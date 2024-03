Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Genoa 2-1 valida per la 27° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:49

L'Inter approfitta dunque della caduta della Juventus a Napoli ed allunga ulteriormente sulle inseguitrici, portandosi a +15 e avvicinandosi al 20esimo Scudetto della sua storia. Un ottimo Genoa non basta: la squadra di Gilardino resta in 12esima posizione a quota 33 punti.22:51

Il match si sblocca al 30esimo minuto, con Sanchez che imbuca per Asllani, il quale a tu per tu con Martinez non perdona, mettendo la palla sotto la traversa. Pochi minuti più tardi Barella viene travolto in area di rigore e per Ayroldi è rigore: sul dischetto si presenta Sanchez che non sbaglia. Nella ripresa il Genoa non demorde e trova la rete grazie alla botta al volo di Vasquez che, dopo una respinta di De Vrij che l'aveva messa fuori dall'area, la mette all'angolino basso di destra, dove Sommer non può arrivare. Nel finale continua il forcing offensivo del Genoa, che rischia più volte di essere punita in contropiede dai nerazzurri, ma il match termina con il risultato di 2-1 per i padroni di casa.22:47

Al termine di una partita molto intensa, la squadra di Inzaghi riesce a difendere il vantaggio e a portare a casa i tre punti.22:44

90'+4' Finisce qui! Inter batte Genoa per 2-1.22:43

90'+4' I nerazzurri prova a congelare il pallone vicino alla bandierina avversaria, facendo passare gli ultimi secondi di questo match.22:42

90'+2' Martinez dice no ad Arnautovic! L'attaccante ex Bologna riceve al limite dell'area, spostato sulla destra, stoppa e calcia verso la porta: Martinez ci mette i guantoni e respinge.22:40

90'+1' Grande contropiede del Genoa con De Winter che rompe la linea di pressione avversaria, lancia Retegui sulla sinistra, con quest'ultimo che sbaglia il pallone al centro.22:40

90' Segnalati 4 minuti di recupero.22:39

89' Gilardino prova un ultima sostituzione ultra offensiva, schierando Retegui, Gudmundsson, Vitinha e Ekuban per trovare la rete del pareggio.22:37

88' 4a sostituzione Genoa: esce Stefano Sabelli, entra Caleb Ekuban.22:36

86' Pochi minuti più recupero alla fine di questo match, che sta ora offrendo una grandissima intensità, con entrambe le squadre alla ricerca del gol.22:35

85' Sugli sviluppi del calcio d'angolo dell'Inter, il Genoa riesce a partire in contropiede ma, una volta attaccata la metà campo avversaria, non colpisce i nerazzurri a causa di un mancato controllo di Vitinha in area di rigore.22:34

84' Thuram tocca in area per Carlos Augusto che viene murato sul più bello: ci sarà un corner per l'Inter.22:32

82' Barella spara altissimo! Colpo di tacco di Arnautovic per Thuram che va via con un numero a Bani sul fondo di sinistra, crossa a rimorchio verso il limite dell'area dove Barella calcia di prima intenzione con il sinistro, mandando abbondantemente sul fondo.22:33

81' Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, c'è un fallo di mano di Vitinha: calcio di punizione per l'Inter.22:30

81' Il pressing alto dei rossoblù è efficace, tanto da guadagnare un corner.22:29

80' Giro palla dell'Inter che oprova a respirare e a tenere il Genoa fuori dalla propria area di rigore.22:29

76' 5a sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Marko Arnautović.22:25

74' Retegui di testa! Cross al centro verso l'attaccante italo-argentino che anticipa tutti, ma di testa la mette fuori rispetto al palo di destra.22:23

73' 4a sostituzione Inter: esce Benjamin Pavard, entra Yann Bisseck.22:22

73' In affanno ora la difesa nerazzurra: palla che scotta intorno all'area dell'Inter, con Sabelli che crossa morbido al centro dove Acerbi si tuffa di testa e mette in calcio d'angolo.22:28

72' Gudmundsson parte dalla trequarti di destra, si accentra e crossa morbido verso il secondo palo, dove non arrivano né i suoi compagni di squadra, né i difensori dell'Inter. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per Sommer.22:21

70' Il capitano dell'Inter sbatte contro un difensore del Genoa e termina a terra con troppa facilità: l'arbitro considera quella del giocatore nerazzurro una simulazione, fischia una punizione per il Genoa e lo ammonisce.22:19

69' 2o ammonito Inter: cartellino giallo per Lautaro Martínez.22:18

68' Cross dalla destra di Lautaro con Carlos Augusto che stoppa male e con la palla che diventa pericolosa dentro l'area piccola dove Martinez anticipa Thuram e la fa sua.22:17

