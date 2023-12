Dopo il pareggio contro il Monza e l'ultima sconfitta contro il Bologna, è necessario tornare a vincere in campionato e il Torino ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non mancano i complimento dell'allenatore Juric al collega: "È stata l'influenza più grande della mia vita. Lui sa cosa penso".20:16

L'Atalanta arriva da un periodo di forma in Europa: grazie infatti al pareggio contro lo Sporting Lisbona è automaticamente prima nel girone e dunque vola agli ottavi di Europa League. Non si può dire lo stesso del campionato. Un solo punto in tre partite, a causa delle sconfitte contro Napoli e Inter e il pareggio contro l'Udinese.20:21

Per l'Atalanta assente Scamacca a causa di un infortunio rimediato durante la rifinitura. Nonostante le noie muscolari dei giorni scorsi partirà comunque dal primo minuto De Ketelaere insieme a Lookman, davanti a Miranchuk. Sulla fascia Ruggeri preferito a Bakker, così come Hateboer a Zappacosta. In mezzo al campo Koopmeiners con Ederson, arretra De Roon con Scalvini e Djimsiti: ancora out Kolasinac che parte dalla panchina. 20:27