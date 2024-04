Allo stadio Arechi tutto pronto per Salernitana-Sassuolo, anticipo della trentunesima giornata di Serie A.19:16

Match di fondo classifica: i granata, ormai appesi alla massima serie solo dalla matematica, perdono da sei gare di fila in casa; di fronte, i neroverdi - penultimi e a secco di punti da sette trasferte consecutive.19:32

4-2-3-1 per il Sassuolo: Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Doig - Boloca, Thorstvedt - Defrel, Bajrami, Lauriente - Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Kumbulla, Viti, Tressoldi, Obiang, Racic, Lipani, Henrique, Volpato, Castillejo, Ceide, Mulattieri.20:01

Colantuono opta per il tandem Tchaouna-Ikwuemesi con Candreva a supporto. Coulibaly e Gomis affiancano Maggiore in mediana.19:43

Ballardini si affida a Defrel-Bajrami-Lauriente alle spalle di Pinamonti. Thorstvedt scala a centrocampo con Boloca, Erlic preferito a Tressoldi in difesa.19:55

Lancio per Gomis, fermato in fuorigioco.20:55

Pinamonti di tacco cerca Bajrami in area, Bradaric intercetta.21:00

Cross dalla destra di Pierozzi, nessuna deviazione, Consigli non si fa sorprendere dal rimbalzo.21:03

Pinamonti prova a sfondare in area, Pirola lo chiude in angolo.21:04

Bradaric a terra, gioco fermo per qualche istante.21:05

Thorstvedt apre per Defrel, recupero difensivo di Candreva.21:06

GOL ANNULLATO SASSUOLO! Defrel sfonda sulla destra e tocca dietro per l'accorrente Pinamonti che scarica sotto la traversa, azione viziata da fuorigioco.21:15

Pinamonti riceve in area da Toljan, destro poco oltre la traversa.21:18

GOL! Salernitana-SASSUOLO 0-1! Rete di Lauriente. Ripartenza da manuale dei neroverdi, Bajrami scatta palla al piede e smarca in area Lauriente, freddo davanti a Costil. Guarda la scheda del giocatore Armand Laurienté 21:23

Azione prolungata dei neroverdi, Thorstvedt s'incunea in area, Pierozzi non si fa superare.21:28

Ripartenza in campo aperto sprecata da Bajrami, duplice fischio di Sozza.21:32

Vantaggio meritato dei neroverdi, granata impalpabili in attacco e autori di gravi disattenzioni difensive: il VAR annulla l'1-0 di Pinamonti (fuorigioco di Defrel), Lauriente sblocca con una ripartenza da manuale, servito da Bajrami dopo una cavalcata tutto campo, lo stesso Bajrami raddoppia sfruttando un clamoroso regalo sull'asse Costil-Pirola.21:36

Bajrami nel corridoio per Pinamonti, destro sporcato in angolo da Pirola.21:49

Da corner, palla fuori per Lauriente, tiro alto.21:51

RIGORE SALERNITANA! Pierozzi e Tchaouna cadono in area in successione a contrasto con Doig e Ferrari, Sozza indica il dischetto.21:53

Candreva scende sulla sinistra e crossa per Tchaouna, intervento decisivo di Doig, palla in angolo.21:55

OCCASIONE SASSUOLO! Pinamonti centra basso dalla destra, Defrel prolunga per Lauriente, rasoterra secco, Costil reattivo, Lauriente spreca il secondo tentativo a lato.21:59

56'

Candreva scodella in area, Ikwuemesi e Tchouna non ci arrivano per un soffio.21:59