Quattro punti dividono il Bologna di Thiago Motta dal Torino di Ivan Juric. I rossoblù sono tredicesimi in classifica con 13 punti, sette in più rispetto alla Sampdoria terzultima. I felsinei sono reduci da due vittorie consecutive contro Lecce e Monza, mentre sul campo del Dall'Ara hanno conquistato due successi, tre pareggi e una sola sconfitta.12:11

I granata, noni in classifica a quota 17, sono lontani sei punti dalla zona Europa. Anche il Torino viene da due vittorie consecutive di prestigio, contro Udinese e Milan. Bilancio in perfetta parità, infine, nelle gare giocate in trasferta: tre vittorie e tre sconfitte.12:15

Thiago Motta ritrova il suo totem Marko Arnautovic al centro dell'attacco dopo l'assenza contro il Monza. L'austriaco è l'unico volto nuovo in campo rispetto all'ultima formazione schierata. Conferme per Ferguson in mezzo al campo e per Aebischer e Barrow sugli esterni. Panchina per Orsolini e Soriano.12:22