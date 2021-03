LIVE UDINESE - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buon momento per i friulani, che, con le ultime uscite, hanno scavato un solco importante con la zona retrocessione e guardano ormai alla parte sinistra della classifica. Il Sassuolo, invece, reduce da due pareggi, cercherà ancora di inserirsi nella lotta per le posizioni europee.17:28

Per la squadra di De Zerbi, però, l'impegno di oggi non sarà dei più agevoli. L’Udinese ha infatti vinto le ultime due partite casalinghe di campionato e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre (per trovare una striscia interna di clean sheet più lunga bisogna ritornare al 2011).17:32