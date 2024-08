Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:38

90'+9' Triplice fischio di Marinelli. Bologna-Empoli termina 1-1.20:32

90'+9' Viti anticipa tutti sullo spigolo dell'area ma non trova la porta, palla altissima sopra la traversa.20:31

90'+8' Altro corner per l'Empoli, lo guadagna Esposito.20:31

90'+7' Corner per l'Empoli dopo un tocco di testa di Miranda su un'uscita a vuoto di Skorupski.20:30

90'+7' Un rimpallo favorisce Freuler in area empolese ma lo svizzero calcia debolmente verso l'area piccola e gli ospiti recuperano palla.20:30

90'+5' Urbanski al cross dalla sinistra, ci prova Beukema in torsione di testa ma Vasquez è attento bloccando a due mani sulla linea di porta.20:29

90'+5' Giallo anche per Henderson dopo un fallo a centrocampo.20:27

90'+4' Vasquez perde tempo con la rimessa dal fondo, Marinelli lo ammonisce.20:27

90'+4' Cross di Miranda dalla sinistra, respinto dalla difesa ospite. Si rimane però a ridosso dell'area empolese ma l'azione si chiude con un tiro-cross di De Silvestri che finisce sopra la traversa.20:27

90'+2' Goglichidze a terra dopo un contrasto con Miranda, sono crampi per il difensore georgiano che oggi ha esordito in Serie A.20:25

90' Sei minuti di recupero.20:24

90' Rimessa laterale a lunga gittata di De Silvestri, Dallinga la gira debolmente di testa verso Vasquez che blocca senza problemi.20:23

89' Baricentro sempre più basso per l'Empoli che, per ora, si sta difendendo in modo ordinato. Il Bologna non riesce infatti a sviluppare gioco in modo rapido per sorprendere gli avversari.20:23

87' Pellegri a terra in area bolognese, qualche protesta degli ospiti ma Marinelli lascia correre.20:20

86' Cross di Miranda dalla sinistra, Viti anticipa tutti in area poi Urbanski commette fallo su Ismajli e il possesso passa all'Empoli.20:19

84' Corner per il Bologna, Odgaard batte corto per Urbanski che prova il cross dalla destra ma un rimpallo fa finire la palla a fondo campo.20:17

83' Cambi finiti per entrambi i due tecnici, non ci sarà quindi modo di giocarsi altri jolly dalla panchina da qui al triplice fischio.20:16

82' Sostituzione Bologna: Italiano toglie anche Jhon Lucumí e concede qualche minuto a Lorenzo De Silvestri.20:15

82' Sostituzione Bologna: fuori Riccardo Orsolini, dentro Kacper Urbanski.20:15

81' Altro fallo in attacco di Miranda che viene anticipato da Esposito in area empolese e finisce per colpire l'avversario nel tentativo di calciare al volo.20:14

80' Miranda prova a crearsi lo spazio centrale per il sinistro ma finisce per franare addosso a Haas e commette fallo.20:13

76' Possesso palla prolungato del Bologna che sta cercando con molta pazienza il varco giusto per colpire. Empoli tutto raccolto nella propria metà campo.20:12

75' Continuano a mancare i guizzi in zona offensiva da entrambe le parti, sale anche il nervosismo in campo con Marinelli che è costretto a placare gli animi dopo un fallo su Beukema.20:09

73' Orsolini calcia col sinistro dal limite, palla deviata in angolo.20:06

73' Si riparte dopo il cooling break.20:06

72' Sostituzione Empoli: Pezzella non ce la fa, al suo posto entra Liberato Cacace.20:05

71' Problemi muscolari per Pezzella, Vasquez spedisce il pallone in fallo laterale e Marinelli ne approfitta per effettuare il cooling break.20:04

69' Miranda prova a verticalizzare per Aebischer, Goglichidze capisce tutto e anticipa in modo pulito lo svizzero.20:02

