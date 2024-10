Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Parma 0-0 valida per la 7a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.16:59

90'+5' Finisce qui! Bologna-Parma 0-0.16:53

90'+5' Corner battuto corto dal Bologna sulla destra, con Iling-Junior che crossa a rientrare verso il centro: blocca sicuro Suzuki.16:52

90'+5' Holm punta Valeri sul fondo, prova a saltarlo ma il terzino del Parma tocca il pallone in angolo.16:52

90'+2' Contropiede del Bologna, con Iling-Junior che riceve in area sulla destra ma, ancora una volta, colpisce male con il destro, mettendo sul fondo.16:50

90'+1' Mihaila impegna Ravaglia! Il numero 28 del Parma lascia sul posto Holm al limite dell'area, poi conclude con il destro a giro: Ravaglia si stende e respinge in calcio d'angolo.16:49

90' Ci saranno cinque minuti di recupero.16:47

89' 5a sostituzione Parma: esce Dennis Man, entra Drissa Camara.16:47

89' 4a sostituzione Parma: esce Adrián Bernabé, entra Lamine Keita.16:47

88' Bologna ad un passo dal vantaggio! Conclusione di potenza da parte di Karlsson dal limite dell'area: la palla viene deviata, spiazzando completamente Suzuki, ma termina sulla parte esterna della rete rispetto al palo di sinistra.16:46

87' Un po' di imprecisione in questa fase del match da parte dei giocatori del Bologna: l'ultimo è il passaggio di Iling-Junior, che mette direttamente sul fondo senza trovare compagni.16:44

84' Il numero 82 del Bologna interviene in netto ritardo ai danni di Hainaut e viene punito dall'arbitro con la prima ammonizione del match.16:41

84' 1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Kacper Urbanski.16:41

82' Nuovo cross del Bologna, questa volta di Holm dalla destra: Fabbian stacca al centro e di testa mette alto.16:40

80' Cross dalla trequarti di Freuler con Castro che stacca molto bene al centro dell'area: la sua conclusione di testa, però, è centrale e facile per Suzuki.16:37

78' 5a sostituzione Bologna: esce Charalampos Lykogiannis, entra Juan Miranda.16:37

78' 4a sostituzione Bologna: esce Dan Ndoye, entra Jesper Karlsson.16:36

78' Primo pertugio dentro l'area del Parma, con Urbanski che non ne approfitta: la conclusione mancina del numero 82 rossoblù termina decisamente alta sopra la traversa.16:36

77' Il Bologna continua a fare girare il pallone in zona trequarti, con il Parma che chiude bene ogni spazio: Erlic decide dunque di provare la conclusione dalla distanza, mettendo però lontano dallo specchio.16:34

73' Prova a farsi vivo il Parma, con il neo entrato Mihaila che conclude dalla trequarti con il destro: la palla rimbalza un paio di volte a terra, poi viene bloccata da Ravaglia.16:31

72' 3a sostituzione Parma: esce Ange-Yoan Bonny, entra Valentin Mihaila.16:29

72' 2a sostituzione Parma: esce Hernani , entra Gabriel Charpentier.16:29

71' Lunga azione del Bologna nei pressi dell'area avversaria, con Urbanski che trova uno spazio per servire Iling-Junior: l'ex Juventus prova addirittura la conclusione con il destro, mettendo la palla direttamente sull'esterno della rete.16:28

67' Cross dalla destra di Holm con Fabbian che colpisce di testa a pochi passi dalla porta: la palla sbatte sulla testa di Hainaut e termina sul fondo.16:25

66' Sugli sviluppi del corner battuto da sinistra la palla termina sul lato opposto dove Iling-Junior la rimette al centro: Fabbian viene anticipato all'ultimo da un avversario, che mette nuovamente in angolo.16:23

65' Ndoye punta Hainaut nell'uno contro uno sulla sinistra: il 20 del Parma riesce a spizzare il pallone in angolo.16:22

63' Ora è forcing offensivo del Bologna: il Parma è schiacciato all'interno della propria metà campo.16:20

62' 3a sostituzione Bologna: esce Nikola Moro, entra Kacper Urbanski.16:19

58' Cross teso dalla destra di Iling-Junior con Castro che, leggermente sbilanciato da Hainaut, non riesce ad impattare di testa.16:16

56' Botta di Castro da fuori! Il numero 9 del Bologna, solo in mezzo alle maglie del Parma sulla trequarti, prova una conclusione di potenza dalla distanza: si allunga Suzuki, che alza sopra la traversa.16:14

55' 1a sostituzione Parma: esce Matteo Cancellieri, entra Antoine Hainaut.16:12

54' Lykogiannis crossa al centro dove Castro colpisce di testa in torsione, mettendo di poco sopra la traversa: tutto inutile però, perché c'era l'offside in partenza del terzino rossoblù.16:12

