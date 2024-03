Pagelle Torino-Monza 1-0: la decide Sanabria su rigore, doppio guaio di Pessina

Top e flop della sfida valida per la 30esima giornata di Serie A: Zapata viene bloccato dalla difesa brianzola, gara sottotono per Maldini, bene Ricci

30-03-2024 17:09

Il gol del subentrato Sanabria su rigore regala la vittoria al Torino nello spareggio contro il Monza e avvicina la squadra di Juric al sogno Europa. I granata conquistano l’importante successo tra le mura del Grande Olimpico di Torino con il risultato di 1-0, scavalcando in classifica proprio i brianzoli e portandosi a -1 dal Napoli di Calzona.

La chiave della partita

Primo tempo al Grande Olimpico Torino prettamente tattico e strategico. Il Torino ha fatto la partita, ma le iniziative, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo, sono state di marca brianzola. Le squadre sono andate a caccia di spazi, con i granata che hanno provato ad azionare la corsia di Bellanova pur non creando insidie a Di Gregorio.

Il Monza ha murato le occasioni dei granata grazie agli interventi di Gagliardini e Izzo sulle conclusioni di Zapata e Lazaro. Dall’altra parte, da segnalare la deviazione di Ricci sulla conclusione di Colpani. Poche emozioni e squadre a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa le squadre sono scese in campo con un altro piglio. Di fatto, subito un paio di occasioni nitide da una parte e dall’altra con i portieri delle rispettive squadre che si sono resi protagonisti. La gara cambia totalmente quando Pessina commette fallo in area ai danni di Ricci e concede rigore ai granata e trasformato dal subentrato Sanabria. Poco dopo, si è complicata ulteriormente la gara del Monza con il secondo giallo per Pessina che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Il Monza ha resistito fino al triplice fischio, ha chiesto invano un rigore allo scadere ma non è riuscito a pareggiare.

Top e flop del Torino

Buongiorno 6.5: Tiene botta nel duello con Djuric. Serve spunti ai compagni e si avvicina anche al gol con un colpo di testa su assist di Rodriguez.

Tiene botta nel duello con Djuric. Serve spunti ai compagni e si avvicina anche al gol con un colpo di testa su assist di Rodriguez. Ricci 6.5: Gara ad alta intensità per il classe ’01, che resiste alla fisicità del Monza. Si procura il calcio di rigore poi trasformato da Sanabria.

Gara ad alta intensità per il classe ’01, che resiste alla fisicità del Monza. Si procura il calcio di rigore poi trasformato da Sanabria. Zapata 6: Viene attivato prima da Rizzo, poi da Buongiorno, ma in entrambi i casi è stato bloccato da Izzo. Nella ripresa, supera Pablo Marì sul suggerimento millimetrico di Rodriguez, ma viene fermato da Di Gregorio.

Viene attivato prima da Rizzo, poi da Buongiorno, ma in entrambi i casi è stato bloccato da Izzo. Nella ripresa, supera Pablo Marì sul suggerimento millimetrico di Rodriguez, ma viene fermato da Di Gregorio. Okereke 5.5: Troppi scatti a vuoto non capitalizzati. Nella ripresa si fa vedere con un destro sul secondo palo ma fermato da Milinkovic Savic. Impreciso. (16′ st Sanabria 7: Calcia perfettamente e centralmente il rigore del vantaggio).

Top e flop del Monza

Izzo 6: Fa buona guardia su Zapata fermando il giocatore granata in occasione di un paio di interventi pericolosi.

Fa buona guardia su Zapata fermando il giocatore granata in occasione di un paio di interventi pericolosi. Akpa Akpro 6: Non toglie gli occhi di dosso a Vlasic per tutta la sfida. Gara di sacrificio. (26′ st Caldirola 5.5: Fa il suo)

Non toglie gli occhi di dosso a Vlasic per tutta la sfida. Gara di sacrificio. Fa il suo) Pessina 4.5: Trattiene Ricci in area concedendo calcio di rigore agli avversari. Poco dopo, commette l’ennesima ingenuità gli costa il secondo giallo e, dunque, l’espulsione.

Trattiene Ricci in area concedendo calcio di rigore agli avversari. Poco dopo, commette l’ennesima ingenuità gli costa il secondo giallo e, dunque, l’espulsione. Colpani 5.5: Dopo la prima fiammata, si rende insidioso con un mancino a giro che termina di poco fuori dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. Nella ripresa, si fa vedere anche in versione assist-man con il cross sul secondo palo per Carboni, ma risulta poco lucido. (26′ st Carboni V. 5.5: Poche occasioni per mettersi in mostra)

Dopo la prima fiammata, si rende insidioso con un mancino a giro che termina di poco fuori dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. Nella ripresa, si fa vedere anche in versione assist-man con il cross sul secondo palo per Carboni, ma risulta poco lucido. Poche occasioni per mettersi in mostra) Carboni A. 5: Non riesce a farsi vedere nel corso del primo tempo. Nella ripresa, risponde presente sull’assist di Colpani con un colpo di testa troppo centrale per sorprendere Milinkovic. Soffre l’imprendibile Bellanova. (11′ st Pereira 5: Anche lui in difficoltà con Bellanova)

Non riesce a farsi vedere nel corso del primo tempo. Nella ripresa, risponde presente sull’assist di Colpani con un colpo di testa troppo centrale per sorprendere Milinkovic. Soffre l’imprendibile Bellanova. Anche lui in difficoltà con Bellanova) Maldini 5.5: Gara sottotono. Si vede molto poco nel corso del match. (11′ st Dany Mota 6: Si fa subito vedere con un cross sulla sinistra per Djuric).

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke (17′ st Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva. All.: Juric.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (32′ st Zerbin), Izzo, Marì, Carboni A. (11′ st Pereira); Pessina, Gagliardini; Colpani (25′ st Carboni V.) Maldini (11′ st Dany Mota), Akpa Akpro (25′ st Caldirola); Djuric. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Colombo, Colombo, Ferraris, Berretta, Kyriakopulos, Ciurria. All.: Palladino.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: st 24′ rig. Sanabria.

NOTE: Espulso al 27′ st Pessina per doppia ammonizione. Ammoniti: Caldirola. Angoli: 5-2. Recupero: 0′ pt; 5′ st.