66' Annullato il gol a Vitinha! Retegui spizza di testa in zona trequarti per il compagno, che arriva sul pallone e, dal limite dell'area, calcia con il destro verso l'angolino di sinistra: Sommer la tocca ma non la toglie dalla porta. Fischia poi Ayroldi che decreta la posizione di offside dell'attaccante portoghese.22:16

65' 3a sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Francesco Acerbi.22:16

65' 2a sostituzione Inter: esce Alexis Sánchez, entra Marcus Thuram.22:14

63' 3a sostituzione Genoa: esce Junior Messias, entra Vitinha.22:12

63' 2a sostituzione Genoa: esce Aarón Martín, entra Djed Spence.22:12

62' L'autore del gol del Genoa interviene in ritardo ai danni di Barella, che aveva già scaricato il pallone: terzo ammonito per i liguri.22:10

61' 3o ammonito Genoa: cartellino giallo per Johan Vázquez.22:09

60' Sugli sviluppi del corner per l'Inter, Pavard commette fallo su Bani e concede un calcio di punizione al Genoa.22:08

59' Carlos Augusto avanza sul centro-sinistra, arriva al limite dell'area e calcia forte verso la porta dove Martinez respinge con i guantoni e la mette in calcio d'angolo.22:08

57' Il corner battuto da Asllani verso il primo palo viene messo in fallo laterale da Messias22:05

56' Lancio da manuale di Barella verso Dimarco che stoppa in area, ma perde il tempo di gioco e viene recuperato da De Winter, che chiude in calcio d'angolo.22:05

54' GOL! Inter-GENOA 2-1! Rete di Johan Vázquez! Palla morbida di Badelj verso l'area di rigore dove De Vrij respinge di testa fuori dall'area: sulla palla arriva il difensore del Genoa che colpisce al volo con il mancino e la mette all'angolino basso di destra, con un tiro imprendibile per Sommer.



53' Mkhitaryan riceve al limite dell'area di rigore, spostato sulla destra, e prova a concludere verso la porta: tiro centrale e palla facile per Martinez.22:02

52' Vasquez salva in scivolata! Azione avvolgente dell'Inter con Sanchez che finta di servire Dimarco, si accentra e serve Darmian in area sulla destra: l'esterno dell'Inter colpisce di prima intenzione verso la porta, ma Vasquez si lancia in scivolata e stoppa la conclusione avversaria.22:01

50' Prova Lautaro! Il capitano dell'Inter stoppa un pallone difficile sulla sinistra dell'area, si gira e prova una conclusione a giro verso l'incrocio opposto: la palla non scende a sufficienza e termina sul fondo.21:59

50' Messias scappa sulla destra palla al piede, mette al centro dove De Vrij anticipa Retegui, con quest'ultimo che era pronto a colpire a rete.21:58

48' Il neo entrato del Genoa interviene nettamente in ritardo su Lautaro e viene punito dall'arbitro con il cartellino.21:57

47' 2o ammonito Genoa: cartellino giallo per Kevin Strootman.21:56

47' Cambio di campo di Barella alla ricerca di Mkhitaryan che si era smarcato in profondità sul fronte opposto: interviene Bani che in spaccata respinge in traiettoria.21:55

46' Inizia la ripresa. Possesso per l'Inter.21:54

46' 1a sostituzione Genoa: esce Morten Frendrup, entra Kevin Strootman.21:54

46' 1a sostituzione Inter: esce Denzel Dumfries, entra Matteo Darmian.21:54

La squadra di Inzaghi fatica a trovare varchi nella prima frazione di gioco ma non demorde e continua con il suo gioco molto verticale: il gol che apre i giochi è frutto di un ottimo palleggio, condito da movimenti senza palla che aprono la difesa avversaria. Nemmeno il tempo di metabolizzare il vantaggio, che l'Inter si ritrova nuovamente nell'area avversaria e ne guadagna un tiro dal dischetto, poi realizzato da Sanchez. Genoa che comunque fino al 30esimo stava effettuando una buona partita, colpita senza pietà dagli avversari.21:43

L'Inter sblocca il match al 30esimo minuto, con Barella che serve Sanchez in zona trequarti, il quale serve a sua volta Asllani a tu per tu con Martinez: il centrocampista albanese, dopo una corsa di trenta metri senza palla per crearsi il giusto varco, calcia di potenza mettendola in rete sotto la traversa. Tre minuti più tardi Lautaro inventa un assist da urlo, mettendo Barella in area di rigore: il 23 nerazzurro calcia, ma viene travolto dalla scivolata di Frendrup; l'arbitro Ayroldi fischia il calcio di rigore, confermandolo successivamente dopo l'on-field review. Sul dischetto si presenta Sanchez, che spiazza Martinez.21:44

