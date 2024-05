Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori16:04 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Salernitana-Atalanta, match valido per la 35ª giornata di Serie A.16:04

Da una parte una Salernitana già retrocessa e senza nessun obiettivo da conquistare. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Colantuono che non trova la vittoria in campionato da dicembre del 2023. 17:20

Uno scenario completamente diverso per l'Atalanta, rimasta in corsa in tutte le competizioni. Sarà un mese decisivo per la squadra di Gasperini che deve fare i conti con i tanti impegni: il ritorno della semifinale di Europa League di giovedì contro il Marsiglia, la finale di Coppa Italia contro la Juventus il 15 maggio e le importanti sfide di campionato per conquistare un posto nella prossima Champions League. 17:23

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo - Pasalidis, Fazio, Pirola - Sambia, Basic, L. Coulibaly - Bradaric - Tchaouna, Vignato - Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.17:23

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Scalvini, Hien, De Roon - Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta - Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.17:24

Per la Salernitana in porta ci sarà Vincenzo Fiorillo, dalla panchina Costil. In attacco dietro a Ikwuemesi partono titolari Tchaouna e Vignato. Ancora indisponibile Maggiore, out anche Candreva per noie fisiche e out Pierozzi per squalifica.17:29