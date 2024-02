Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Salernitana e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:36

Nel prossimo turno il Torino sarà impegnato a Sassuolo mentre la Salernitana ospiterà l'Empoli nell'anticipo del venerdì sera.14:36

Il Torino sale a quota 32 punti in classifica e fallisce l'aggancio all'ottavo posto occupato dalla Fiorentina. La Salernitana torna finalmente a smuovere la propria classifica ma resta a cinque punti dal trio che la precede formato da Verona, Cagliari ed Empoli.14:35

Nessun gol all'Olimpico Grande Torino coi padroni di casa che sbattono più volte contro l'ottima organizzazione difensiva degli ospiti. La squadra di Juric non trova praticamente mai lo spunto giusto per pungere mentre quella di Inzaghi porta via il primo punto in campionato del proprio 2024 senza mai andare in sofferenza. Gli unici squilli della seconda frazione sono la botta da fuori di Linetty, parata in bello stile da Ochoa, il destro da dentro l'area di Dia e il colpo di testa di Pellegri fuori di un soffio nei minuti finali.14:33

90'+6' Triplice fischio di Chiffi. Torino-Salernitana termina 0-0.14:30

90'+6' La prende Lovato di testa ma non trova lo specchio. Si gioca oltre i cinque di recupero concessi da Chiffi.14:30

90'+5' Fallo ingenuo di Pierozzi che spinge troppo energicamente Sanabria nel tentativo di lasciar scorrere una palla destinata al fallo laterale. Ultima chance per il Torino che manda in area tutti i propri effettivi.14:29

90'+4' Zapata arriva a colpire di testa sul tiro dalla bandierina ma non trova la porta di Ochoa.14:28

90'+4' Ancora Torino pericoloso in area con Zapata che difende palla e serve Linetty sulla corsa. Il tiro del capitano granata viene respinto in corner da Bradaric.14:27

90'+2' PELLEGRI! Corner corto per Ilic che crossa perfettamente al centro dove Pellegri sfiora il secondo palo in torsione di testa!14:26

90'+2' Chance su calcio d'angolo per il Torino, conquistato da Masina con un cross deviato dalla sinistra.14:25

90' Dia costringe Linetty al fallo nel cerchio di centrocampo. Chiffi ammonisce il capitano del Torino.14:24

90' Cinque minuti di recupero concessi da Chiffi.14:24

89' Possesso palla tutto di marca torinese in questo finale di gara ma gli ospiti continuano a non concedere spazi.14:23

87' Sostituzione Salernitana: fuori Kastanos, dentro Emanuel Vignato.14:20

86' Chiffi richiama a sé Pierozzi e Zapata dopo uno scontro tra i due sulla linea di fondo. Alla fine i due si scambiano il cinque e il gioco può riprendere.14:20

84' Fallo di Masina su Kastanos e ripartenza ospite che viene fermata sul nascere.14:18

83' Sambia tiene nell'uno contro uno con Bellanova non lasciandolo crossare dalla destra. Rimessa laterale per il Torino.14:17

82' Proteste ospiti per un presunto tocco di mano di Bellanova in area, ne fa le spese Inzaghi che viene ammonito da Chiffi.14:16

81' OCCASIONE SALERNITANA! Milinkovic-Savic si deve superare per respingere il tentativo di Dia in girata da dentro l'area!14:15

80' Sostituzione Torino: esce Sazonov, entra Lovato.14:14

80' Sostituzione Torino: fuori Ricci, dentro Ilic.14:14

79' Contropiede della Salernitana con Kastanos che manda Candreva nello spazio, l'ex Inter sembra in debito di ossigeno, si allarga e guadagna comunque calcio d'angolo con un cross rasoterra che viene spedito fuori da Djidji.14:13

78' Nulla di fatto per i padroni di casa sull'ennesimo calcio d'angolo di questa seconda frazione.14:12

78' Ochoa non riesce a stoppare un retropassaggio di Bradaric. Corner per il Torino.14:11

77' Sanabria spinge a terra Basic a palla lontana. Chiffi ferma il gioco e richiama verbalmente l'attaccante del Torino.14:10

76' Non si chiude il triangolo tra Zanoli e Dia sulla fascia destra, rimessa dal fondo per il Torino.14:09

73' Sostituzione Salernitana: Pasalidis non ce la fa, al suo posto dentro Sambia.14:06

73' Situazione di emergenza totale nella difesa campana con Bradaric che verrà abbassato sulla linea di Pellegrino e Pierozzi.14:07

70' Gioco fermo. Pasalidis è rimasto a terra dopo una spinta di Pellegri. Sembra esserci un problema al costato per il difensore greco.14:04

69' Insiste il Torino che sta provando a dare tutto in questa fase dove la Salernitana sembra essersi disunita leggermente dopo l'uscita di Boateng.14:03

67' LINETTY! Il capitano del Toro stoppa e calcia al volo dal limite, Ochoa si distende alla propria destra togliendo la palla dall'angolino basso.14:00

