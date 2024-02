Grazie per aver seguito la diretta di Roma-Cagliari 4-0 valida per la 23esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:45

La Roma resta agganciata alla corsa Champions, rispondendo alla vittoria delle altre pretendenti. La squadra di De Rossi se la vedrà ora con l'Inter, prima di affrontare il Feyenoord in Europa League. Il Cagliari, invece, ospiterà la Lazio di Sarri.22:45

Due gol per tempo regalano i tre punti alla squadra di De Rossi. Nel primo tempo ci pensano Pellegrini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e Dybala, dopo una bella azione manovrata. Nella ripresa, precisamente al 51esimo, arriva la doppietta di Dybala, che trasforma su rigore, spiazzando Scuffet. Al 59esimo arriva anche il primo gol in Serie A per Huijsen, che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.22:43

La Roma porta a casa i tre punti battendo il Cagliari con un netto 4-0, grazie alle reti di Dybala (doppietta), Pellegrini e Huijsen.22:41

90'+2' Finisce qui! La Roma batte il Cagliari per 4-0.22:38

90' Segnalati 2 minuti di recupero.22:36

90' Inserimento palla al piede di Lapadula che viene contrastato sul più bello; la palla termina però sui piedi di Gaetano che, dal limite dell'area, calcia alto.22:36

87' Gol di Bove annullato per fuorigioco! Karsdorp fa tutto bene accentrandosi da destra, poi imbuca per Bove, il quale batte Scuffet con un destro a giro: tutto inutile però perché il centrocampista della Roma era in offside.22:33

84' Calano un po' ora i ritmi, con il Cagliari un po' provato dal pesante parziale e con la Roma che respira nella propria metà campo.22:30

81' Sbracciata a palla distante di Luvumbo ai danni di Karsdorp, non segnalata dall'arbitro. Se la cava l'attaccante del Cagliari, che andava punito con un cartellino giallo.22:28

78' Ancora Lukaku! L'attaccante della Roma continua a cercare la gioia del gol, rientra da destra verso il centro e, dopo una serie di doppi passi, calcia forte verso il primo palo, dove Scuffet si tuffa e respinge in corner.22:24

75' 5a sostituzione Cagliari: esce Nahitan Nández, entra Alessandro Di Pardo.22:21

74' 5a sostituzione Roma: esce Paulo Dybala, entra Tommaso Baldanzi.22:20

72' Lukaku conclude alto! Zalewski porta a spasso la retroguardia del Cagliari, poi si inserisce palla al piede da sinistra verso il centro dell'area, dove serve Lukaku che però con il mancino conclude altissimo.22:18

70' Nuovo schema su calcio d'angolo da parte della Roma con Paredes che alza una palla al limite dell'area per la conclusione al volo di Dybala: tiro impreciso e palla sul fondo.22:15

67' 4a sostituzione Cagliari: esce Yerry Mina, entra Mateusz Wieteska.22:13

67' Momento di nervosismo in campo con Marcenaro che riporta la calma sventolando un cartellino per parte. Su tutte le furie De Rossi che non accetta questi atteggiamenti a risultato ottenuto.22:14

66' 1o ammonito Roma: cartellino giallo per Paredes dopo un faccia a faccia con Nandez.22:11

65' 1o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Nández dopo aver provato ad alzare di pesi Zalewski rimasto a terra.22:12

62' 3a sostituzione Cagliari: esce Alberto Dossena, entra Nicolas Viola.22:08

62' 2a sostituzione Caglairi: esce Matteo Prati, entra Gianluca Gaetano.22:07

62' 1a sostituzione Cagliari: esce Paulo Azzi, entra Zito Luvumbo.22:07

60' Bove in spaccata! Azione avvolgente della Roma, che apre la difesa del Cagliari passando rapidamente da destra verso sinistra dove Zalewski imbuca al centro per Bove che in spaccata la spedisce sul fondo.22:07

59' GOL! ROMA-Cagliari 4-0! Rete di Huijsen! Corner perfetto di Paredes che la calcia forte verso il centro dell'area dove Huijsen stacca in zona dischetto e di testa la mette in porta, battendo l'incolpevole Scuffet.



58' 4a sostituzione Roma: esce José Angelino, entra Rasmus Kristensen.22:04

58' Palla morbida di Karsdorp a superare la difesa con Lukaku che stoppa bene in area ma viene fermato all'ultimo da Mina che chiude in calcio d'angolo.22:03

55' 3a sostituzione Roma: esce Lorenzo Pellegrini, entra Edoardo Bove.22:01

55' 2a sostituzione Roma: esce Diego Llorente, entra Dean Huijsen.22:00

55' 1a sostituzione Roma: esce Stephan El Shaarawy, entra Nicola Zalewski.22:00

54' Sgasata sulla sinistra di Angelino, che arriva sul fondo e crossa basso al centro per Dybala, il quale conclude di prima intenzione con il mancino, trovando però la respinta di Mina.22:00

51' GOL! ROMA-Cagliari 3-0! Rete di Dybala! Il numero 21 della Roma rallenta la corsa poi calcia verso destra, con Scuffet che si tuffa dalla parte opposta.



