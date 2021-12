Le scelte di Mihajlovic: infortunato Arnautovic, avanza Barrow, Sansone e Soriano a supporto. Dominguez e Svanberg in mediana, De Silvestri e Dijks gli esterni.11:53

Le scelte di Italiano: in avanti tridente composto da Vlahovic, Sottil e Nico Gonzalez. Torreira in regia, Odriozola a destra, Milenkovic e Martinez Quarta i centrali in difesa.11:54