LIVE CROTONE - ATALANTA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Pur mostrando buone cose sul piano del gioco, i calabresi hanno ottenuto fin qui solo un punto in campionato (pareggio casalingo contro la Juventus). Di fronte, c'è un'Atalanta desiderosa di riscattare le due sconfitte con Napoli e Sampdoria, ma costretta a pensare al ping pong Campionato-Champions (martedì, infatti, a Bergamo arriva il Liverpool).14:41

Non ha mai perso tre partite di seguito l'Atalanta, nella gestione Gasperini. In più, i nerazzurri possono essere ottimisti visti i positivi precedenti con il Crotone e vista la lunga serie di trasferte consecutive con gol (15 gare esterne di seguito; solo nel 1953 ha trovato il gol in 16 match fuori casa di fila).14:50