50' Calcio di rigore per la Roma! Corner battuto da Dybala verso il primo palo dove Cristante colpisce di testa, trovando la respinta di mano di Petagna.21:56

49' Falcata sulla destra di Cristante che entra in area e preferisce la conclusione da posizione laterale, ignorando i compagni in area: il numero 4 trova però una deviazione e conquista un corner.21:55

48' Punizione da zona trequarti per il Cagliari con la palla che viene messa dentro dove Dossena non trova l'impatto con il pallone per pochi centimetri. La palla termina poi sul fondo.21:54

47' Azzi trova spazio in zona trequarti, dunque prova la conclusione mancina dalla distanza, ma colpisce male e la palla si perde sul fondo.21:52

46' Via alla ripresa. Possesso per il Cagliari.21:51

Nel finale di primo tempo è il Cagliari a creare qualcosa in più, con la squadra di Ranieri alla quale viene prima assegnato un rigore, poi cancellato dal VAR.21:40

La Roma chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio per due a zero, grazie alle reti di Pellegrini e Dybala. Il match si sblocca dopo appena 2 minuti, con il corner battuto da Dybala verso il primo palo dove Paredes colpisce di testa verso la porta, trovando la respinta di Petagna; la palla rimane però all'interno dell'area piccola dove Pellegrini è il più lesto di tutti e realizza, battendo Scuffet. Al 23esimo arriva la rete del raddoppio, con la Roma che costruisce una azione di grandissima qualità, con Pellegrini che serve al centro Dybala, il quale colpisce di prima intenzione con il mancino e sigla il suo settimo gol in campionato.21:39

45'+3' Termina qui il primo tempo. Roma-Cagliari 2-0.21:35

45'+2' Tentativo di imbucata di Prati ma la palla è difficile da gestire, con Petagna che la spizza verso il fondo: Rui Patricio la tiene in campo e permette ai suoi di respirare qualche istante.21:34

45' Segnalati 3 minuti di recupero.21:33

45' L'arbitro cancella il rigore per il Cagliari dopo aver rivisto l'azione al VAR! Grazie al replay si può notare che sia stato Lapadula a colpire Llorente, pestando il piede del difensore della Roma.21:32

45' L'arbitro viene chiamato dal VAR a rivedere l'azione al monitor.21:32

44' Calcio di rigore per il Cagliari! Lapadula entra in area e viene atterrato da un intervento in scivolata di Llorente.21:31

43' Lapadula impegna Rui Patricio! Il numero 9 del Cagliari viene servito in area con un lancio lungo, sterza saltando Mancini e calcia con il mancino, trovando la risposta in due tempi del portiere della Roma.21:30

41' Gol annullato a Lukaku! Finta di El Shaarawy che serve in profondità l'attaccante belga, il quale a tu per tu con Scuffet lo batte verso l'incrocio di destra: arriva subito la chiamata dell'assistente che alza la bandierina. Arriva poi la conferma del VAR.21:29

38' Dybala a giro! Schema della Roma su calcio d'angolo con Angelino che batte rasoterra per Pellegrini, mentre Dybala si libera verso il centro con una mezzaluna, poi l'argentino viene servito e tira a giro col mancino, mandando di poco a lato rispetto al palo di sinistra.21:25

36' Invenzione di Dybala che imbuca per Karsdorp, il quale viene chiuso un attimo prima della conclusione dalla scivolata di Mina che mette in corner.21:24

35' Cross dalla trequarti di Angelino alla ricerca di Lukaku, ma Mina stacca bene anticipando l'attaccante belga. Viene poi segnalata posizione di offside di Lukaku.21:21

33' Tentativo di imbucata a sorpresa da parte di Paredes, con la difesa del Cagliari che chiude bene e anticipa il taglio in profondità di El Shaarawy.21:19

30' Respira ora la Roma che prova a respirare consolidando il possesso palla.21:16

25' Nandez attacca dalla parte destra dell'area, poi crossa teso al centro dove Petagna colpisce ma spedisce fuori.21:11

23' GOL! ROMA-Cagliari 2-0! Rete di Dybala! Azione magistrale della Roma, con Dybala che da il via all'azione con un velo che favorisce Cristante, il quale avanza a campo aperto, poi cambia gioco per El Shaarawy. Il numero 92 crossa nuovamente al centro per Pellegrini che stoppa portandola di nuovo fuori, la rimette bassa verso il centro dove Lukaku fa velo per l'arrivo di Dybala, che con il mancino batte Scuffet.