53' Intervento molto duro del terzino del Parma ai danni di Ndoye, con i tacchetti sulla caviglia. Inizialmente l'arbitro estrae il giallo ma, dopo una visione al monitor del VAR, cambia il colore del cartellino.16:10

52' Cartellino rosso per Coulibaly! Parma il 10.16:10

51' Intervento molto duro del terzino del Parma ai danni di Ndoye. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il giallo.16:08

49' Punizione dalla corsia sinistra, vicino all'area di rigore, per il Parma: Bernabè tocca corto per Hernani, che conclude in modo impreciso, mettendo la palla lontana dalla porta sulla destra.16:06

47' Che rischio per Suzuki! Partenza bassa del Parma con Balogh che restituisce a Suzuki: Castro alza la pressione, con il portiere ospite che se ne accorge all'ultimo calciandogli addosso. La palla si impenna e Suzuki riesce a bloccarla.16:05

46' Via alla ripresa. Si ripartirà dal possesso rossoblù.16:02

46' 2a sostituzione Bologna: esce Michel Aebischer, entra Giovanni Fabbian.16:03

46' 1a sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolini, entra Samuel Iling-Junior.16:03

Eloquente fin qui il dato riguardante i calci d'angolo: nei primi 45 minuti sono stati battuti dieci corner, cinque per parte.15:51

Un primo tempo intensissimo termina con il risultato di 0-0. Buona partita di entrambe le squadre, che hanno avuto a disposizione almeno un paio di occasioni per parte. Molto bene in particolar modo Beukema da una parte, che ha tenuto testa a Bonny, e Coulibaly dall'altra, grazie alle sue sgaloppate sulla destra.15:51

45'+1' Finisce il primo tempo. Bologna-Parma 0-0.15:48

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.15:47

45' Erlic di poco alto! Corner dalla sinistra di Orsolini battuto verso il secondo palo con Erlic che questa volta stoppa di petto traendo in inganno Man, concludendo poi con il destro sopra la traversa.15:47

43' Calcio d'angolo battuto dal Bologna verso il centro dell'area dove Erlic stacca altissimo, ma di testa conclude ampiamente sopra la traversa.15:45

43' Lancio millimetrico di Lykogiannis dalla corsia sinistra della difesa per Orsolini che era corso in profondità sulla destra: il 7 del Bologna riesce a stopparla, poi la fa carambolare contro Valeri e sul fondo. Corner per il Bologna.15:44

41' Bonny si fa vedere al limite dell'area, riceve stoppando a seguire verso l'interno, poi prova la conclusione di potenza: la palla termina alta sopra la traversa.15:43

40' Buona azione del Parma che fa girare velocemente il pallone da sinistra a destra: l'azione viene conclusa da un cross di Cancellieri a rientrare con il mancino, con Ravaglia che respinge con i pugni, venendo travolto fallosamente da Bonny.15:42

36' Ndoye impegna Suzuki! Il numero 11 del Bologna punta e salta secco Del Prato in area sulla sinistra, poi conclude con il mancino di potenza: attendo Suzuki, che respinge con i guantoni.15:38

35' Cross teso dalla sinistra di Valeri con Cancellieri che dalla parte opposta prova a colpire di testa: la palla termina lontana rispetto al palo di sinistra.15:37

33' Ripartenza veloce del Parma con Man che entra in area sulla sinistra, alza la testa e crossa verso il secondo palo dove Cancellieri non arriva per poco. Ritmi molto alti in questa prima frazione.15:35

32' Calcio d'angolo battuto ancora da Orsolini, con Castro che colpisce nuovamente di testa al centro: questa volta la conclusione è preda facile di Suzuki.15:34

32' Continuano a piovere cross da una parte e dall'altra: questa volta prova il Bologna con Lykogiannis per Aebischer. Interviene la difesa ospite, che respinge in angolo.15:33

29' Castro ad un soffio dal palo! Corner battuto dalla sinistra da Orsolini, con Castro che arriva in corsa sul dischetto del rigore e, di testa, conclude fuori ad un soffio dal palo di destra.15:31

29' Sgasata di Ndoye sulla sinistra: l'11 del Bologna riesce ad arrivare al cross col mancino, trovando una deviazione in angolo.15:30

27' Il calcio d'angolo battuto da Man attraversa tutta l'area, con Bernabè che raccoglie e prova la conclusione con il mancino a rientrare: palla respinta in rimessa laterale.15:29

26' Valeri scippa palla a Holm vicino alla bandierina di sinistra, poi crossa basso al centro trovando una deviazione: nuovo corner per il Parma.15:28

25' Contropiede fulmineo del Bologna dopo gli sviluppi del corner avversario: cross teso dalla sinistra di Orsolini, con Sohm che al centro dell'area toglie il facile tap-in a Holm, rinviando in fallo laterale.15:27

