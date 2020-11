LIVE CAGLIARI - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Sardegna Arena

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori13:45

Benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Sampdoria, match valido per la 7° giornata di Serie A!13:45

Ecco le formazioni ufficiali. Il Cagliari si schiera con un 4-2-3-1 così composto: Cragno - Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis - Marin, Nandez - Ounas, Joao Pedro, Rog - Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Klavan, Pisacane, Tripaldelli, Pereiro, Oliva, Caligara, Tramoni, Sottil, Cerri, Pavoletti.14:45

La Sampdoria risponde con il 4-4-2: Audero - Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello - Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto - Ramirez, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Prelec, Colley, Regini, Ferrari, Adrien Silva, Askildsen, Verre, Damsgaard, La Gumina, Leris.14:43

Di Francesco fa un solo cambio rispetto alla sconfitta contro il Bologna: fuori Sottil e dentro Ounas. Out Faragò, Luvumbo e Pinna. Anche per Ranieri una sola variazione nell'11 di partenza, rispetto al derby, con Candreva al posto di Damsgaard. Indisponibili Gabbiadini e Keita, che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e starà fuori almeno un mese.14:51

Sono 3 le lunghezze che dividono le due squadre: il Cagliari ha 7 punti ed è reduce dalla sconfitta di Bologna, nella quale era andato in vantaggio due volte; la Samp ha pareggiato nel derby della scorsa giornata ed è 9° in classifica con 10 punti.14:45

Arbitra il match il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato da Preti e Maccadino. Quarto ufficiale Marini. Al VAR Manganiello, AVAR Lo Cicero.13:47

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo possesso per la Sampdoria.15:01

3' Squadre in fase di studio, ritmi non troppo sostenuti.15:04

5' Buona azione della Samp, partita con Quagliarella che protegge palla e allarga su Augello, ma il terzino sbaglia il cross finale.15:06

6' JOAO PEDRO COLPISCE L'INCROCIO! Cross dalla destra, Joao Pedro sbuca alle spalle dei difensori della Samp e di testa trova il legno!15:07

8' Candreva cerca Quagliarella con una verticalizzazione morbida, ma Godin lo anticipa e mette in angolo.15:09

11' In fase di non possesso la Samp aspetta gli avversari, il Cagliari cerca di portare pressing, ma senza troppa convinzione e veemenza.15:13

13' Zappa si libera del diretto marcatore in un duello fisico, arriva sul fondo e mette un bel cross in mezzo: Audero è attento in uscita e la toglie dalla testa di Simeone.15:14

16' Buono spunto di Ramirez sulla trequarti. Viene atterrato sui 20 metri, punizione per la Samp.15:17

18' Candreva dalla destra cerca e trova Ramirez che si era inserito sul secondo palo: il trequartista si coordina bene per la battuta al volo, ma colpisce male con il destro, che non è il suo piede.15:20

21' Corner di Candreva, Ekdal riesce ad anticipare tutti sul primo palo, ma la palla arriva docile tra le mani di Cragno.15:22

24' Partita molto equilibrata: entrambe le formazioni riescono a gestire bene il pallone e a costruire bene fino alla trequarti avversaria, poi si perdono al momento dell'ultimo passaggio.15:26

28' Candreva porta palla sulla trequarti e scarica il destro arrivato al limite dell'area: murato.15:29

30' Rog e Ounas si sono invertiti di posizione: adesso il croato è a destra e l'algerino a sinistra.15:31

31' Godin finora è parso abbastanza in affanno nel duello con Quagliarella.15:32

34' Ancora un cross di Candreva, non ci arriva Jankto, anticipato da Zappa.15:35

35' Tanti falli, le squadre cercano di accorciare e sono abbastanza aggressive.15:36

36' Marin conclude dalla distanza: palla altissima.15:37

37' Retropassaggio completamente sbagliato di testa di Tonelli verso il portiere: Augello nel tentativo di recuperare mette giù Joao Pedro che si era avventato sul pallone.15:39

40' ESPULSO TOMMASO AUGELLO! Il direttore di gara aveva estratto il giallo, ma dal VAR lo hanno chiamato a rivedere e, in effetti, era fallo da ultimo uomo.15:46

41' Potrebbe essere questo il momento di svolta della partita, con la Samp costretta a giocare 50 minuti più recupero in 10.15:43

43' Sostituzione nella Samp: fuori Gastón Ramírez, dentro Mikkel Damsgaard.15:44

45' 3 minuti di recupero.15:46

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Cagliari-Sampdoria 0-0.15:49

Primo tempo molto equilibrato alla Sardegna Arena. Le due squadre iniziano a ritmi piuttosto bassi, poi col passare del tempo aumenta l'intensità e l'aggressività, ma non c'è precisione nella fase di rifinitura. L'unica vera occasione è per il Cagliari, al 6': Joao Pedro si inserisce alle spalle dei difensori doriani e colpisce di testa un cross proveniente dalla destra, colpendo l'incrocio dei pali. L'altro evento da segnalare, e che potrebbe essere ago della bilancia, è l'espulsione di Augello al 40' (arrivata grazie alla revisione al VAR). Il difensore ha cercato di recuperare su un retropassaggio troppo corto di Tonelli a Audero, commettendo fallo da ultimo uomo. 15:53

Ranieri ha effettuato una sostituzione subito dopo l'espulsione, richiamando Ramirez per Damsgaard. Vedremo quali saranno le altre mosse del mister doriano e soprattutto se preferirà difendere il pareggio maturato fin qui, oppure se vorrà provare lo stesso a vincerla. Per parte, sua il Cagliari non potrà farsi sfuggire questa grande occasioni e ha anche alternative di livello dalla trequarti in su con Sottil, Pavoletti e Cerri pronti a entrare.15:57

Il Cagliari, in questa stagione, aveva sempre subito almeno una rete nella prima metà della partita, esclusa la partita di esordio contro il Sassuolo, quando il gol era arrivato solo all'87' (Bourabia).16:02

46' Sostituzione nel Cagliari: fuori Gabriel Marin, dentro Riccardo Sottil. Rog si abbasserà e giocherà in mediana con Nandez, Sottil andrà a fare l'esterno a sinistra. In effetti Rog stava soffrendo in quella posizione16:05