22' Punizione laterale in zona trequarti per il Cagliari con Obert che crossa verso il secondo palo dove Lapadula commette fallo su Karsdorp.21:08

19' Azzi avanza sulla sinistra, poi converge verso il centro e crossa con il destro verso il secondo palo dove Petagna spizza di testa verso la porta, ma Rui Patricio esce e la fa sua.21:05

18' Altra buona iniziativa di Angelino che serve El Shaarawy, poi con un inserimento libera spazio per l'attaccante della Roma. Il numero 92 prova dunque la conclusione dal limite dell'area, ma la palla arriva morbida tra le braccia di Scuffet.21:05

17' Corridio interessante per Lukaku che non arriva per un soffio sul pallone a tu per tu con Scuffet: blocca in uscita il portiere del Cagliari.21:03

14' Azione insistita della Roma con Dybala che libera Karsdorp sulla destra, con il terzino romanista che crossa verso il secondo palo dove El Shaarawy prova a concludere al volo con il mancino: palla a lato rispetto al palo di sinistra.21:01

12' Momento di preoccupazione in casa Roma con Pellegrini che resta a terra e fa vistosi gesti alla panchina: per fortuna dei giallorossi, il numero 7 chiedeva semplicemente il cambio delle scarpe. Sospiro di sollievo per De Rossi.20:59

10' Dybala si accentra da destra verso sinistra ma, arrivato al limite dell'area, non trova spazio per tirare e scarica per Pellegrini alla sua sinistra. Il numero 7 prova dunque una palombella verso il centro dell'area, con la palla che termina tra le mani di Scuffet.20:57

9' Palo di Cristante! Cross al bacio di Angelino verso il secondo palo dove arriva Cristante che colpisce al volo con il destro, centrando il primo legno del match.20:55

8' Il corner di Obert termina verso Zappa che colpisce ma non indirizza verso la porta: Pellegrini copre poi l'uscita sul fondo.20:54

7' Colpo di testa in avanti di Mina che libera Lapadula in area: il numero 9 crossa al centro ma trova la chiusura in scivolata di Mancini, che chiude in angolo.20:54

3' Dossena di testa! Corner anche a favore del Cagliari, con Nandez che crossa bene al centro dove Dossena stacca di testa e la mette di poco a lato rispetto al palo di destra.20:50

2' GOL! ROMA-Cagliari 1-0! Rete di Pellegrini! Corner di Dybala verso il primo palo dove Paredes spizza verso la porta, Petagna respinge a protezione del primo palo, ma la palla arriva sui piedi di Pellegrini che deve solo appoggiarla in rete.



Primo spunto di Angelino che lancia in profondità El Shaarawy sulla sinistra, con il numero 92 che prova il cross al centro ma trova una deviazione e guadagna il primo corner del match.20:48

Via al match. Primo possesso per la Roma.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Matteo Marcenaro, della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Valeriani e Pagliardini. In sala VAR ci sarà Abisso, affiancato da Aureliano nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Rapuano.20:03

Ranieri conferma il modulo utilizzando fin qui, lasciando però fuori Viola a favore della coppia d’attacco composta da Petagna e Lapadula. Linea folta a centrocampo con Zappa e Azzi sugli esterni, con Makoumbou, Prati e Nandez in zona centrale. Tra i pali ci sarà Scuffet, mentre in difesa esordio dal primo minuto per Mina, affiancato da Dossena e Obert.20:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si dispone con un 3-5-2: Scuffet – Dossena, Mina, Obert – Zappa, Makoumbou, Prati, Nandez, Azzi – Petagna, Lapadula.20:02

De Rossi opta per una difesa a quattro, con Karsdorp, Mancini, Llorente e Angelino, a protezione di Rui Patricio. In mezzo al campo ci sarà Paredes con Cristante e Pellegrini ai suoi lati. In attacco il tridente sarà formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.20:02

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma scende in campo con un 4-3-3: Rui Patricio – Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino – Cristante, Paredes, Pellegrini – Dybala, Lukaku, El Shaarawy.20:02

Nel match di andata ad avere la meglio è stata la Roma di Josè Mourinho, con un netto 1-4 al Sant’Elia di Cagliari. In quell’occasione, i gol arrivarono da Aouar, Belotti (oggi alla Fiorentina) e Lukaku (doppietta).20:02

Il Cagliari ha necessità di strappare punti importanti in ottica salvezza finale: le due ultime sconfitte, infatti, hanno permesso a Hellas Verona e Empoli di pareggiare i punti in classifica dei sardi, rendendo ancor più entusiasmante la lotta per non retrocedere. I rossoblù si sono mossi bene in ottica mercato, rinforzando difesa e centrocampo con gli arrivi di Mina e Gaetano, rispettivamente da Fiorentina e Napoli.20:02

La Roma vuole incatenare la terza vittoria consecutiva con De Rossi che, da quando ha preso il posto di Mourinho, ha portato la squadra alla vittoria in entrambe le sfide di Serie A. La prova più complicata si terrà sicuramente alla prossima giornata, quando i giallorossi ospiteranno l’Inter di Inzaghi. Occhio dunque ai diffidati: nel caso in cui Llorente, Kristensen o Pellegrini venissero ammoniti, salterebbero il big match di sabato.20:01

Allo stadio Olimpico di Roma, nel posticipo del lunedì sera, si sfidano la Roma di Daniele De Rossi e il Cagliari di Claudio Ranieri, due squadre con obiettivi diametralmente opposti.20:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma-Cagliari, gara valida per la 23esima giornata di Serie A.19:59