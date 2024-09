Monza-Bologna 1-2: Castro eroe nel finale, Djuric non basta, prima gioia per Italiano

Top e flop della gara: Castro tenace fino alla fine, Ndoye super. Bene Urbanski e Lykogiannis. Deludono Ravaglia e Carboni del Monza. Non basta Djuric

Una bordata di Castro nel finale regala la prima vittoria al Bologna di Italiano. I rossoblù vincono per 2-1 fuori casa contro il Monza dopo una gara caratterizzata da grandissimo equilibrio tattico, ma con qualche errore individuale di troppo. La apre Urbanski, al primo gol in A, al 23′ con un super colpo di testa che anticipa Carboni del Monza e trafigge Turati. Poi il pareggio dei padroni di casa con un errore di Ravaglia che, in respinta su tiro dalla distanza di Maldini, favorisce la rete di Djuric. Nella ripresa crescono il ritmo e l’intensità, prende vita il Bologna e si spegne man mano il Monza di Nesta che non riesce più a coprire tra i reparti. Castro, dopo due gol divorati sotto rete nel primo tempo, all’80’ batte Turati nel modo più incredibile possibile: fa partire un siluro da quasi 30 metri e mette a segno la rete del 2-1. Il Bologna sale all’undicesimo posto con 6 punti e il Monza precipita in 18esima posizione a soli 3 punti in cinque gare.

Monza-Bologna, la chiave tattica

Nessuna novità tattica per il Monza di Nesta che conferma il 3-4-2-1 con Djuric in avanti supportato da Maldini e Dany Mota. Il Bologna si schiera con il 4-3-3 ma con tante novità di formazione: Castro è al centro dell’attacco, Ndoye sulla sinistra e Odgaard sulla destra. Italiano decide di far riposare i suoi pezzi grossi quali Dallinga, Orsolini e Fabbian.

Nel corso della gara il Bologna tenta di aprirsi molto sugli esterni mentre il Monza preferisce restare compatto al centro. Dopo un primo tempo di grande equilibrio, le due squadre provano ad alzare il ritmo della gara dalla ripresa. La squadra di Italiano cresce finché non prevale nettamente nel finale di gara nel momento di gran calo degli uomini di Nesta.

Monza-Bologna, l’errore: Zirkzee è schierato ancora in campo

Un piccolo errore che non è sfuggito ai più attenti, e in particolare al noto cantante Cesare Cremonini, al momento della comunicazione delle formazioni di Monza e Bologna all’U-Power Stadium questo pomeriggio. Il cantante e tifoso bolognese pubblica una foto sui social: sui tabelloni dello stadio la maglia numero nove del Bologna viene ancora attribuita a Joshua Zirkzee – trasferitosi in estate al Manchester United – anziché a Santiago Castro. Un tuffo al cuore – ma solo momentaneo – per i tifosi rossoblù che non dimenticano uno dei grandi protagonisti dello scorso anno concluso con la storica qualificazione alla Champions League.

I top e flop del Monza

Djuric 7. Sfrutta una respinta maldestra di Ravaglia e, nell’area piccola, anticipa il portiere avversario mettendo in rete un facile tap-in.

Sfrutta una respinta maldestra di Ravaglia e, nell’area piccola, anticipa il portiere avversario mettendo in rete un facile tap-in. Turati 6. Salva spesso il risultato e rende difficile il pomeriggio a Castro che per due volte non riesce a segnare sotto rete. Sul secondo gol subito ha delle responsabilità maggiori nonostante il colpo da prodigio di Castro.

Salva spesso il risultato e rende difficile il pomeriggio a Castro che per due volte non riesce a segnare sotto rete. Sul secondo gol subito ha delle responsabilità maggiori nonostante il colpo da prodigio di Castro. Maldini 6. Da un suo tiro potente dalla distanza arriva la respinta errata di Ravaglia e il successivo gol di Djuric. Abile nei dribbling, vince più sfide (8) durante la partita.

Da un suo tiro potente dalla distanza arriva la respinta errata di Ravaglia e il successivo gol di Djuric. Abile nei dribbling, vince più sfide (8) durante la partita. Carboni 5.5. Perde la marcatura e il tempo su Urbanski che al 23′ di testa mette a segno il primo gol della gara.

I top e flop del Bologna

Castro 7.5. Nel primo tempo ha due occasioni per segnare ma sbatte contro un super Turati. All’ 80′ mette a segno una rete difficilissima con un gran destro dalla distanza.

Nel primo tempo ha due occasioni per segnare ma sbatte contro un super Turati. All’ 80′ mette a segno una rete difficilissima con un gran destro dalla distanza. Urbanski 7. Segna al 23′ e sblocca la gara con un colpo di testa perfetto sotto l’incrocio dei pali, sul lato opposto del portiere.

Segna al 23′ e sblocca la gara con un colpo di testa perfetto sotto l’incrocio dei pali, sul lato opposto del portiere. Lykogiannis 6.5. Tra i migliori della difesa, da un suo cross telecomandato dal lato sinistro – verso Urbanski al centro dell’area – nasce la prima rete del Bologna.

Tra i migliori della difesa, da un suo cross telecomandato dal lato sinistro – verso Urbanski al centro dell’area – nasce la prima rete del Bologna. Ndoye 6. Spesso pericoloso, va vicino al gol. Su Izzo ha quasi sempre la meglio.

Spesso pericoloso, va vicino al gol. Su Izzo ha quasi sempre la meglio. Ravaglia 5. Su un tiro dalla distanza di Maldini compie una respinta maldestra che favorisce Djuric nel trovare la rete del momentaneo pareggio.