67' Sostituzione Empoli: fuori anche Jacopo Fazzini, dentro Nicolas Haas.20:00

67' Sostituzione Empoli: fuori Ola Solbakken, dentro Pietro Pellegri.19:59

67' Secondo tempo decisamente diverso rispetto alla prima frazione, molte interruzioni e nessuna occasione da rete.20:01

65' Sostituzione Bologna: fuori Giovanni Fabbian, dentro Thijs Dallinga.19:57

65' Esposito prova lo slalon in area rossoblu e perde palla, poi arriva il fischio di Marinelli per fuorigioco dello stesso ex-Samp.19:58

63' Cross dalla sinistra di Miranda, Orsolini colpisce di testa coi piedi a terra ma con poca visuale sulla porta avversaria e manda fuori ampiamente la sfera.19:56

61' Sostituzione Empoli: esce Alberto Grassi, entra Youssef Maleh.19:54

61' Sostituzione Empoli: fuori Lorenzo Colombo, dentro Sebastiano Esposito.19:53

59' Altro fallo in attacco del Bologna, stavolta su Grassi che poi rimane a terra. Marinelli deve fermare il gioco per consentire l'ingresso dello staff medico toscano sul terreno di gioco.19:52

58' Freuler e Beukema non si intendono al limite dell'area avversaria, poi lo svizzero commette fallo su Fazzini e l'Empoli recupera la sfera.19:51

57' Cross dalla destra di Posch, Odgaard fa il massimo guadagnando rimessa laterale dalla parte opposta.19:50

55' Intervento energico di Pezzella su Orsolini, Marinelli estrae il giallo per l'esterno empolese.19:48

54' Sostituzione Bologna: Italiano toglie anche Karl Jesper Karlsson per inserire Jens Odgaard.19:47

54' Sostituzione Bologna: fuori Nikola Moro, dentro Michel Aebischer.19:47

54' Si muove qualcosa sulla panchina del Bologna, stanno per arrivare le prime mosse di Italiano.19:47

53' Fazzini difende il pallone sull'out di sinistra e prova l'imbucata per Colombo, palla troppo lunga che finisce a fondo campo.19:46

51' Possesso palla che cambia continuamente in questo avvio di secondo tempo, entrambe le squadre stanno tentando di produrre qualcosa in zona offensiva senza però gli esiti sperati.19:44

48' Karlsson prende il tempo a Gyasi sul lato corto dell'area e va a terra dopo il contatto con l'esterno avversario. Proteste del pubblico di casa ma Marinelli è irremovibile, si riparte con una rimessa dal fondo per l'Empoli.19:41

46' Si ricomincia!19:38

Si attendono le mosse dei due allenatori per provare a portare a casa i tre punti.19:37

Bologna ed Empoli partono dai blocchi velocissimi: al 2' Fabbian sbuca sul secondo palo e insacca a porta vuota su un corner di Miranda prolungato da Beukema, l'Empoli risponde neanche un minuto dopo con Gyasi che realizza da due passi su assist di Pezzella. I ritmi poi si abbassano prima delle fiammate nel finale di frazione con Vasquez che salva tutto su una deviazione di Henderson, poi Skorupski è monumentale su Solbakken, infine Orsolini spara alle stelle a tu per tu col portiere avversario. Non sono quindi mancate le emozioni in questa prima frazione al Dall'Ara.19:27

45'+6' Fine primo tempo. Bologna-Empoli 1-1 dopo 45 minuti.19:23

45'+6' Orolini lancia Karlsson nello spazio che poi però scivola sulla pressione di Goglichidze e perde palla.19:23

45'+5' Fallo in attacco di Posch, mancano pochissimi secondi allo scadere dei cinque di recupero concessi da Marinelli.19:22

45'+4' Punizione in zona offensiva per gli ospiti che scelgono però di gestire il possesso ripartendo dal basso anziché scodellare la palla in area.19:21

45'+2' Orsolini al cross dal fondo col destro, Gyasi libera l'area empolese.19:20

45' Cinque minuti di recupero.19:18

45' Castro si gira al limite dell'area e cerca la porta col destro, palla ampiamente fuori.19:17

