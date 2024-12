Venezia a picco, Di Francesco in bilico: Pirlo e Cannavaro in pole, i campioni del 2006 in cerca di riscatto

Ultima spiaggia per il tecnico dei lagunari domenica contro il Como: la società sta pensando ai due grandi ex calciatori, che da allenatori non hanno ancora convinto, ma c'è anche Iachini tra i candidati

Che il Venezia avesse nella salvezza il suo obiettivo stagionale, era naturalmente chiaro a tutti. Che la situazione fosse già così difficile molto prima di Natale, magari non era quanto si auspicava la società veneta.

Venezia in crisi, Di Francesco rischia

Perché la squadra di Di Francesco naviga all’ultimo posto in classifica con 8 punti, ed è reduce da quattro sconfitte di fila. Se la prima in casa dell’Inter (e con quel gol annullato nel finale) era ampiamente giustificabile, i successivi stop interni con Parma e Lecce hanno destato molte perplessità, fino al tonfo senza appello di Bologna. Una partita sicuramente condizionata dagli errori individuali di Haps e Idzes, ma anche di una prestazione impalpabile nel secondo tempo, ha messo in discussione la posizione dell’allenatore.

Ultima spiaggia contro il Como

Il dg Filippo Antonelli ha dialogato a distanza con i rappresentanti del board che controlla la società, in primis il presidente Duncan Niederauer, e alla fine – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – il gruppo di soci ha deciso di andare avanti con Di Francesco. Anche se appare scontato che l’esito della partita con il Como deciderà quasi sicuramente il proseguo del cammino insieme. Nel frattempo, la la lista dei sostituti inizia a prendere corpo. Sono tre le ombre che si stanno stagliando sulla panchina del “Penzo”: sono quelli di Giuseppe Iachini, Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro.

Cannavaro, Iachini e Pirlo le ipotesi

L’ex capitano azzurro sarebbe in pole position anche per il suo background internazionale. L’ultima esperienza in panchina per Cannavaro risale al finale della passata stagione, quando alla guida dell’Udinese ha portato 2 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta, ottenendo la salvezza proprio contro il Frosinone allenato allora dallo stesso Di Francesco, prima di lasciare spazio all’arrivo di Kosta Runjaic. Dietro di lui il sempreverde Beppe Iachini, reduce da una non felice esperienza alla guida del Bari, conclusasi nell’aprile 2024. Infine, Andrea Pirlo, esonerato dalla Sampdoria il 29 agosto dopo un infelice avvio di campionato.