45'+3' Finisce il primo tempo. Inter-Genoa 2-0.21:36

45'+1' Vasquez salva su Mkhitaryan! Contrasto in zona trequarti dell'Inter che favorisce Mkhitaryan, il quale punta l'area di rigore, rallenta e conclude con il destro, con Vasquez che si immola, respingendo la conclusione in calcio d'angolo.21:34

45' Segnalati 3 minuti di recupero.21:33

45' Messias controlla bene in mezzo alle maglie nerazzurre, poi serve in area Retegui che manca l'appuntamento con il pallone: spazza la difesa dell'Inter.21:33

44' Contropiede molto rapido da parte dell'Inter con Dimarco che serve Lautaro in zona mediana: l'attaccante argentino porta palla fino alla zona trequarti, poi sbaglia la scelta del passaggio e consegna agli avversari.21:32

42' Dopo un check al VAR, viene confermata la scelta di non assegnare il calcio di rigore: dal replay si può vedere come la palla colpisca prima il petto, terminando poi sul braccio del difensore del Genoa.21:30

42' Altro episodio dubbio con Lautaro che colpisce di prima intenzione in area colpendo Bani che aveva il braccio destro largo.21:29

40' Continua a spingere l'Inter con Asllani che riceve in zona trequarti, prova a coordinarsi e calciare con il mancino, ma la palla termina abbonantemente sul fondo.21:27

38' GOL! INTER-Genoa 2-0! Rete di Alexis Sánchez! Destro potente del cileno verso destra, con Martinez che si tuffa dalla parte opposta.



37' L'arbitro Ayroldi conferma la decisione di campo. Confermato il calcio di rigore. Sul dischetto è pronto Sanchez.21:24

36' Ayroldi richiamato al VAR per rivedere l'episodio.21:24

34' Calcio di rigore per l'Inter! Palla pittorica di Lautaro che taglia la difesa a metà e mette Barella davanti al portiere: il centrocampista dell'Inter calcia verso la porta ma termina a terra dopo un intervento in scivolata da parte di Frendrup. L'arbitro Ayroldi non ha dubbi e fischia il calcio di rigore.21:23

30' GOL! INTER-Genoa 1-0! Rete di Kristjan Asllani! Grande giocata dei nerazzurri con Barella che serve Sanchez in diagonale, il quale serve Asllani mettendolo davanti a Martinez: botta potentissima sotto la traversa e Inter in vantaggio.



30' Carlos Augusto riceve larghissimo sulla sinistra, con Dimarco che si alza ad altezza punte e che prova un movimento verso l'ala sinistra: il passaggio dell'ex Monza è impreciso e la palla termina sul fondo.21:18

29' Dimarco raccoglie un pallone allontanato dal Genoa verso il limite dell'area, la stoppa e conclude quasi da fermo: palla molto alta sulla traversa.21:16

26' Che occasione per il Genoa! Cross di Sabelli verso il secondo palo con Retegui che, scappato alla marcatura di Pavard, colpisce di testa verso il palo più distante, schiacciandola a terra. Sommer è bravissimo a respingere ma la palla arriva a Gudmundsson che la colpisce in qualche modo, spedendola sul fondo.21:15

24' Barella al volo! Cross pennellato dalla sinistra da parte di Mkhitaryan verso il secondo palo dove arriva Barella, il quale pensa a servire al volo Lautaro posizionato sul secondo palo, ma colpisce male e indirizza verso la porta: palla alta di poco.21:13

23' L'esterno destro dell'Inter entra in ritardo ai danni di Martin e diventa il primo ammonito in casa nerazzurra.21:10

22' 1o ammonito Inter: cartellino giallo per Denzel Dumfries.21:10

22' Dumfries riceve sulla destra, alza la testa e prova a servire Dimarco in area che aveva tagliato verso la porta: colpo di testa dell'esterno, che spizza appena la palla mandandola sul fondo dalla parte opposta.21:10

21' Il numero 32 del Genoa trattiene vistosamente Barella fino a trascinarlo a terra, commettendo fallo e venendo ammonito.21:08

20' 1o ammonito Genoa: cartellino giallo per Morten Frendrup.21:08

18' Possibile contropiede Inter con Sanchez che riesce a spizzare di testa lanciando Mkhitaryan in zona trequarti: l'armeno imbuca per Dumfries ma l'olandese sbaglia lo stop e riconsegna la palla alla difesa del Genoa.21:07

