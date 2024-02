Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli-Hellas Verona, gara valida per la 23esima giornata di Serie A.14:25

Allo stadio Maradona di Napoli si sfidano i partenopei di Mazzarri e i gialloblù di Baroni, con i padroni di casa alla ricerca di una vittoria per rimanere aggrappati alla zona Europa, mentre gli ospiti lottano per la salvezza.14:25

Il Napoli nelle ultime partite sembra aver trovato un equilibrio difensivo che mancava da tempo; oltretutto il mercato di riparazione ha portato nuovi innesti per aiutare la formazione azzurra a raggiungere la qualificazione europea. Gli arrivi di Mazzocchi, Dendoncker, Traorè e Ngonge, infatti, vanno ad allungare una rosa che nelle ultime settimane ha dovuto sopperire alle assenze di Osimhen e Anguissa (assenti per la Coppa d’Africa), oltre a quelle degli infortunati lungodegenti.14:27

L’Hellas Verona è senz’altro la squadra che ha partecipato più attivamente alla sezione di mercato invernale: i gialloblù hanno ceduto ben quindici giocatori, rimpiazzandoli con nove acquisti e con la promozione in prima squadra di alcuni giovani promettenti.14:28

Nel match di andata, quando sulla panchina del Napoli sedeva ancora Rudi Garcia, il risultato finale è stato di 1-3 per gli azzurri, con un Kvaratskhelia scatenato, autore di una doppietta.14:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Gollini – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Cajuste, Lobotka, Zambo Anguissa – Politano, Simeone, Kvaratskhelia.14:28

Mazzarri decide di dare spazio dal primo minuto a Simeone, con Kvaratskhelia e Politano sugli esterni d’attacco. A centrocampo Cajuste e Anguissa si posizioneranno vicino a Lobotka, colui che dovrà dare i ritmi alla squadra. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui, mentre in porta ci sarà Gollini.14:29

Baroni ha già modo di testare alcuni dei nuovi acquisti. Tra i pali ci sarà la certezza Montipò, mentre sulla linea difensiva ci saranno Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Cabal. In mediana agiranno Duda e Serdar, mentre in zona trequarti ecco Suslov, Folorunsho e Lazovic. Davanti esordio dal primo minuto per Noslin, attaccante olandese arrivato dal Fortuna Sittard.14:29