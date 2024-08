Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

90'+5' Fine partita: LAZIO - MILAN 2-222:42

90'+4' ABRAHAM! Imbucata si Pulisic per Abraham e conclusione strozzata, Provedel smanaccia in angolo.22:41

90'+3' Cartellino giallo per Guendouzi, fallo su Musah a metà campo.22:40

90'+2' Punizione Lazio dalla trequarti, Isaksen crossa in area, pallone insidioso ma Maignan controlla.22:39

90'+1' Cartellino giallo per Terracciano.22:38

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:37

90' Nella Lazio entra Hysaj per Nuno Tavares.22:37

87' Sostituzione nella Lazio, entra Noslin per Castellanos.22:34

85' Cartellino giallo per Gil per proteste.22:32

81' Sostituzione nella Lazio, entra Dele Bashiru per Dia.22:28

80' MAIGNAN! Castellanos serve in area Zaccagni, l'esterno solo davanti a Maignan si fa ipnotizzare.22:28

78' Molta intensità ora entrambe le squadre vogliono vincere.22:24

73' Secondo cooling break della gara, Leao e Theo Hernandez rimangono isolati e non partecipano con il resto della squadra.22:21

72' GOL! Lazio - MILAN 2-2! Rete di Leao. Pareggia subito il Milan con una giocata in velocità, Theo Hernandez per Abraham che prende palla a centro area e serve Leao, il portoghese controlla si porta la palla sul destro e calcia in rete.



71' Esordio per Abraham che prende il posto di Okafor.22:18

70' Leao per Chukwueze.22:18

70' Entra Musah per Reijnders.22:17

70' Fonseca ridisegna la squadra, quattro cambi, dentro Theo Hernandez per Emerson Royal.22:17

66' GOL! LAZIO - Milan 2-1! Rete di Dia. Uno due micidiale della Lazio, Nuno Tavares sfonda sulla sinistra, Dia anticipa Pavlovic e buca Maignan.



64' Ammonito Zaccagni, fallo su Loftus Cheek22:11

62' GOL! LAZIO - Milan 1-1! Rete di Castellanos. Dia serve Nuno Tavares che dalla sinistra alza la testa e serve in mezzo, Castellanos di piatto la mette in rete.



59' Chukwueze viene servito sulla destra, entra in area e serve al centro, Terracciano calcia di prima ma Romagnoli la tocca in angolo.22:07

57' Meglio la Lazio in questa prima parte del secondo tempo, il Milan sembra aver perso un po' di lucidità nei passaggi.22:04

55' Loftus Cheek lancia Okafor sulla sinistra, lo svizzero parte in velocità solo contro quattro, ma al momento della conclusione viene recuperato da Nuno Tavares.22:02

53' La Lazio prova una serie di lanci lunghi per gli scatti di Dia, ma il laziale non riesce ad arrivarci.22:00

49' Pressa la Lazio in questi primi minuti, il Milan si difende.21:55

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - MILAN.21:53

46' Isaksen prende il posto di Tchaouna.21:53

46' Due cambi nella Lazio, entra Marusic per Lazzari.21:52

Primo tempo intenso che vede i padroni di casa partire meglio e sfiorare subito il gol, al primo calcio d'angolo passa però il Milan con un colpo di testa di Pavlovic. Dopo il gol sono i rossoneri a tenere palla e a farsi vedere in avanti in più occasioni, soprattutto con le imbucate di Pulisic e Okafor.21:35

45'+3' Fine primo tempo: LAZIO - MILAN 0-1.21:34

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:32

43' Scatto di Okafor e palla a Pulisic che mette un pallone teso in mezzo, Loftus Cheek non trova l'impatto con il pallone.21:31

42' Prova a tenere palla e a rallentare il gioco il Milan in questo finale di primo tempo. 21:30

39' Cartellino giallo per Rovella, entrata da dietro su Loftus Cheek sulla trequarti.21:26

34' Zaccagni a terra dopo un contrasto a metà campo con Emerson Royal, l'esterno è dolorante ma sembra rialzarsi.21:24

31' Okafor riceve palla al limite, cerca spazio e prova il destro di potenza. Conclusione alta.21:18

28' Cooling break tra le due squadre.21:15

26' Prova a guadagnare metri la Lazio, il Milan si mantiene ordinato.21:14

21' Tiene palla il Milan che prova a imporre il proprio ritmo alla gara.21:08

20' Cartellino giallo per Fofana, strattonata a metà campo a Dia.21:08

17' Scatto di Pulisic sulla sinistra e cross in area, Chukwueze prova a coordinarsi ma colpisce male, palla deviata in angolo.21:05

16' Ci prova ancora il Milan, a seguito di un calcio d'angolo la palla arriva al limite dell'area a Fofana che prova la conclusione di prima. Palla a lato.21:03

11' Cross di Nuno Tavares in area, Tchaouna schiaccia il pallone di testa, Maignan blocca in due tempi.20:59

10' Reazione Lazio, cross di Lazzari dalla destra, Castellanos prova a buttarsi di testa ma viene anticipato da Tomori.20:57

8' GOL! Lazio - MILAN 0-1! Rete di Pavlovic. Al primo calcio d'angolo passa il Milan. Pulisic crossa in area, Pavlovic trova il tempo e sotto porta insacca di testa.



6' Prova ad impostare dal basso la squadra rossonera, serie di passaggi senza però trovare spazi.20:54

3' LAZIO VICINO AL GOL! Scambio tra Castellanos e Dia, con quest'ultimo che anticipa Maignan al limite dell'area, Pavlovic in scivolata salva la propria porta.20:51

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - MILAN. Arbitra Massa.20:47

Diversi cambi di formazione su entrambi i fronti, cominciamo dalla Lazio che vede l'esordio dal primo minuto di Dia che agirà con Tchaouna e Zaccagni dietro la punta Castelanos. Partono dalla panchina Dele Bashiru e Castrovilli. Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa rossonera, fuori Theo Hernandez e Leao, al loro posto giocano Terracciano e Pulisic. Nel terzetto con l'americano sulla trequarti ci sono Chukwueze a destra e Loftus Cheek al centro. In attacco Okafor. In panchina il neo arrivato Abraham.20:06

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano - Reijnders, Fofana - Chukwueze, Loftus Cheek, Pulisic - Okafor. A disposizione: Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Gabbia, Musah, Camarda, Bartesaghi, Abraham, Cuenca.21:26

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares - Guendouzi, Rovella - Tchaouna, Dia, Zaccagni - Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. 21:27

Diversi gli innesti tra le fila delle due squadre e il mercato chiuso ieri sera ha riservato anche gli ultimi colpi di scena, come l'arrivo di Abraham nel Milan e l'addio di Cataldi nella Lazio.17:18