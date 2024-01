Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Milan, match valido per la 19ª giornata di Serie A.11:53

Milan che, considerando tutte le competizioni, non perde dal 9 dicembre contro l'Atalanta in campionato. Da lì 4 vittorie e una sola sconfitta contro la Salernitana. Rossoneri attualmente in terza posizione a +3 dalla Fiorentina che ha perso ieri nel match contro il Sassuolo e a -7 dalla Juventus, impegnata oggi contro la squadra di Pippo Inzaghi.11:56