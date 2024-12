Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci alla prossima gara di Serie A!16:59

90'+3' FINISCE QUI! Cade rovinsamente il Verona, al Bentegodi festeggia l'Empoli!16:54

90'+2' Ammonito Henderson per qualche scaramuccia con Kastanos16:53

90' Ripartenza dell'Empoli, tiro di Colombo che non centra lo specchio16:52

89' MARIANUCCI! Gran tiro da fuori e gran parata di Montipò che in tuffo devia in corner!16:50

87' Ultimi timidi tentativi da parte del Verona, partita che ormai attende solo di essere conclusa16:49

83' Quinto e ultimo cambio Empoli: esce Esposito, entra Solbakken16:44

82' Quarto cambio Empoli: esce Maleh, entra Marianucci16:44

81' Si divora il gol il Verona! Cross di Lazovic, respinta non perfetta di Vasquez e Mosquera calcia alle stelle il tap in16:43

80' Quinto e ultimo cambio nel Verona: esce Tengstedt, entra Sarr16:41

77' Cross completamente sbagliato di Tchatchoua che vanifica una buona occasione da parte del Verona16:38

74' Cartellino giallo per Maleh16:35

73' Conclusione debole di Harroui che trova spazio in mezzo alle maglie biancoazzurre, nessun problema per Vasquez16:35

72' EKONG! Tiro a giro dal limite da parte del nuovo entrato, palla che sfiora il palo!16:33

69' Terzo cambio nell'Empoli: esce Pezzella, entra Henderson16:31

69' Secondo cambio nell'Empoli: esce Anjorin, entra Ekong16:31

67' Kastanos ci prova dalla distanza, palla di molto alta sulla traversa16:28

65' MOSQUERA! Tiro che sfiora il palo dopo una buona iniziativa in area di Harroui!16:26

63' OCCASIONE EMPOLI! Colombo va via a Ghilardi sulla sinistra, cross basso per Gyasi che a due passi da Montipò riesce solo a toccare leggermente la sfera!16:24

60' Quarto cambio nel Verona: esce Dani Silva, entra Kastanos16:21

59' Terzo cambio nel Verona: esce Suslov, entra Mosquera16:21

59' Colpo di testa di Tchatchoua sul cross dalla sinistra di Harroui, pallone a lato16:20

57' Cross di Tchatchoua a cercare Dawidowicz che si era spinto in avanti, il difensore polacco commette però fallo in attacco16:18

55' Ritmi molto bassi in questo avvio di ripresa, fattore che va ovviamente a vantaggio della squadra di D'Aversa16:17

53' Tentativo in diagonale di Harroui sulla sponda involontaria di Tengstedt, il suo tiro finisce sul fondo16:14

50' COLOMBO! Stacco dalla bandierina e palla fuori di poco!16:11

49' Sfiora il gol olimpico Anjorin! Il suo corner è indirizzato verso la porta e per poco non inganna Montipò che alza sopra alla traversa!16:10

48' Chiusura di Dawidowiz su Cacace, sarà corner per l'Empoli16:09

46' Subito Empoli in avanti con il tentativo da fuori di Anjorin, alto16:07

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:07

46' Secondo cambio nel Verona: esce Livramento, entra Harroui16:07

Termina con una bordata di fischi il primo tempo del Verona al Bentegodi. Contestazione del pubblico gialloblù al termine di 45 minuti in cui l'Empoli ha fatto essenzialmente quello che ha voluto. Toscani avanti con due reti di Esposito, la prima con un tiro deviato e la seconda con un bolide sul primo palo. Cacace trova il 3-0 dal limite, Tengstedt illude con il gol del 3-1 ma poco più tardi Colombo realizza la quarta rete che mette una mezza ipoteca sul match15:54

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Empoli dominante fino ad ora!15:51

45'+4' ANJORIN! Tiro a giro dal limite alto di poco!15:50

45'+2' RIGORE REVOCATO! Non c'è il fallo di Montipò, si salva stavolta il Verona!15:47

45'+1' DI BELLO AL VAR! Montipò sembrava effettivamente aver toccato il pallone!15:47

45' Due minuti di recupero15:46

45' RIGORE PER L'EMPOLI! Montipò stende Anjorin lanciato a rete! 15:45

44' Ci prova anche Dawidowicz, stavolta da corner. Palla alta15:44

43' MAGNANI! Colpo di testa fuori di poco, il difensore gialloblù si era proiettato in avanti!15:44

42' GOL! Verona-EMPOLI 1-4! Gol di Colombo! L'ex Milan colpisce al volo dopo la respinta sul calcio di punizione, grande coordinazione e palla che si insacca nell'angolino basso!



