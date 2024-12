Grazie per avere seguito con noi la diretta di Roma-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

90'+4' Fine partita! ROMA-LECCE 4-1 (13' Saelemaekers, 40' rig. Krstovic, 59' Mancini, 66' Pisilli, 86' Koné).22:41

90'+3' Punizione battuta velocemente da Dybala, tiro di Koné sporcato dalla deviazione di Guilbert.22:39

90'+1' PALO LECCE! Conclusione da fuori area di Berisha, pallone sul legno.22:37

90' L'arbitro Chiffi concede quattro minuti di recupero. Il Lecce, dopo l'infortunio di Gaspar, chiude la gara in dieci uomini.22:37

89' Infortunio per Gaspar, torsione innaturale del ginocchio, il difensore esce in barella.22:45

87' Ammonito KONE' per comportamento non regolamentare.22:34

86' GOL! ROMA-Lecce 4-1! Rete di Koné. Pisilli smista per Koné, il francese in area vince un contrasto con Guilbert e non lascia scampo a Falcone.



84' Dybala pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione della Roma.22:29

81' Sostituzione ROMA: entra Hermoso esce Hummels.22:27

81' Sostituzione ROMA: entra Zalewski esce El Shaarawy.22:26

78' Ammonito OUDIN per gioco scorretto su Paredes.22:24

76' Dybala dolorante alla caviglia dopo un'entrata di Gaspar, l'arbitro non interviene.22:22

73' El Shaarawy dal limite carica il destro, il pallone lievita oltre la traversa.22:18

72' Ammonito KABA per gioco scorretto su Dybala.22:18

70' Sinistro sbilenco di Pierotti dopo un tacco di Oudin, il pallone finisce direttamente in fallo laterale.22:16

69' Ammonito KRSTOVIC per comportamento non regolamentre. 22:15

66' GOL! ROMA-Lecce 3-1! Rete di Pisilli. Cross rasoterra di Abdulhamid, Pisilli arriva da dietro e in area con un tiro di destro di prima intenzione batte Falcone.



65' Sostituzione LECCE: entra Pierotti esce Jean.22:11

65' Sostituzione LECCE: entra Berisha esce Coulibaly.22:11

64' Cross di Dorgu troppo sul portiere, blocca facilmente Svilar.22:10

62' Tentativo dal limite di Angelino dopo un corner battuto da Pisilli, tiro respinto.22:08

59' GOL! ROMA-Lecce 2-1! Rete di Mancini. Traversone di El Shaarawy, Mancini di testa in tuffo anticipa Baschirotto e mette il pallone alle spalle di Falcone.



57' OCCASIONE ROMA! Subito un'opportunità per Pisilli: il giovane centrocampista in area calcia di destro, Falcone para ancora con il piede.22:04

56' Sostituzione ROMA: entra Pisilli esce Saelemaekers.22:02

55' Dybala va al tiro in diagonale da posizione defilata, ma non inquadra il bersaglio.22:01

54' Spunto di Kaba, Hummels con mestiere lo frena in scivolata.22:00

52' Malinteso tra Mancini e Dybala, sfuma l'azione della Roma.21:58

50' OCCASIONE ROMA! Saelemaekers, servito da Paredes, ancora pericoloso: Falcone in uscita gli chiude lo specchio, intervento di piede del portiere.21:59

49' Fraseggio della Roma, il Lecce si compatta nella propria metà campo con un 5-4-1.21:56

46' Inizio secondo tempo di ROMA-LECCE! Si riparte dal risultato di 1-1.21:54

46' Sostituzione LECCE: entra Oudin esce Rebic.21:51

46' Sostituzione LECCE: entra Morente esce Rafia.21:51

46' Sostituzione LECCE: entra Kaba esce Ramadani.21:50

Termina 1-1 il primo tempo tra Roma e Lecce. Il risultato si sblocca dopo 13 minuti, in gol Saelemaekers su assist di El Shaarawy. Al 40' il pari di Krstovic, l'attaccante trasforma un calcio di rigore.21:36

45'+4' Fine primo tempo: ROMA-LECCE 1-1! In gol Saelemaekers e Krstovic su rigore.21:34

45'+2' OCCASIONE ROMA! Saelemaekers in area da posizione favorevole conclude verso la porta, tiro murato da Jean.21:32

45' L'arbitro Chiffi concede tre minuti di recupero.21:30

42' Roma in avanti, Saelemaekers in area inciampa e perde l'attimo per andare al tiro.21:28

40' GOL! Roma-LECCE 1-1! Rete di Krstovic. Calcio di rigore trasformato da Krstovic: tiro angolato sotto la traversa, Svilar spiazzato.



