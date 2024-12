Pagelle di Venezia-Como 2-2: Van der Brempt trascina i lariani, Nicolussi e Oristanio salvano Di Francesco

Nonostante il vento viene fuori un pirotecnico scontro salvezza al Penzo. Tra colpi di fortuna e colpi di genio il pari sembra il risultato più giusto.

Nonostante le pressioni e una posta in palio assai elevata, viene fuori una partita davvero spettacolare tra Venezia e Como. Alla fine il pareggio è il giusto premio agli sforzi di entrambe. I lagunari si portano avanti nel primo tempo con il gol di Nicolussi Caviglia che trova una fortunosa deviazione di Pohjanpalo. Nella ripresa arriva la rimonta degli azzurri con l’autorete di Candela e il sigillo di Belotti. Quando tutto sembra perduto, gli arancioneroverdi agguantano il pari grazie ad Oristanio direttamente da corner.

Le scelte di Di Francesco e Fabregas

C’è tanto in bilico, forse anche più dei canonici tre punti. Quello tra Venezia e Como è un delicatissimo scontro salvezza, con le tre squadre separate da soli tre punti in classifica. Si gioca il futuro Eusebio Di Francesco, senza Duncan e con la sorpresa Doumbia titolare. Conferma anche per Oristanio schierato alle spalle dell’unica punta. Fabregas rinuncia a Cutrone preferendogli il gallo Belotti ma il modulo è in consueto 4-2-3-1.

Vento e fortuna: Nicolussi Caviglia colpisce

A fare la differenza in avvio di gara è… il vento, che modifica drasticamente le direzioni di ogni pallone giocato. Chi riesce a passare in vantaggio è il Venezia anche se per gran parte è merito del fato. Nicolussi Caviglia ci prova dalla distanza, trovando la determinante deviazione di Pohjanpalo per battere Pepe Reina. Basta questo a concludere un primo tempo intenso ed equilibrato. Nel complesso è meritato, comunque, il vantaggio dei padroni di casa.

La rimonta azzurra fermata da Oristanio

Nel secondo tempo il Como alza i giri del motore e trova subito il pari. Per la verità il Venezia il gol se lo fa da solo con un goffo intervento di Candela. Gli azzurri approfittano dell’amnesia veneta per colpire ancora: tutto nasce sempre da Van der Brempt con Belotti tempestivo nel chiudere a rete. A quel punto, in un contesto davvero complicato, arriva il colpo di genio di Oristanio che segna direttamente da corner. Nel finale Nicolussi segna ancora ma il Var annulla per fuorigioco passivo di Pohjanpalo.

Top e flop del Venezia

Nicolussi Caviglia 7 Non facile date le condizioni metereologiche destreggiarsi oggi in campo. L’ex juventino fa la sua parte, col merito di sbloccare anche la partita tramite un’iniziativa individuale.

Oristanio 7 Dal nulla si inventa un gol da calcio d'angolo che salva Di Francesco da un altro ko.

Zampano 5 Si fa saltare troppo agevolmente da Van der Brempt sia sul primo che sul secondo gol.

Candela 4,5 Fa una sciocchezza che pesa nell'economia della gara.

Top e flop del Como