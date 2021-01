LIVE BOLOGNA - UDINESE 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori14:24

Benvenuti allo Stadio dall'Ara di Bologna per la 16esima giornata di Serie A: i rossoblu di Sinisa Mihajlovic ospitano l'Udinese di Luca Gotti, dal 2015 al 2018 vice di Donadoni sulla panchina del Bologna. 14:24

I padroni di casa hanno totalizzato 16 punti in 15 partite, ma sono a digiuno di vittorie dal 29 novembre, giorno in cui sconfissero per 1-0 il Crotone. Da quel momento sono arrivate 2 sconfitte e 4 pareggi consecutivi.14:26

Quest'oggi Mihajlovic non potrà contare su Skorupski, De Silvestri, Mbaye, Medel, Santander e Sansone, infortunati, e su Dominguez, squalificato.14:25

Questo sarà l'11 di partenza del Bologna (4-2-3-1): Da Costa - Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks - Schouten, Svanberg - Orsolini, Soriano, Barrow - Palacio.14:26

Trend non particolarmente positivo nemmeno per l'Udinese, reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate. Un punto distanzia al momento in classifica i friulani dagli emiliani. 14:28

Gotti con veramente poche carte da giocarsi in attacco viste le indisponibilità di Okaka, Deulofeu e Pussetto, operato per una rottura al legamento crociato destro. Rientra invece Ouwejan. 14:29

Ecco la formazione ufficiale dell'Udinese (3-5-2): Musso - Becão, Bonifazi, Samir - Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelar - Lasagna, Forestieri.14:29

La gara sarà diretta da Giovanni Ayroldi di Molfetta. I due assistenti invece saranno Lo Cicero e Di Gioia. Fourneau quarto uomo. VAR Mazzoleni, AVAR Bindoni. 14:29

1' INIZIA Bologna-Udinese. Palla ai padroni di casa.15:03

2' Iniziaitiva di Barrow sulla sinistra con un cross respinto da Bonifazi. 15:05

5' Ritmo piuttosto blando in questi primi minuti. 15:08

7' De Paul si accentra e serve Pereyra che prova a concludere di sinistro: tiro alto sopra la traversa. 15:10

8' Becao ruba palla a Barrow e permette a De Paul di ripartire in contropiede. Il numero 10 dell'Udinese fa tutto da solo e dalla destra fa partire un tiro-cross messo in calcio d'angolo da Da Costa. 15:12

12' Musso controlla comodamente un tiro di Barrow. All'inizio dell'azione Dijks era riuscito a recuperare palla a De Paul al limite dell'area di rigore dell'Udinese. 15:28

15' Occasione per il Bologna! Svanberg imbecca Orsolini con un pallone invitante ma anche piuttosto alto: l'esterno non riesce a girare nel migliore dei modi e la sua volée termina alta. 15:40

19' GOL! BOLOGNA-Udinese 1-0! Tomiyasu porta avanti i rossoblu con un colpo di testa preciso su un calcio di punizione battuto da Orsolini. Il giapponese lasciato troppo solo in area di rigore.



20' Conclusione senza pretese di Svamberg che non impensierisce Musso. 15:23

20' Tunnel di Orsolini su Walace che entra in ritardo e diventa così il primo ammonito del match. 15:32

22' Altra gran giocata di Orsolini che vede il taglio di Soriano, il numero 21 appoggia per Palacio che disturbato da un avversario non riesce a calciare in maniera ottimale. 15:26

23' Ripartenza di Dijks conclusa con un tiro di Orsolini murato da Samir. Corner per il Bologna. 15:28

26' Entrata durissima di Samir su Orsolini: giallo per il difensore dell'Udinese. Grande rischio per Samir che avrebbe potuto ricevere anche un cartellino rosso. 15:30

27' Punizione calciata da Orsolini direttamente in porta: Musso blocca senza problemi. 15:32

30' Prima mezz'ora piuttosto negativa dell'Udinese. 15:34

34' Gotti decide di effettuare un cambio: Nestorovski prende il posto di Forestieri. Non è chiaro se l'argentino abbia accusato un problema muscolare. 15:37

34' GOL! Bologna-UDINESE 1-1! Arriva il pareggio dei friulani: cross di Lasagna, tiro di De Paul non respinto in maniera perfetta da Da Costa e tap-in vincente di Pereyra di testa.



36' Pereyra nell'occasione del gol si è procurato un taglio all'orecchio. In campo i sanitari per verificare le sue condizioni. 15:39

36' Ammonito anche Svanberg. 15:40

38' CHE RISCHIO IN AREA UDINESE! Corner di Orsolini, deviazione di Palacio e Stryger Larsen che nel rinviare colpisce Nestorovski. Per fortuna dei friulani il pallone termina fuori. 15:41

40' GOL! BOLOGNA-Udinese 2-1! Risposta immediata dei padroni di casa che si riportano in vantaggio. Palacio mette a sedere due avversari, la mette in mezzo per Barrow che con freddezza la stoppa e l'appoggia per l'accorrente Svanberg che con un tiro potente batte Musso.



43' Gran palla di De Paul in profondità per Lasagna che un po' ingenuamente non riesce a proteggere il pallone permettendo a Da Costa di rubarglielo in uscita. 15:47