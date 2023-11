Tutto pronto alla Sardegna Arena di Cagliari: è tempo di Cagliari-Genoa! In questa ricca domenica di A il calendario chiama al confronto rossoblù sardi e liguri, che tornano ad affrontarsi nel massimo torneo italiano dopo un anno e mezzo dall'ultima volta, fissata al 24 aprile 2022, in cui i Grifoni si imposero per 1-0. Attualmente, entrambe le squadre sono posizionate nella seconda metà della classifica generale: Cagliari penultimo con 6 punti totali, 14^ tassello invece per il Genoa che nelle prime 10 gare della corrente stagione ha guadagnato 11 punti.14:18