66' Juric prova il tutto per tutto inserendo la terza punta Pellegri.14:00

65' Sostituzione Torino: esce Tameze, al suo posto dentro Pellegri.13:59

65' Sostituzione Torino: fuori Vlasic, dentro Djidji.13:59

65' MASINA! Palla che esce dall'area dopo il tiro dalla bandierina, Masina prova il sinistro di prima intenzione e sfiora il palo. Ochoa aveva comunque dato l'impressione di essere in traiettoria.13:58

64' Altro calcio d'angolo per il Torino che continua a cercare l'episodio per sbloccare una gara sin qui chiusissima.13:58

63' Proteste di Pierozzi e ammonizione per lui.13:57

62' Sostituzione Salernitana: fuori anche Tchaouna, al suo posto entra Boulaye Dia.13:55

61' Sostituzione Salernitana: esce Boateng, esordisce in maglia granata Marco Pellegrino.13:55

60' Preme il Toro a caccia del vantaggio ma la Salernitana continua a non scomporsi.13:54

58' OCCASIONE TORINO! Masina scodella sul secondo palo dove Ricci riesce a colpire di testa ma trova solo l'esterno della rete!13:52

57' Sanabria colpisce di testa sul primo palo, Boateng chiude ancora una volta deviando in corner.13:51

54' Zapata prova il cross col destro dalla sinistra, palla per nessuno sul secondo palo.13:48

53' Basic esce palla al piede dalla propria area e cerca Candreva con l'apertura sulla destra. Masina capisce tutto e tocca di testa anticipando l'ex Inter.13:47

52' Recupero alto del Torino, Vlasic spreca tutto crossando troppo alto per Sanabria e Zapata.13:46

50' Basic tocca corto per Candreva che si porta la palla sul destro e cerca la porta senza trovarla.13:44

49' Calcio piazzato per la Salernitana in zona offensiva. Sul pallone Candreva e Basic pronti a metterla in mezzo. Chiffi intanto ha il suo bel da fare per calmare gli animi in area di rigore.13:43

47' Candreva appoggia per Basic, l'ex Lazio calcia altissimo col mancino dai 20 metri.13:40

46' Si ricomincia!13:39

Prima frazione avara di emozioni all'Olimpico Grande Torino con i due portieri totalmente inoperosi. Il Torino ha dominato nel possesso palla ma non è mai riuscito a rendersi pericoloso, anche per la buona prova dell'inedita difesa ospite formata da Pierozzi, Boateng e Pasalidis. Salernitana ordinata e chiusa a difesa della propria area. Da segnalare solo l'infortunio di Rodriguez, uscito al 43' e il giallo a Sazonov al 26'.13:25

45'+4' Duplice fischio di Chiffi. Torino-Salernitana senza reti dopo 45 minuti.13:22

45'+4' Ritmo basso in questi secondi extra concessi da Chiffi.13:21

45'+3' Ricci scodella in area ma nessun compagno riesce ad arrivare in tempo per la deviazione. Ochoa blocca sicuro al centro della propria porta.13:20

45'+2' Trattenuta vistosa di Pierozzi su Zapata, Chiffi fischia fallo ma non estrae il giallo per il difensore ospite tra le proteste dei padroni di casa.13:20

45' Tre minuti di recupero.13:18

45' Gioco fermo intanto per permettere i soccorsi a Kastanos, caduto malamente a terra dopo lo scontro con Masina.13:18

45' Confusione in campo con Masina che infiamma l'Olimpico con un un intervento energico su Kastanos, poi perde palla malamente in ripartenza.13:17

44' Vlasic libera Ricci con una finta, il centrocampista italiano entra in area e prova il rasoterra sul secondo palo per Zapata ma trova la respinta di Pierozzi.13:18

43' Sostituzione Torino: fuori Rodriguez, al suo posto c'è il debutto in maglia granata per Adam Masina.13:15

41' Gioco fermo. Ricardo Rodriguez chiede il cambio per quello che sembra essere un problema muscolare.13:13

40' Il Torino prova a distendersi nel campo avversario ma Ricci apre male per Bellanova a destra, Bradaric capisce tutto e recupera la palla per i suoi.13:12

39' Pestone di Vlasic ai danni di Bradaric ed ennesimo fischio di Chiffi a interrompere il gioco.13:11

38' Torna ad attaccare il Torino ma Bellanova viene chiuso in rimessa laterale da Bradaric.13:10

36' Pasalidis trascina a terra Vlasic nella propria metà campo. Molte interruzioni in questo spezzone di partita.13:08

34' Doppio rimpallo sfortunato per Sazonov che ferma in qualche modo Tchaouna ma regala una rimessa laterale in zona offensiva alla Salernitana.13:06

33' Marcatura strettissima di Pierozzi su Zapata e fallo sul colombiano addirittura a ridosso della trequarti difensiva del Toro.13:06

32' Non riesce lo schema dei padroni di casa che commettono anche fallo in attacco. Non c'è molta lucidità in questa fase per gli uomini di Juric.13:05