44' Posch recupera palla sull'uscita di Viti e serve subito Castro in area, l'argentino però controlla male e vanifica una buona opportunità per andare alla conclusione.19:17

44' Fallo in attacco di Gyasi che colpisce Miranda al volto con una manata involontaria.19:16

41' OCCASIONE BOLOGNA! Disastro difensivo dell'Empoli, Goglichidze colpisce Gyasi col rinvio, la palla finisce ad Orsolini che, a tu per tu con Vasquez, calcia alle stelle sull'uscita del portiere avversario.19:14

40' Sinistro di Moro dalla distanza, palla altissima.19:12

39' Risponde il Bologna, ancora con un'azione sulla corsia di sinistra, respinto dalla difesa ospite.19:12

38' MIRACOLO SKORUPSKI! Ripartenza micidiale dell'Empoli con Skorupski che mura il destro da due passi di Solbakken! Conclusione leggermente masticata dell'ex Roma che ha avuto una chance enorme per portare avanti i suoi.19:13

38' Orsolini punta Viti e crossa in area, la palla si impenna con Vasquez che non riesce a bloccarla poi la difesa empolese si salva!19:10

36' Mani di Fabbian in area avversaria sull'ennesimo traversone di Miranda dalla sinistra.19:09

35' OCCASIONE BOLOGNA! Miranda crossa teso dalla sinistra, Vasquez si supera per togliere dalla porta una deviazione di Henderson verso la propria porta!19:09

34' Altra interruzione, stavolta per un fallo di Gyasi su Miranda. Fase non molto fluida della gara nella quale è comunque il Bologna a fare la partita.19:06

32' Colombo commette fallo di mano al limite dell'area avversaria, punizione per il Bologna.19:04

31' Posch prova il destro dalla distanza, respinto da Henderson.19:03

30' Ritmo di gioco sensibilmente inferiore rispetto a quello visto nelle prime battute del match.19:02

28' Lancio lungo di Gyasi a cercare Solbakken, Beukema lo intercetta e gira la sfera all'indietro per Skorupski.19:01

27' Si torna in campo dopo la pausa comandata da Marinelli.19:00

25' Cooling break al Dall'Ara.18:57

25' Lucumì imbuca centralmente per Castro che prende posizione su Ismajli ma scivola al momento dell'aggancio. Vasquez recupera la palla senza problemi.18:57

22' Dialogo nello stretto tra Orsolini e Fabbian al limite dell'area avversaria, l'ex Inter va a terra sulla linea chiedendo il rigore ma Marinelli lascia correre. Nessun intervento anche del VAR che conferma quindi la scelta del direttore di gara.18:55

20' Si riprende, Miranda pennella in area dalla bandierina ma nessun compagno arriva a colpire di testa. Si rimane comunque a ridosso dell'area empolese col possesso rossoblu.18:53

18' Gioco fermo, Vasquez è a terra con un problema alla caviglia sinistra.18:50

18' Cross di Posch dalla destra, Goglichidze mette in corner di testa. C'era Kalrsson in agguato alle sue spalle.18:50

16' Terzo tempo di Castro sul corner rossoblu, palla altissima sopra la traversa di Vasquez.18:48

16' Orsolini cerca Posch in verticale sul lato corto dell'area avversaria, c'è ancora Ismajli a sbrogliare la situazione con un tackle che manda la palla in corner.18:48

15' Miranda prova a pescare Karlsson in area, Ismajli è ancora una volta attento e spedisce la palla di testa in fallo laterale.18:47

13' Sembra essersi sciolto ora il Bologna che, dopo la rete subita, aveva concesso molto campo agli avversari.18:46

12' Orsolini cerca la spizzata per Castro in area, Ismajli anticipa l'argentino poi si alza la bandierina dell'assistente per segnalare il fuorigioco del 7 rossoblu.18:45

11' Castro al cross dalla sinistra, Vasquez è reattivo e blocca la sfera in uscita bassa.18:44

