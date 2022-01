Atalanta-Torino non si gioca poiché l'ASL ha vietato la trasferta ai granata. Nell'ultima settimana, infatti, la squadra di Juric si è sottoposta a cinque giri di tamponi e in quattro sono emersi casi di positività. In totale sono otto i contagiati dal covid nel gruppo tra cui sei calciatori e due membri dello staff tecnico (oltre a Verdi già isolato e negativizzato). Al Torino è stata pertanto imposta una quarantena domiciliare di 5 giorni fino al 10 gennaio. Alla luce di quando disposto dall'ASL, il Torino non può recarsi a Bergamo per giocare la partita in programma oggi contro l'Atalanta valevole per la 20^ giornata di Serie A.16:00