24' Bernabè porta palla dentro l'area sulla destra, poi prova un passaggio orizzontale verso il centro: palla deviata da Freuler che termina sul fondo. Angolo per il Parma.15:26

22' Giunti alla metà della prima frazione, il risultato resta sullo 0-0. Fin qui partita molto equilibrata, con un paio di occasioni per parte.15:23

18' Cross morbido dalla sinistra dalla trequarti sinistra di Bernabè, con Cancellieri che colpisce di testa quasi al limite dell'area: palla fuori alla destra del palo.15:21

17' Bonny vicino al gol! Palla filtrante di Cancellieri per Bonny, che entra dentro l'area e conclude ad incrociare con il destro: poderoso intervento di Beukema che anticipa addirittura Ravaglia e respinge in calcio d'angolo.15:19

15' Corner battuto corto dal Parma con Man che viene liberato alla conclusione: palla respinta nuovamente in angolo. Breve check con il VAR per un eventuale tocco di mano, ma si può giocare.15:17

14' Chiusura decisiva di Holm! Grande imbucata di Hernani per Coulibaly, il quale serve al centro dell'area piccola Bonny: il numero 13 del Parma calcia a botta sicura, ma Holm interviene sul più bello, respingendo in angolo.15:16

12' Sfortunato il Bologna: sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da destra la palla arriva in zona secondo palo con Beukema che prova a toccarla, togliendo involontariamente il pallone ad Orsolini che era tutto solo dietro di lui. La palla sfila sul fronte opposto, con i due disperati al centro dell'area.15:14

11' Ci prova Orsolini! Cambio di campo per Orsolini sulla destra, il quale stoppa a rientrare e tira verso la porta: in traiettoria c'è Del Prato che riesce ad alzarla sopra la traversa.15:13

10' Incursione centrale palla al piede di Man, che poi però si allunga il pallone e sullo slancio commette fallo in area ai danni di Orsolini: calcio di punizione che verrà battuto direttamente da Ravaglia.15:11

7' Grande imbucata di Coulibaly dalla destra per Cancellieri che, dentro l'area spostato sul lato destro, prova a crossarla a rimorchio per Bonny, con quest'ultimo che viene anticipato. Sulla palla arriva poi Ravaglia che anticipa di un soffio Man, evitando ulteriori pericoli.15:09

6' Valeri accellera sulla sinistra, poi crossa al centro alla ricerca di Bonny: la palla passa e termina direttamente tra le mani di Ravaglia.15:07

4' In questo avvio di partita Man parte come esterno di sinistra, mentre Cancellieri è posizionato sul lato opposto.15:06

3' Orsolini prova ad accendersi sulla destra, rientra sul mancino e crossa forte al centro: attento Del Prato, che allontana.15:04

Bernabé prova subito a sorprendere Ravaglia da centrocampo, ma la sua conclusione è imprecisa e termina lontana dallo specchio, alla destra del palo.15:02

Via al match. Primo possesso per il Parma.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.14:04

Pecchia conferma Suzuki in porta e schiera una difesa a quattro composta da Coulibaly, Del Prato, Balogh e Valeri. In mezzo al campo ci saranno Sohm e Bernabè, mentre sulla trequarti Cancellieri torna sulla sinistra, con Hernani e Man a completare il reparto. Davanti Bonny sarà l’unica punta.14:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma risponde con un 4-2-3-1: Suzuki – Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri – Sohm, Bernabè – Man, Hernani, Cancellieri – Bonny.14:03

Italiano effettua un po’ di turnover dopo le fatiche europee: tra i pali ci sarà Ravaglia e davanti a lui la coppia Beukema-Erlic, con Holm sulla destra e Lykogiannis sulla sinistra. In mediana Freuler verrà affiancato da Aebischer e Moro. Davanti Orsolini e Ndoye agiranno come ali ai lati di Castro.14:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-3-3: Ravaglia – Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis – Aebischer, Freuler, Moro – Orsolini, Castro, Ndoye.14:01

I precedenti sono leggermente favorevoli al Bologna, che guida sugli avversari di giornata con 14 vittorie, contro le 12 dei Crociati. A completare il bilancio dei 47 precedenti ci sono 21 pareggi.11:46

I Crociati sono alla ricerca di una vittoria che manca ormai da più di un mese: l’ultimo successo del Parma, infatti, è arrivato il 24 agosto nel match casalingo contro il Milan. Da allora, sono arrivate tre sconfitte e un solo pareggio.11:46

I rossoblù arrivano dalla grande prova di Champion League contro il Liverpool, dove però sono usciti sconfitti per 2-0 con le reti di Mac Allister e Salah. Torna a totale disposizione Santiago Castro, uno dei giocatori più importanti in questo avvio di stagione bolognese.11:45

Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano ospita quella di Fabio Pecchia nel derby emiliano.11:45