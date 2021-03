Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori11:49

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sampdoria e Cagliari, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.11:49

Dopo il pari in rimonta nel derby che ha chiuso una striscia di due sconfitte consecutive, la Samp di Ranieri ospita al Ferraris il nuovo Cagliari targato Semplici; i sardi sbarcano a Genova in una situazione di classifica ancora molto pericolosa ma in fiducia dopo le due vittorie consecutive arrivate col tecnico ex SPAL in panchina.17:26

Precedenti che negli ultimi anni premiano la squadra ospitante viste le cinque vittorie raccolte dai doriani negli ultimi sei confronti disputati a Marassi e le tre vittorie rossoblù nelle ultime tre sfide disputate in Sardegna tra campionato e Coppa Italia.17:26

Formazioni ufficiali e Sampdoria in campo col 4-4-2: Audero - Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello - Candreva, Silva, Ekdal, Jankto - Keita, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Regini, Tonelli, Yoshida, Askildsen, Thorsby, Verre, Ramirez, Leris, Damsgaard, La Gumina, Gabbiadini.17:25

Il Cagliari si schiera con un 3-5-2: Cragno - Ceppitelli, Godin, Rugani - Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis - Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, Asamoah, Calabresi, Klavan, Tripaldelli, Zappa, Deiola, Cerri, Pereiro, Simeone.17:53

Due soli cambi da parte di Ranieri rispetto all'undici iniziale visto nel derby. Al centro della difesa Ferrari prende il posto di Tonelli, in mediana conferma per Candreva a destra e la coppia centrale Silva-Ekdal mentre a sinistra Jankto rileva Verre. In attacco infine altra chance per il tandem composto da Keita e Quagliarella.17:13

Semplici recupera Rugani nel reparto arretrato completato da Godin e Ceppitelli; a centrocampo conferma per il terzetto Marin-Nainggolan-Duncan mentre Lykogiannis si riprende l'out di sinistra dopo la squalifica con conseguente ritorno sulla fascia opposta di Nandez al posto di Zappa. In attacco al fianco del sempre presente Joao Pedro spazio per Pavoletti.17:28