Il pareggio senza reti di Modena della scorsa settimana per poco non bastava comunque: il Como ha assaporato la A per 10′, giusto il tempo del momentaneo pari tra Venezia e Feralpi. Per i lagunari è stata provvidenziale la marcatura di Pohjanpalo al terzo minuto di recupero della ripresa. I punti di distacco tra seconda e terza sono tornati a essere due ed è il tesoretto di cui dispone il Como in vista dell’ultima gara di campionato.