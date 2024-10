Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:56

90'+5' Fine partita: MONZA - ROMA 1-1.19:56

90'+5' Kone dal limite ci prova di piatto, palla alta sopra la traversa.19:55

90'+4' Punizione per la Roma dalla trequarti, Baldanzi crossa in area a giro, spazza la difesa del Monza.19:54

90'+3' Cartellino giallo per D'Ambrosio, strattonata a Zalewski.19:54

90'+1' Cartellino giallo per Djuric per gioco pericoloso.19:51

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:51

88' Sostituzione nel Monza, entra Caprari per Maldini.19:48

87' Baldanzi giù in area di rigore, La Penna lascia proseguire ma il giocatore è ancora a terra.19:47

86' Dentro Baldanzi per Celik.19:46

86' Cambi offensivi nella Roma, entra Shomurodov per Pellegrini.19:46

81' Prova a riorganizzare le idee la Roma per questo finale, ma entrambe le squadre sembrano iniziare a sentire la stanchezza.19:42

76' KONE! Dovbyk viene servito in profondità, serve poi Kone che prova il tiro a giro con il destro. Palla di poco alla sinistra di Pizzignacco.19:37

73' Per il Monza entra D'Ambrosio per Pereira.19:34

72' Ci prova Kone dal limite, palla di non molto alla sinistra di Pizzignacco.19:32

71' Dentro anche Hermoso per Angelino.19:32

71' Pisilli per Soule nella Roma.19:32

70' GOL! MONZA - Roma 1-1! Rete di Mota. Maldini serve Carboni sulla sinistra, il terzino crossa teso in area, Svilar la sfiora ma c'è Mota che sotto porta insacca.



Guarda la scheda del giocatore Dany Mota19:33

67' Palleggio sulla trequarti della Roma che cerca imbucate per arrivare al secondo gol.19:27

63' Sostituzione nel Monza, entra Mota per Bianco.19:24

61' GOL! Monza - ROMA 0-1! Rete di Dovbyk. Cristante verticalizza per Dovbyk che difende il pallone, entra in area, trova spazio con due finte e in diagolane trafigge Pizzignacco.



Guarda la scheda del giocatore Artem Dovbyk19:22

60' Cartellino giallo per Kyriakopoulos, fallo su Soule.19:20

58' Soule pesca Dovbyk in profondità, l'attaccante ucraino ci prova di piatto dal limite ma calcia alto sopra la traversa.19:19

56' PELLEGRINI! Dovbyk trova Pellegrini al limite, conclusione con il mancino, Pizzignacco non trattiene e manda a lato.19:16

54' Molto combattuti questi primi minuti della ripresa, entrambe le squadra provano a fare la partita.19:15

49' Partito bene il Monza in questa ripresa, molto possesso palla a tutto campo.19:08

46' Inizia il secondo tempo di MONZA - ROMA. Si riparte senza sostituzioni.19:06

Partita che parte senza grandi squilli ma che prende quota dopo il primo quarto d'ora, con Pellegrini e Maldini che sfiorano il gol del vantaggio in più occasioni. Nel finale i giallorossi tengono palla ma non trovano varchi.18:51

45'+4' Fine primo tempo: MONZA - ROMA 0-0.18:50

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.18:46

42' Ultimi minuti spezzettati per una serie di falli in mezzo al campo.18:45

38' Interessante cross di Zalewski in area, Celik ci prova di testa ma è troppo debole per impensierire Pizzignacco.18:39

33' Cross di Mancini per Dovbyk, interviene Izzo ma per poco non sorprende Pizzignacco.18:34

29' Gran giocata di tacco di Maldini che libera in area Pessina, il centrocampista prova con una finta a saltare il portiere ma perde l'attimo.18:31

26' Cartellino giallo per Soule che ferma irregolarmente una ripartenza.18:27

25' Conclusione angolata di Kone, la sfiora Pizzignacco e la manda in angolo.18:26

23' ANCORA PELLEGRINI! Pallone in profondità di Kone che apre un'autostrada al capitano della Roma, solo davanti a Pizzignacco ci prova di piatto ma manda di un soffio a lato.18:25

22' PELLEGRINI! Conclusione di collo esterno dal limite, palla di un soffio alla destra di Pizzignacco.18:23

20' Problema muscolare per El Shaarawy, al suo posto entra Zalewski.18:20

17' MALDINI! Ottima azione del Monza, sponda di Pessina per Maldini che calcia di potenza con il mancino, Svilar con un grande riflesso devia a lato.18:18

15' PALO DI KONE! Kone dal limite trova lo spazio e calcia angolato colpendo il legno, Dovbyk si ritrova il pallone tra i piedi e conclude a rete ma La Penna ferma tutto per fuorigioco.18:16

13' Fa fatica a prendere quota la gara, si gioca molto in mezzo al campo, me entrambe le squadre in questa prima parte di gara, non riescono ad avvicinarsi all'area di rigore.18:14

8' Continua manovra dei giallorossi che tengono palla e provano a comandare il gioco. Il Monza bada a difendersi.18:08

3' Sembra essere partita forte la Roma che prova subito a mettere in difficoltà i padroni di casa.18:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI MONZA - ROMA. Arbitra La Penna.18:00

Nel Monza c'è Pizzignacco tra i pali, Turati è fuori a causa di una contusione a un dito di una mano. Maldini e Pessina sulla trequarti, in attacco ci sarà Djuric. Nella Roma gioca Kone in mediana al fianco di Cristante. A sinistra c'è El Shaarawy dal primo minuto, mentre Pellegrini e Soule faranno da supporto a Dovbyk. Out Dybala.17:44

Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, N'Dicka, Angelino - Celik, Cristante, Kone, El Shaarawy - Soule, Pellegrini - Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Hermoso, Abdulhamid, Sangarè, Zalewski, Dahl, Paredes, Le Fée, Pisilli, Baldanzi, Shomurodov.17:39

Formazione MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco - Izzo, Marì, Carboni - Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos - Maldini, Pessina - Djuric. A disposizione: D'Ambrosio, Caldirola, Valoti, Mota, Caprari, Martins, Maric, Ciurria, Forson, Mazza, Vailati.17:38

Una Roma che dopo il cambio di allenatore e nonostante le due vittorie consecutive in campionato, non ha ancora trovato stabilità. I precedenti però sono positivi per i giallorossi, l'ultima vittoria del Monza risale alla Coppa Italia del 1988.15:08