32' Ricci prova il cross dalla destra, palla in angolo per il Torino.13:04

30' Rischia qualcosa il Torino con Milinkovic-Savic che serve Ricci al limite della propria area. Arriva la pressione di Tchaouna che per poco non ruba palla al centrocampista granata ma commette fallo.13:03

29' Zapata spinge Pierozzi in area sul cross di Bellanova dalla destra. Fallo in attacco del colombiano e punizione per gli ospiti.13:02

29' Lazaro entra in area dalla sinistra a tutta velocità e mette un rasoterra sul dischetto che però non viene intercettato da alcun giocatore e termina fuori area.13:01

26' Il primo giallo del match è assegnato a Saba Sazonov per gioco scorretto ai danni di Tchaouna.12:59

26' Candreva prova a pescare Bradaric in area di rigore, palla troppo lunga che termina tra le braccia di Milinkovic-Savic.12:58

24' Altro fuorigioco del Torino, stavolta è Vlasic a essere pescato oltre la linea avversaria.12:56

22' Fallo di Pierozzi su Zapata. Punizione per il Torino nei pressi del cerchio di centrocampo con Ricci che verticalizza subito per Zapata ma il colombiano era oltre la linea difensiva salernitana.12:55

20' Imbucata in area per Zapata che rientra sul destro e calcia ma trova l'opposizione di Boateng, finora perfetto in questo avvio di gara.12:56

19' Sazonov atterra Tchaouna sulla linea di centrocampo. Si allenta per qualche istante la pressione a tutto campo degli uomini di Juric.12:51

17' Bradaric regala un altro fallo laterale sulla destra dell'attacco del Torino, la squadra di Inzaghi non riesce proprio ad uscire dalla propria metà campo.12:50

16' Ricci cerca il cross dalla destra, palla respinta in fallo laterale. Continua ad attaccare il Toro che sembra però non riuscire a trovare il cambio di passo giusto per far male agli ospiti.12:48

14' Lancio lungo a cercare Zapata, Boateng svetta a liberare la propria area.12:45

12' Attacca ancora il Torino che sta spendendo molto per provare a sbloccare il match. Solo difesa finora per la Salernitana.12:44

10' Lazaro calcia di prima intenzione da dentro l'area dopo la sponda di Zapata, palla respinta!12:42

8' Non riesce lo schema del Torino ma i padroni di casa restano in possesso della sfera.12:40

7' Punizione per il Torino sulla trequarti offensiva in posizione centrale. Gli uomini di Juric preparano uno schema per provare a pungere Ochoa.12:39

5' Qualche brivido nell'area della Salernitana sul tiro dalla bandierina, la palla carambola però a fondo campo senza la deviazione decisiva di alcun giocatore del Torino.12:37

4' Controllo e tiro di Bellanova in area campana, palla deviata in corner.12:36

2' Tchaouna punta Sazonov in area ma non riesce a saltarlo e tocca anche il pallone per ultimo. Rimessa dal fondo per il Toro.12:34

2' Subito due interventi positivi di Jerome Boateng nei primi minuti della carriera in Serie A.12:34

Si comincia!12:32

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Chiffi.12:31

Novità invece per Inzaghi che in difesa schera subito i nuovi arrivati Boateng e Pasalidis nell'inedito trio con Pierozzi. Ancora panchina per Dia, ormai recuperato dopo l'infortunio che lo ha escluso dalla Coppa d'Africa, l'unica punta sarà Tchaouna con Candreva e Kastanos alle sue spalle. La spinta sulle fasce è affidata a Zanoli e Bradaric mentre al centro del campo ci sono Maggiore e l'altro neo-acquisto Basic.12:15

Senza lo squalificato Buongiorno, Juric sceglie Sazonov per guidare il trio difensivo completato da Tameze e Rodriguez. Per il resto tutto confermato rispetto all'XI sceso in campo a Cagliari con Vlasic che agirà sulla trequarti alle spalle della coppia pesante Zapata-Sanabria Panchina per i nuovi acquisti Okereke, Masina e Lovato.12:15

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: Inzaghi risponde col 3-4-2-1. Ochoa - Pierozzi, Boateng, Pasalidis - Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric - Candreva, Kastanos - Tchaouna. A disposizione: Costil, Salvati, Sambia, Martegani, Dia, Gomis, Weissman, Ikwuemesi, Pellegrino, Vignato, Legowski.12:11

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: 3-4-1-2 per gli uomini di Juric. Milinkovic-Savic - Tameze, Sazonov, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disposizione: Passador, Popa, Masina, Lovato, Djidji, Vojvoda, Ilic, Gineitis, Pellegri, Okereke.12:09

Dirige il match Chiffi con Bresmes e Scarpa ad assisterlo. Quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sono Marini e Valeri.12:03

Sfida tutta granata all'Olimpico Grande Torino dove i padroni di casa, a caccia di tre punti che li rilancerebbero verso la zona Europa, ospitano una Salernitana alla disperata ricerca di punti per cercare di evitare la retrocessione in Serie B. Fischio d'inizio alle 12.30.12:02

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Salernitana, gara valida per la 23esima giornata di Serie A.11:59