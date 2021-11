LIVE FIORENTINA - SAMPDORIA 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori14:21

Turno infrasettimanale di Serie A che si apre con la Fiorentina che ospita al Franchi la Sampdoria: i Viola rincorrono la quinta posizione della Roma, Doriani che vogliono mantenere alla dovuta distanza la zona retrocessione.14:21

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Fiorentina (2-1 in tutte e due le circostanze) e non colleziona almeno tre successi di fila contro la Viola in Serie A dal febbraio 2005.14:22

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA con il classico 4-3-3, Terracciano - Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Duncan - Callejon, Vlahovic, Sottil.18:17

A disposizione della FIORENTINA: Rosati, Benassi, Frison, Odriozola, Distefano, Amrabat, Kokorin, Saponara, Maleh, Milenkovic, Nico González, Terzic.18:18

La formazione della SAMPDORIA: 4-4-2 per D'Aversa, Audero - Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru - Candreva, Silva, Thorsby, Verre - Gabbiadini, Caputo.18:19

A disposizione della SAMPDORIA: Falcone, Chabot, Ravaglia, Trimboli, Augello, Quagliarella, Askildsen, Yepes, Yoshida, Dragusin, Ciervo.18:21

Italiano opta per Martinez Quarta e non Milenkovic in difesa, a centrocampo spazio a Duncan, in attacco con Vlahovic la coppia Callejon - Sottil: solo panchina per Nico Gonzalez.18:22

Nella Sampdoria solo panchina per Yoshida, sará Ferrari in coppia con Colley; in attacco Caputo farà coppia con Gabbiadini, Quagliarella pronto per entrare nel secondo tempo.18:22

Dirige il match l'arbitro Federico Dionisi.18:23

1' INIZIA FIORENTINA - SAMPDORIA! Primo pallone per i viola.18:34

2' Fiorentina con il classico completo viola, Sampdoria in rosso a trasferta.18:35

3' Punizione per la Fiorentina: Callejon mette al centro, palla troppo lunga che Sottil salva sul lato opposto prima dell'uscita.18:37

4' Cross teso di Biraghi, Audero mette fuori con i pugni: sulla sfera arriva Torreira che viene abbattuto al limite dell'area, altra punizione per i viola.18:38

5' BIRAGHI! Punizione potente che supera la barriera, pallone che finisce di poco sopra la traversa.18:39

6' Tacco in area di Vlahovic, Ferrari spazza lontano: Sampdoria che fatica ad uscire.18:40

7' Conclusione di Gabbiadini dalla distanza, blocca facilmente Terracciano.18:41

9' Fiorentina che sta occupando la metà campo della Sampdoria, ospiti che aspettano per colpire in contropiede.18:43

10' VLAHOVIC! Sinistro potente dalla distanza, Audero blocca in due tempi!18:43

11' Cross di Biraghi respinto, palla a Callejon che conclude di potenza ma colpisce Murru.18:45

13' A terra Verre dopo un contrasto con Torreira: il centrocampista Doriano esce dal campo, Sampdoria in 10.18:47

14' Cross di Candreva, Igor in angolo: si rivede la Sampdoria in avanti.18:48

15' GOL! Fiorentina - SAMPDORIA 0-1! Rete di Manolo Gabbiadini. Cross con il mancino di Candreva, la punta di testa manda sul palo lontano dove Terracciano non puó arrivare.



16' Rischia molto Torreira sul pressing di Gabbiadini, fallo dell'autore del gol.18:50

17' Intervento duro di Ferrari su Vlahovic, fallo del centrale e punizione dal limite per la Fiorentina.18:51