10' Pressing a tutto campo degli uomini di D'Aversa che non stanno permettendo al Bologna di uscire facilmente dalle proprie retrovie.18:43

10' Marinelli ha il suo da fare per mantenere la calma in area di rigore, Pezzella poi sbaglia completamente dalla bandierina calciando basso e debole, la difesa rossoblu libera senza problemi la propria area.18:42

8' Empoli ancora propositivo sulla sinistra con Colombo che mette in area per Fazzini, anticipato in corner da Beukema.18:41

7' Pezzella prova ancora ad arrivare al cross sul fondo ma finisce per toccare la palla oltre la linea di fondo. Rimessa per il Bologna.18:39

5' Avvio di gara incredibile al Dall'Ara con le due squadre in rete alle prime azioni offensive.18:39

3' GOL! Bologna-EMPOLI 1-1! Rete di Gyasi. Reazione immediata dell'Empoli con Pezzella che ha spazio sulla sinistra e pesca Gyasi sul palo lontano. L'ex Spezia insacca da due passi di testa ristabilendo la parità.



2' GOL! BOLOGNA-Empoli 1-0! Rete di Fabbian. Beukema prolunga il calcio d'angolo di testa sul secondo palo dove sbuca Fabbian che insacca a porta vuota. Inizio perfetto degli uomini di Italiano.



2' Subito Bologna propositivo sull'asse Karlsson-Miranda, i rossoblu guadagnano il primo corner della gara.18:34

Si comincia!18:33

Si osserva un minuto di silenzio in onore di Sven-Goran Eriksson.18:31

Squadre in campo al Dall'Ara, manca pochissimo al fischio d'inizio!18:28

Cambia anche D'Aversa che, rispetto all'impresa dell'Olimpico contro la Roma, deve fare a meno di Walukiewicz. Al suo posto c'è Goglichidze. L'altra modifica riguarda invece il centrocampo dove Grassi sostituisce Maleh rispetto a una settimana fa. Tra i pali confermato Vasquez, così come Viti e Ismajli in difesa. Sulle corsie esterne altra occasione per Gyasi e Pezzella, Henderson sarà ancora in mediana. Davanti nessuna modifica con il duo Fazzini-Solbakken a supporto di Colombo.18:28

Italiano ne cambia quattro rispetto all'undici iniziale della sconfitta di Napoli: Lucumì farà coppia al centro della difesa con Beukema al posto dell'infortunato Erlic, a sinistra c'è Miranda per Lykogiannis, Fabbian si prende la maglia da titolare a centrocampo al posto di Aebischer mentre davanti è Karlsson a prendersi la corsia di sinistra dove manca l'altro infortunato Ndoye. Tra i pali confermato Skorupski con Posch terzino destro. Conferme anche per Freuler e Moro in mediana, oltre che per Orsolini e per Castro che agirà da punta centrale.18:25

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-4-2-1 per i toscani. Vasquez - Viti, Ismajli, Goglichidze - Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella - Fazzini, Solbakken - Colombo. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Cacace, Sazonov, Marianucci, Haas, Maleh, Pellegri, Ekong, Esposito.18:21

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: rossoblu in campo col 4-3-3. Skorupski - Posch, Beukema, Lucumì, Miranda - Freuler, Moro, Fabbian - Orsolini, Castro, Karlsson. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Pobega, Aebischer, Urbanski, Iling-Junior, Odgaard, Dallinga.18:21

Dirige il match Marinelli con Vecchi e Rossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Collu mentre in sala VAR ci sono Paterna e Doveri.17:59

I padroni di casa, guidati da Italiano, attendono l'Empoli di D'Aversa al Dall'Ara in una gara già estremamente importante soprattutto per i rossoblu che hanno ottenuto un solo punto nelle prime due uscite di campionato. Discorso diverso per i toscani che arrivano a questo appuntamento da imbattuti e proveranno ad allungare la propria striscia. Fischio d'inizio alle 18.30.17:57