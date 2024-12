Finisce zero a zero la partita tra Genoa e Torino. 90 minuti conditi da poche emozioni e poche occasioni da gol. Qualche chance in più l'ha avuta la formazione granata, riuscita all'89esimo anche al gol, anullato però per fallo di mano. Tanti duelli ma tante palle perse e poca precisione sotto porta: solo una conclusione in porta del Genoa, 3 quelle del Torino.

Quinto risultato utile consecutivo per il Genoa che con un punto conquistato guadagna posizioni in classifica e raggiunge il Parma a quota 15, allontanandosi dal terzultimo posto a -4. Il Torino si trova a solo un punto in più in classifica e continua il rendimento in negativo da quando è senza Zapata: solo un gol realizzato nelle ultime 6 partite.

Il Genoa tornerà in campo domenica alle ore 20:45 contro il Milan a San Siro. Per il Torino ci sarà l'impegno venerdì sera contro l'Empoli.