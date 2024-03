Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori14:42 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Monza, gara valida per la 30^ giornata di Serie A.14:42

È un match con vista sull'Europa quello dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove si affrontano due squadre divise da un solo punto in classifica, con il Monza decimo a quota 42 e il Torino undicesimo con 41 punti. I granata vogliono il successo per scavalcare proprio i brianzoli e, almeno momentaneamente, anche Lazio e Fiorentina, per portarsi così a un solo punto di distanza dal Napoli, al settimo posto, al momento l'ultimo buono per qualificarsi alle coppe europee. La squadra di Ivan Juric è reduce da tre risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria a Udine ottenuta nell'ultimo turno.14:46

Motivazioni altissime anche per i biancorossi, che vincendo oggi si troverebbero in zona Europa a otto giornate dalla fine del campionato, visto che aggancerebbero il Napoli al settimo posto in classifica. La squadra di Raffaele Palladino ha subito una sola sconfitta nelle ultime otto partite (1-4 contro la Roma), nelle quali ha collezionato cinque vittorie e due pareggi. All'andata, la sfida tra Monza e Torino era finita in parità: 1-1 con i gol di Ilic e Colpani.14:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con un 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 4-2-3-1: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Akpa Akpro; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Colombo, Pedro Lopes, Zerbin, Carboni, Mota, Colombo, Ferraris, Berretta, Kyriakopulos, Ciurria.14:51

Quattro indisponibili per Juric, che deve fare a meno di Schuurs e Djidji in difesa e di Ilic e Gineitis a centrocampo. Il tecnico croato cambia due terzi della difesa schierata a Udine, lasciando in panchina sia Vojvoda che Masina, sostituiti da Tameze e Rodriguez, con Lazaro alzato nella posizione di esterno sinistro. In mezzo al campo Linetty affianca Ricci, mentre in attacco viene confermato Okereke al fianco di Zapata, con Sanabria di nuovo in panchina.14:53

Cinque assenze, invece, in casa Monza, dove oltre allo squalificato Bondo, mancano anche Caprari, Gomez, Vignato e Bettella. Palladino conferma la difesa schierata nell'ultimo turno contro il Cagliari, mentre a centrocampo si rivede Gagliardini. La vera novità è la presenza dal primo minuto di Akpa Akpro in luogo di Mota, anche se la posizione dell'ex Lazio potrebbe essere anche più arretrata rispetto a quella occupata abitualmente dal portoghese. Conferme per Maldini e Colpani, mentre Djuric vince ancora una volta il ballottaggio con Colombo.14:56