LIVE ATALANTA - PARMA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori14:05

Benvenuti alla diretta della partita della 16^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Parma. 14:05

Manca poco all'inizio di Atalanta-Parma. Bergamaschi in cerca di continuità, dopo la brillante vittoria contro il Sassuolo.14:05

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Ilicic, Muriel.14:07

Formazione PARMA (4-3-1-2): Sepe - Busi, Bruno Alves, Valenti, Gagliolo - Hernani, Cyprien, Sohm - Kurtic - Karamoh, Inglese.14:08

Panchina ATALANTA: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Ruggeri, Maehle, Depaoli, Mojica, Malinovskyi, Miranchuk, Lammers, Zapata.14:09

Panchina PARMA: Colombi, Balogh, Laurini, Pezzella, Ricci, Dezi, Brugman, Brunetta, Camara, Cornelius, Mihaila, Adorante.14:09

Le scelte di Gasperini: in avanti spazio a Muriel con Ilicic, Pessina trequartista. Gosens e Hateboer sulle fasce, rientra Toloi in difesa.14:10

Le scelte di Liverani: in attacco fiducia a Inglese e Karamoh, Kuritc a sostegno. In mediana chance per Cyprien, Busi e Gagliolo i terzini.14:11

Precedenti favorevoli per l'Atalanta che ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Parma.14:13

1' Inizio primo tempo di ATALANTA-PARMA. Dirige la sfida l'arbitro Sacchi.15:07

2' Fischio di inizio ritardato di qualche minuto per problemi tecnici all'apparecchiatura dell'arbitro.15:10

4' Inglese di prima per Hernani, intercetta il pallone Freuler.15:11

5' Prima iniziativa di Ilicic, tiro deviato in corner.15:12

6' Problemi fisici per Karamoh, gioco fermo e sanitari in campo.15:13

8' Lancio di Gagliolo per Inglese, chiude Palomino.15:15

9' Karamoh di nuovo a terra, chiede il cambio.15:16

10' Sostituzione PARMA: entra Mihaila esce Karamoh.15:17

12' Gioco nuovamente fermo, problemi per Ilicic.15:19

14' Inglese protegge il pallone, Palomino lo ferma in modo irregolare.15:23

15' GOL! ATALANTA-Parma 1-0! Rete di Muriel. Ilicic inventa, Muriel di sinistro da dentro l'area trafigge Sepe.



17' Muriel ha trovato il gol in quattro presenze consecutive per la prima volta nella sua carriera in Serie A.15:25

19' Palomino anticipa Inglese e guadagna anche una punizione, fallo di Gagliolo.15:26

22' Destro a giro di Muriel, comoda la presa di Sepe.15:29

23' Muriel in area vince un rimpallo con Busi, ci mette una pezza Bruno Alves.15:31

25' Punizione dalla trequarti per l'Atalanta, fallo di Valenti su Pessina.15:33

27' Ilicic di tacco per Muriel, spazza Bruno Alves.15:34

29' Lungo fraseggio dell'Atalanta, stabilmente in avanti.15:37

30' Ilicic in area non trova lo spazio per il tiro, si chiude la difesa ospite.15:37

32' Problema muscolare per Gagliolo, sanitari in campo.15:38

33' Sostituzione PARMA: entra Pezzella esce Gagliolo.15:41

36' Malinteso tra Bruno Alves e Busi, nulla di fatto per il Parma.15:44

37' Ci prova Ilicic, tiro murato dal corpo di Pezzella.15:44

38' Conclusione di Muriel dal limite, pallone alto oltre la traversa.15:46

39' Ammonito CYPRIEN per gioco scorretto su Pessina.15:46