetta, Colombi, Camara, Nicolussi Caviglia, Inglese. All. Liverani.20:33

Maran si affida all'esordiente 28enne Paleari in porta in virtù dell'indisponibilità di Perin e Marchetti, difeso da Goldaniga, Zapata e Bani. Partono titolari Ghiglione e Pellegrini sulle fasce di centrocampo, con Badelj, Lerager e Sturaro come interni. In attacco conferma per il bomber Scamacca e Shomurodov. Fuori Pandev.20:34

Liverani sceglie Karamoh insieme a Gervinho e Cornelius. Kurtic, Kucka e Scozzarella sono gli interni di centrocampo davanti alla difesa, composta da Busi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. In porta giocherà Sepe, panchina per Inglese e Brunetta.20:34

1' Inizia il match! Primo pallone giocato dal Genoa.20:49

1' Subito occasione per il Genoa: Scamacca ha sul destro l'opportunità per colpire Sepe, ma calcia debolmente da ottima posizione.20:50

4' Splendido affondo di Gervinho che, da sinistra, punta l'area di rigore in velocità e mette dentro. Bravo Goldaniga a respingere il tentativo dell'ivoriano.20:52

5' Calcio d'angolo in favore del Parma: Bruno Alves stacca di testa e mette dentro un pallone invitante su cui si avventa Cornelius. L'ex Atalanta, in scivolata, anticipa la difesa genoana ma col sinistro trova il palo da due passi. Grandissima occasione per i gialloblù.20:54

7' Kucka mette in porta Cornelius con un filtrante preciso che taglia in due la difesa del Genoa. Ancora una volta bravissimo Goldaniga ad anticipare l'attaccante del Parma, prima della conclusione verso la porta.20:56

10' GOL! Genoa-PARMA 0-1! Rete di Gervinho. Imbucata centrale del Parma e difesa del Genoa che si fa trovare impreparata. L'attaccante ivoriano tra le linee insacca comodamente davanti a Paleari la rete del vantaggio gialloblù, sfruttando un assist geniale da parte di Kucka.21:01

14' Il Genoa prova a reagire, ma il cross di Ghiglione è respinto dalla difesa del Parma. In area erano pronti Shomurodov e Scamacca a colpire di testa, bravo Bruno Alves ad intervenire.21:03