18' Calcio d'angolo dalla destra per il Genoa con Gudmundsson che crossa al centro dove Retegui colpisce di testa, mancando la porta e spedendola fuori alla destra del palo.21:05

15' Prima fiammata dell'Inter, ma si rivela tutto inutile dopo il fischio dell'arbitro a segnalare un fuorigioco: gioco a due tocchi da parte dei nerazzurri vicino all'area del Genoa, con la palla che poi passa e termina sui piedi di Dimarco, il quale, a tu per tu con Martinez, si fa ipnotizzare e calcia contro il portiere del Genoa. L'esterno era però partito in offside: si ripartirà dunque con una punizione per i rossoblù.21:05

11' Gudmundsson trova spazio in zona trequarti, allarga verso sinistra per Martin, il quale crossa profondo verso il secondo palo dove Badelj colpisce di testa in modo impreciso e verso l'alto, consentendo a De Vrij di intervenire in un secondo tempo e allontanare.20:59

9' Nuovo giro palla dei nerazzurri da sinistra a destra in fase difensiva, la palla viene poi allargata sulla destra per Dumfries che prova ad imbucare per Sanchez: passaggio impreciso e palla a Martinez.20:57

7' Verticalizzazione improvvisa di Barella a tagliare la difesa dei liguri con Lautaro che prova a colpirla in scivolata dentro l'area piccola, non arrivando sulla sfera per un soffio.20:55

6' L'Inter fatica a trovare spazi di fronte ad un Genoa tutto schierato nella propria metà campo, dunque abbassa il possesso e prova un lancio a saltare la linea difensiva con Pavard, ma Martinez è attento, esce e colpisce di testa fuori dall'area, allontanando la sfera.20:54

2' Giro palla consistente da parte dell'Inter con Mkhitaryan che riceve poi in zona trequarti, scarica lateralmente per Dimarco e prova a proporsi in profondità, ma l'assist dell'esterno nerazzurro è fuori misura. Palla sul fondo e rinvio per Martinez.20:50

Via al match! Primo possesso per il Genoa.20:48

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno Del Giovane e Mastrodonato. Quarto uomo sarà Giua, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente ad Paterna e Doveri.19:57

Gilardino ripropone gli stessi undici visti la scorsa settimana contro l’Udinese: tra i pali Martinez, con il trio De Winter, Bani e Vasquez a proteggere la porta. Linea a cinque a centrocampo formata da Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias e Martin. Davanti non si tocca la coppia composta da Gudmundsson e Retegui.19:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si dispone con un 3-5-2: Martinez – De Winter, Bani, Vasquez – Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin – Gudmundsson, Retegui.19:57

Inzaghi scioglie i dubbi e schiera Sanchez dal primo minuto al fianco di Lautaro, con Arnautovic dalla panchina. In mezzo al campo toccherà ancora ad Asllani, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce chanche dal primo minuto per Dumfries, con Dimarco sulla fascia opposta. Carlos Augusto arretra sul terzetto difensivo, con quest’ultimo che verrà completato da De Vrij e Pavard. In porta Sommer.19:57

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter scende in campo con un 3-5-2: Sommer – Pavard, De Vrij, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Sanchez, Lautaro.19:57

Nonostante il match si svolga di lunedì sera, San Siro questa sera ospiterà più di 70 mila spettatori. Molta affluenza anche da parte dei tifosi genoani, che si presentano a Milano in più di 4 mila. Da segnalare, però, che per i primi minuti di gioco, la curva dell'Inter sarà assente in segno di protesta contro nuove restrizioni.21:02

Il Genoa arriva a San Siro con la consapevolezza di navigare in acque tranquille della classifica, con ben dieci lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. La squadra di Gilardino, però, non vuole rischiare di inceppare in brutte figure e vuole continuare ad esprimere un buon calcio, nel tentativo di strappare punti importanti contro la prima della classe.19:56

I nerazzurri stanno vivendo un periodo d’oro e arrivano al match odierno con una serie di dieci vittorie consecutive in campionato. L’ultimo pareggio risale proprio al match di andata contro il Genoa, con il risultato di 1-1 del 29 dicembre scorso. Inzaghi ritrova tra i convocati giocatori importanti come Acerbi e Thuram, a cui si aggiunge un Frattesi in dubbio fino a pochi giorni fa. Ancora ai box, invece, Calhanoglu.19:56

L’Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Alberto Gilardino nel posticipo del lunedì sera, con la squadra nerazzurra che ha la possibilità di allungare ancora sulla Juventus e avvicinarsi ulteriormente alla conquista del 20esimo scudetto nella sua storia.19:56

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Genoa, gara valida per la 27a giornata di Serie A.19:56