40' Ammonito Ghilardi, fallo al limite dell'area e buona chance per l'Empoli15:41

39' Si è svegliato il Verona! Botta di Suslov sul primo palo, Vasquez respinge in corner!15:39

35' GOL! VERONA-Empoli 3-1! Gol di Tengstedt! Tchatchoua scappa sulla destra e appoggia al centro per Tengstedt che di prima batte Vasquez!



34' Primo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Ghilardi15:35

32' GOL! Verona-EMPOLI 0-3! Gol di Cacace! Dilaga l'Empoli al Bentegodi, Cacace cala il tris con un tiro dal limite con buca con una deviazione Montipò!



31' Continua il possesso palla dell'Empoli, la squadra di D'Aversa in questo momento è assoluta padrona del campo15:31

28' Rumoreggia il Bentegodi, l'Hellas non riesce ad uscire dalla propria metà campo15:27

25' Tentativo di Gyasi da fuori, conclusione completamente sbilenca15:26

23' Verona in evidente difficoltà, tante imprecisioni e nessuna iniziativa offensiva fino ad ora da parte dei gialloblù15:25

19' GOL! Verona-EMPOLI 0-2! Doppietta di Esposito! Perde ingenuamente la sfera Belahyane, Anjorin riparte verso l'area e appoggia sulla destra verso Esposito. Il giovane attaccante empolese conclude forte sul primo palo fulminando un non irreprensibile Montipò!



16' GOL! Verona-EMPOLI 0-1! Gol di Esposito! Errore dell'Hellas, l'Empoli arriva in area dove Esposito, a seguito di una corta respinta di Magnani, batte Montipò con un tiro deviato che scavalca il portiere gialloblù!



15' Molte imprecisioni nel Verona, meglio l'Empoli in questo avvio anche se non si ravvisano occasioni. Molte anche le interruzioni15:15

12' Ammonito Dani Silva, è il primo cartellino giallo dell'incontro estratto da Di Bello15:13

11' Non ce la fa Pellegri: primo cambio allora nell'Empoli, al suo posto entra Colombo15:11

9' Problemi per Pellegri. Il giovane attaccante dell'Empoli si è accasciato a terra in seguito ad uno scontro in area e ha immediatamente chiesto il cambio15:10

6' Uscita incerta di Montipò sul tiro dalla bandierina, il portiere gialloblù si ostacola con Magnani. Pericolo comunque sventato dalla difesa gialloblù15:07

5' Intervento decisivo da parte di Magnani su Pellegri nel cuore dell'area, guadagna comunque un corner l'Empoli15:06

3' Contrattacca il Verona, Livramento scappa sulla sinistra ma sul suo cross basso nessun compagno riesce a correggere la sfera in rete15:03

2' Ci prova Pezzella con una conclusione dalla distanza, pallone fuori dallo specchio15:02

1' È dei gialloblù il primo possesso15:01

SI PARTE! È iniziata Verona-Empoli!15:00

Non figura nemmeno in panchina Serdar, assenza pesante per i gialloblù14:53

Le scelte di D'Aversa: il tecnico dei toscani opta per la canonica difesa a tre con Viti, Ismajli e Goglichidze. Pezzella e Gyasi sulle corsie, Maleh e Anjorin al centro. Dietro il riferimento offensivo Pellegri ci sono Cacace ed Esposito14:24

Le scelte di Zanetti: difesa a quattro davanti a Montipò in cui si rivede Dawidowicz in coppia con Magnani. Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, mentre in mediana fuori Serdar a vantaggio di Dani Silva e Belahyane. Alle spalle dell'unica punta Tengstedt agiranno Lazovic, Suslov e Livramento14:20

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani rispondono con un 3-4-2-1: Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella - Cacace, Esposito - Pellegri14:18

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 4-2-3-1: Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric - Dani Silva, Belahyane - Livramento, Suslov, Lazovic - Tengstedt14:17

La direzione di gara è affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro e dal quarto ufficiale Cosso. Al Var ci sono invece Marini e Paganessi13:37

L’Empoli di D’Aversa è reduce dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre in campionato viene da cinque punti in quattro partite. I toscani si trovano al decimo posto in classifica, con un bottino di 16 punti oltre alle aspettative di inizio stagione.13:37

Sfida delicata per il Verona di Zanetti, chiamato ad una reazione dopo il periodo negativo che ha visto i gialloblù sconfitti in sei delle ultime sette sfide. Dopo un buon inizio di stagione, la classifica è ora preoccupante e lo scontro diretto di oggi è importantissimo13:36

Benvenuti alla diretta di Verona-Empoli, gara valida per la 15’ giornata del campionato di Serie A!13:36

