La Lazio batte il Cagliari grazie ad un rigore decisivo realizzato da Zaccagni. I sardi terminano il match in 9 uomini dopo le espulsioni di Adopo e Mina, non basta la rete di Luvumbo per il momentaneo pareggio dopo il gol in avvio di Dia. Una Lazio non brillantissima supera un buon Cagliari che si arrende soltanto nel finale. La squadra di Baroni aggancia Atalanta e Fiorentina a 22 punti.

Nel prossimo turno di campionato la Lazio affronterà il Monza, mentre il Cagliari se la vedrà con il Milan.