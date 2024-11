Cala il sipario allo Stadio Sinigaglia di Como! Sacchi manda i titoli di coda di un match appassionante, con non troppe occasioni concrete ma con elevati ritmi che testimoniano quanto entrambe le squadre desiderassero i tre punti del derby. Dopo un primo tempo dall'elevato tasso agonistico, in cui al minuto 36' Engelhardt batte Turati, nella ripresa il Monza aumenta i giri del proprio motore ed al minuto 54' Caprari sfrutta la chance da rigore creata dal tocco di mano di Paz per riportare la gara in equilibrio. Segue una gara molto intensa, occasioni pazzesche nel finale al minuto 93' e al minuto 95' per entrambe le compagini, rispettivamente con Djuric e Belotti che vanno ad un passo dal vantaggio. Termina al minuto 95' la divertente gara in terra lombarda, 1-1 il finale.

Con l'odierno pareggio, entrambe le squadre guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Fabregas e Nesta che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Venezia e tra le mura domestiche contro l'Udinese.