Sfida fondamentale per la salvezza quella che si gioca al Penzo, con il Venezia che ospita il Como di Cesc Fabregas.17:36

Due formazioni che non stanno vivendo un gran momento di forma: quattro le sconfitte consecutive dei lagunari, nessuna vittoria nelle ultime cinque per i comaschi.17:36

Di Francesco punta su una sola punta, Pohjanpalo, supportata da Oristanio e dagli inserimenti di Busio. Doumbia con Nicolussi Caviglia in mediana, Altare a guidare la difesa.17:39

Belotti e non Cutrone per Cesc, che schiera Strefezza e Fadera sugli esterni, Paz da trequartista. Da Cunha in mediana, Goldaniga al centro della difesa.17:40