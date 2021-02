LIVE PARMA - BOLOGNA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori17:06

Benvenuti alla diretta testuale di Parma-Bologna, il derby dell'Emilia, match valido per la 21° giornata di Serie A!17:06

Il Parma è penultimo con 13 punti e non vince dal 30 novembre, quando si impose 2-1 sul Genoa a Marassi. Una vittoria oggi gli permetterebbe di sorpassare il Cagliari (che però deve giocare stasera) e di agganciare il Toro. Il Bologna ha 20 punti e non può stare affatto tranquillo, fare punti oggi è fondamentale. Il periodo non è dei migliori, con una sola vittoria nelle ultime 11.17:05

Vediamo le formazioni ufficiali. Il Parma scende in campo con il 3-5-2: Sepe - Bani, Bruno Alves, Osorio - Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo - Cornelius, Gervinho. A disposizione: Rinaldi, Colombi, Busi, Iacoponi, Dierckx, Pezzella, Valenti, Zagaritis, Laurini, Cyprien, Grassi, Hernani, Sohm, Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellé, Zirkzee. 17:21

Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 così composto: Skorupski - Tomyiasu, Soumaoro, Danilo, Dijks - Schouten, Svanberg - Soriano, Skov Olsen, Sansone - Barrow. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Antov, Mbaye, De Silvestri, Hickey, Baldursson, Poli, Dominguez, Vignato, Juwara, Orsolini, Palacio.17:14

Nel Parma, D'Aversa rivoluziona la squadra e passa alla difesa a 3, rinunciando al tridente. Dentro subito Bani nel terzetto difensivo, Kucka ritorna mezzala e davanti c'è il tandem Gervinho-Cornelius. I nuovi arrivati Zirkzee e Pellé partono dalla panchina. Mihajlovic conferma quasi tutto l'11 che ha messo in difficoltà il Milan: un cambio in mediana, con Svanberg che prende il posto di Dominguez e poi Skov Olsen dal 1' al posto dell'acciaccato Orsolini, comunque convocato. Ancora out Medel e Santander.17:27

Dirige il match il signor Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato da L. Rossi e Pagnotta. Quarto ufficiale Di Martino, al VAR c'è Giacomelli con Peretti.17:25

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dal Bologna.18:02

3' Grande aggressività a centrocampo da parte di entrambe le squadre.18:06

8' Il Parma difende molto basso con la difesa a 5. Per ora è il Bologna che fa possesso.18:10