Monza, Nesta in bilico, Cannavaro si propone per sostituirlo: possibile staffetta tra ex stelle della Nazionale

Il club brianzolo non ha ancora vinto in campionato, il tecnico rischia l’esonero: al suo posto potrebbe arrivare l’ex compagno nell’Italia campione del mondo

Dopo 5 giornate di serie A si fa complicata la situazione di Alessandro Nesta al Monza: la dirigenza brianzola sta riflettendo sull’esonero dell’allenatore e sulla possibile staffetta in panchina con un altro eroe della Nazionale campione del mondo a Germania 2006, Fabio Cannavaro.

Monza, staffetta in panchina tra Nesta e Cannavaro

Al Monza potrebbe profilarsi una staffetta in panchina tra due ex stelle della Nazionale: la situazione di Alessandro Nesta dopo 5 giornate di campionato è piuttosto delicata, al suo posto potrebbe arrivare un altro ex azzurro campione del mondo a Germania 2006, Fabio Cannavaro. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira su X.

Monza, crisi di risultati per Nesta

La situazione di Nesta è assai delicata: con lui il Monza è approdato con qualche difficoltà al secondo turno di Coppa Italia, battendo ai rigori il Südtirol, per poi inanellare risultati piuttosto deludenti in serie A. La settimana scorsa il team brianzolo è riuscito a bloccare sul pari l’Inter (1-1), ma complessivamente il Monza ha raccolto finora 3 pareggi e 2 sconfitte. La vittoria, insomma, non è ancora arrivata, e anche sul piano del gioco la squadra non ha ottenuto quei progressi che la dirigenza guidata da Adriano Galliani si aspettava.

Monza, Cannavaro si propone per la panchina

Nesta insomma è in bilico, ma l’aspetto più paradossale è che al Monza sarebbe già arrivata la candidatura di un potenziale sostituto, Fabio Cannavaro, i cui agenti avrebbero già contattato Galliani. Nella scorsa stagione Cannavaro ha condotto alla salvezza l’Udinese, subentrando ad aprile a Gabriele Cioffi, ma il club friulano ha poi scelto di non confermarlo.

Nesta-Cannavaro, coppia d’oro in Nazionale

Nesta e Cannavaro sono stati due pilastri della Nazionale tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000, titolari inamovibili a partire dai Mondiali di Francia 1998 fino a quelli del 2006 in Germania, conclusi dall’Italia col titolo di campione del mondo. Dopo quel torneo, durante il quale rimediò un pesante infortunio, Nesta decise di chiudere la sua esperienza in azzurro, che invece Cannavaro proseguì nel quadriennio successivo, fino al 2010.