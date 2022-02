LIVE SAMPDORIA - SASSUOLO 2-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori12:27

La Sampdoria è alla ricerca di punti salvezza e viene da quattro sconfitte consecutive. Non trova la vittoria in campionato dal derby d'inizio dicembre. Il Sassuolo è invece reduce dal pareggio in trasferta contro il Torino e con una serie di buoni risultati potrebbe aspirare a posizione europee.12:27

La sfida tra Sampdoria e Sassuolo è quella che ha visto in percentuale più pareggi per 0-0 a partire dagli anni 2000 in Serie A. Gli emiliani sono anche imbattuti in nove delle ultime 10 gare di campionato contro i blucerchiati.12:28

Formazione SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone - Bereszynski, Ferrari A., Colley, Murru - Candreva, Rincon, Thorsby - Sensi - Gabbiadini, Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Supriaha, Sabiri, Conti, Vieira, Askildesn, Magnani e Trimboli.14:00

Formazione SASSUOLO (4-3-3): Consigli - Muldur, Chiriches, Ferrari G., Kyriakopoulos - Frattesi, Lopez, Traorè - Berardi, Raspadori, Scamacca. A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Ceide, Harroui, Toljian, Tressoldi, Defrel, De Souza.14:05

Sampdoria in campo con il 4-3-1-2, Colley e Ferrari centrali, con Berezynski e Murru ai lati. A centrocampo ci saranno Rincon, Thorsby con Candreva che agirà da mezzala, in avanti Sensi dietro alla coppia formata da Caputo e Gabbiadini. Nel Sassuolo con Chiriches e Ferrari ci saranno Kyriakopoulos e Mulder a completare il quartetto difensivo. In avanti il trio italiano, Raspadori con Berardi e Scamacca terminale offensivo.14:15

1' FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - SASSUOLO. Arbitra Maresca.15:01

3' Sampdoria aggressiva in questo avvio.15:04

4' Raspadori prova a servire Scamacca con un filtrante, Colley è attento a chiudere.15:05

5' GOL! SAMPDORIA - Sassuolo 1-0! Rete di Caputo. Sensi per Candreva che mette un pallone sul secondo palo, Caputo apre il piattone infilando la palla sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Caputo15:07

7' GOL! SAMPDORIA - Sassuolo 2-0! Rete di Sensi. Raddoppia subito la Sampdoria, Caputo appoggia per Gabbiadini che calcia di potenza dalla lunetta del rigore, Consigli para ma non trattiene, il pallone finisce a Sensi che da pochi passi mette la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Sensi15:09