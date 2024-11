Sampdoria flop: dopo Pirlo rischia anche Sottil, il sogno in panchina si chiama Ranieri

Continua la crisi per il club blucerchiato: si teme il secondo esonero consecutivo già alla 13esima giornata. I possibili nomi per il futuro

Cosa succede alla Sampdoria? Dopo due anni dalla retrocessione in Serie B, non è finito il calvario per la Doria che, nonostante l’esonero di Pirlo e l’arrivo di Andrea Sottil, ancora non trova pace e continua il momento di crisi nera di risultati. Il futuro dell’attuale allenatore è in bilico dopo due sconfitte consecutive e prestazioni giudicate insoddisfacenti sul piano del gioco e del carattere. La società prenderà una decisione entro mercoledì, considerando l’eventualità di dare un’ultima chance all’allenatore nella prossima partita contro il Palermo. Chi è il possibile sostituto del tecnico dei liguri.

Sampdoria: ritiro punitivo e cambio modulo possibile

Il club ha deciso per un ritiro punitivo della squadra in un albergo a Levante, con sessioni di allenamento alternate a confronti tra squadra e staff per tentare di superare questa difficile situazione. Attualmente, è confermato il ritiro presso l’AC Hotel, ma non è escluso che possa essere trasferito in un’altra località.

Sottil ha finora insistito sul 3-5-2, ma la necessità di adattarsi a un 4-2-3-1 o 4-3-1-2 si fa sempre più pressante, soprattutto per valorizzare giocatori come Pedrola.

Clicca qui per altre news in tempo reale sulla Sampdoria.

Sampdoria, il sogno Ranieri e le scelte di mercato

Tra i nomi valutati dalla dirigenza per un possibile cambio in panchina spunta quello di Claudio Ranieri, che ha lasciato un buon ricordo a Genova. Sebbene il suo ritorno sia difficile, i tifosi sognano un nuovo ciclo sotto la sua guida.

Le recenti scelte di mercato della Sampdoria, invece, non hanno dato i frutti sperati: Silvestri, voluto fortemente da Sottil, non ha convinto ed è già finito in panchina, mentre giocatori come Tutino e altri nuovi arrivati non sono riusciti a fare la differenza.

Clicca qui per vedere il calendario della prossima giornata di Serie B.

Sampdoria, questione Coda e preoccupazioni della tifoseria

Il bomber Coda, capocannoniere blucerchiato con quattro gol, si è infortunato nella gara contro il Pisa e rischia uno stop di un mese. Questo infortunio complica ulteriormente i piani della squadra, già alle prese con un rendimento altalenante.

La tifoseria, che aveva grandi aspettative per la stagione, vive un crescente malcontento: a metà classifica, la Samp si trova a due punti dalla zona playoff (al 12esimo posto a quota 15), ma anche a solo due punti dai playout, in una situazione di precarietà che necessita di un cambio di rotta rapido.

Clicca qui per vedere la rosa completa della Sampdoria per la stagione 2024-25 in Serie B.