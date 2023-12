Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori12:09 Fonte: Gettyimages

Si apre questo ultimo sabato di Serie A del 2023 con l'anticipo delle 12.30 tra Atalanta e Lecce: al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini, nona, cerca i tre punti per avvicinare o raggiungere la zona Europa.12:09

Di fronte alla Dea un Lecce reduce dal 2-0 contro l'Inter, in cui ha comunque dimostrato di poter dire la propria in questo campionato: i salentini, dodicesimi, hanno sette punti dalla zona retrocessione.17:26

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - de Roon, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Scamacca, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Comi, Miranchuk.12:27

La formazione del LECCE: (4-3-3), Falcone - Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo - Oudin, Ramadani, Kaba - Strefezza, Krstovic, Rafia. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Piccoli.12:11

Gasperini con il duo Scamacca - Lookman in avanti, Koopmeiners da trequartista. Carnesecchi confermato in porta, attenzione a Scalvini, che ha avuto un problema nel riscaldamento. Il difensore era inizialmente dato per titolare. 12:27

La notizia é che Scalvini non ce la fa, dentro Pasalic: scala de Roon in difesa, il croato a centrocampo.12:27

D'Aversa con Touba titolare in coppia con Baschirotto, Rafia al posto di Banda squalificato. In attacco torna anche Krstovic, solo panchina per Piccoli.12:14

Il Lecce ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l’Atalanta, entrambe con il punteggio di 2-1; i salentini non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i bergamaschi nella competizione12:15

Arbitra il match Gianluca Manganiello, fischietto della sezione di Pinerolo.17:27

1' INIZIA ATALANTA - LECCE!12:30

1' Primo pallone per la squadra di Gasperini, in nerazzurro, Lecce in bianco con maniche scure.12:31

3' Possesso palla dell'Atalanta, alza il pressing il Lecce.12:33

4' Cross di Zappacosta, Ruggeri non arriva sul secondo palo.12:34