38' RIGORE PER IL LECCE! Contrasto in area tra Coulibaly e Abdulhamid, l'arbitro indica il dischetto.21:24

37' OCCASIONE ROMA! Sugli sviluppi di un corner, dopo una sponda di Ndicka deviata, Krstovic quasi sulla linea di porta allontana la minaccia.21:23

35' Ci prova di nuovo Saelemaekers con un sinistro di prima intenzione da centro area, tiro deviato.21:21

33' Due conclusioni della Roma: El Shaarawy (murata), Paredes (imprecisa).21:18

31' Lancio di Guilbert, Rebic arriva sul pallone ma non riesce a indirizzare verso il centro.21:17

28' Buon lavoro di Dybala spalle alla porta, fallo di Dorgu.21:13

26' Lunga serie di passaggi da parte del Lecce, la Roma non concede varchi.21:11

23' Sostituzione ROMA: entra Abdulhamid esce Celik.21:09

22' Angelino dolorante dopo un contrasto con Rafia, nulla di serio.21:07

19' Celik, dopo le cure ricevute, rientra in campo. Si riscalda Abdulhamid.21:08

18' Problema per Celik, staff medico della Roma in campo.21:05

16' La Roma resta in zona di attacco anche dopo la rete del vantaggio.21:01

13' GOL! ROMA-Lecce 1-0! Rete di Saelemaekers. Suggerimento di El Shaarawy, Saelemaekers in area di sinistro con un tiro non potente ma angolato batte Falcone in uscita dai pali.



12' Ammonito SAELEMAEKERS per gioco scorretto su Rebic.20:57

11' Sinistro a giro di Dybala dall'interno dell'area, pallone largo.20:56

8' Dorgu entra in area ma non trova spazio, chiuso da Mancini e Hummels.20:53

5' OCCASIONE ROMA! Cross di Celik, svetta Dybala da centro area, Falcone si oppone in tuffo in due tempi.20:51

4' Pressione alta della Roma, Jean costretto a un rilancio frettoloso.20:49

1' Inizio primo tempo di ROMA-LECCE! Dirige la gara l'arbitro Chiffi.20:45

Le scelte di Giampaolo: in attacco Krstovic e Rebic, Rafia trequartista. Dorgu e Gulibert sulla fasce. Gallo infortunato, spazio a Jean.20:48

Le scelte di Ranieri: in avanti c'è Dybala, Saelemaekers ed El Shaarawy a supporto. Hummels guida la difesa a tre. Koné e Paredes in mediana. Pellegrini in panchina, out Dovbyk.20:01

Panchina LECCE: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, McJannet, Helgason, Berisha, Kaba, Hasa, Oudin, Morente, Brunete, Pierotti.19:59

Panchina ROMA: Ryan, Marin, Sanagré, Dahl, Abdulhamid, Le Fee, Hermoso, Pellegrini, Shomurodov, Baldanzi, Pisilli, Zalewski, Soulé.19:58

Formazione LECCE (3-4-1-2): Falcone - Baschirotto, Gaspar, Jean - Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Dorgu - Rafia - Krstovic, Rebic.20:51

Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Celik, Koné, Paredes, Angelino - Saelemaekers, El Sharaawy - Dybala.19:57

Manca poco all'inizio di Roma-Lecce. Padroni di casa reduci in campionato da quattro sconfitte consecutive.19:56

Benvenuti alla diretta della partita della 15^ giornata di Serie A, si affrontano Roma e Lecce.19:55

