Contropiede Torino, Dembelé lancia Ilic che peró non ne ha piú: facile l'uscita di Joronen.20:24

AMMONITO Marcus Holmgren Pedersen. Intervento duro e pericoloso, giallo per l'ex Sassuolo. 20:24

OCCASIONE VENEZIA! Gytkjær stoppa in area e conclude con debole diagonale, l'ex Monza poteva fare meglio.20:23

Venezia che ora si butta in avanti, alla ricerca del pareggio in questi ultimi minuti rimasti.20:18

PEDERSEN! Gran palla di Ilic al centro, sfera che arriva sul secondo palo dove l'esterno manda forte al centro: deviazione in angolo.20:15

Cross basso di Duncan, attento Coco che devia quanto basta per mandare fuori giri Candela.20:05

Non contento Vanoli, pronti altri cambi per il Torino.20:04

72'

Cooling break anche in questo secondo tempo, time out per i due allenatori.20:02