Presso lo Stadio Renato Dall'Ara è tutto pronto per Bologna-Torino, partita valevole per la 28ª giornata di Serie A.13:48

Il Bologna non batte il Torino in Serie A dal 16 marzo 2019 (vittoria per 3-2 in trasferta): da allora due vittorie granata, inclusa quella nel match d’andata di questo campionato, e tre pareggi.13:54