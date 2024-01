Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Bluenergy Stadium

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori13:54 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Udinese-Lazio, gara valida per la 19' giornata del campionato di Serie A!13:54

Momento positivo per l'Udinese, reduce dallo strepitoso successo ottenuto contro il Bologna qui alla Dacia Arena. Nelle ultime quattro sfide di campionato, i bianconeri hanno perso solo a San Siro contro l'Inter, ottenendo due pareggi e una vittoria negli altri tre incontri 13:57

Quattro vittorie nelle ultime sei partite per la Lazio di Sarri, fermata solo dal pareggio con il Verona e dall'Inter. In trasferta i biancocelesti stanno faticando con quattro punti in quattro partite, l'unica vittoria di questa serie è il 2-0 di Empoli prima di Natale14:03

Juan Luca Sacchi di Macerata sarà il direttore di gara del match, mentre gli assistenti saranno Massara e Cortese con Monaldi nelle vesti di quarto ufficiale. Al Var opereranno invece Mazzoleni e Meraviglia14:05

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: i bianconeri si schierano con un 3-5-1-1: Okoye - Ferreira, Perez, Kristiansen - Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina - Pereyra - Lucca.14:07

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: gli ospiti rispondono con il collaudato 4-3-3: Provedel - Marusic, Patric, Gila, Pellegrini - Guendouzi, Rovella, Kamada - Isaksen, Castellanos, Zaccagni14:09

Le scelte di Cioffi: confermato Okoye tra i pali a svantaggio di Silvestri, mentre sulla sinistra a sorpresa c'è Masina e non Kamara al posto dell'acciaccato Zemura. Nuova chance dal 1' per Lovric in mediana, con Pereyra che agirà a supporto dell'unica punta Lorenzo Lucca14:12